  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Cumartesi “En Sevdiğim Yere Giden Yol”da buluştular

“En Sevdiğim Yere Giden Yol”da buluştular

5.11.2022

“En Sevdiğim Yere Giden Yol”da buluştular
Farklı disiplinlerde faaliyet gösteren 5 sanatçı, BonVivant Sanat Galerisi'nde açılan karma sergide eserlerini buluşturdu. Ayşegül Karakaş, Deniz Doğruyol, Ebru Öneriç, Haydar Akdağ ve Merve Dündar, "En Sevdiğim Yere Giden Yol" sergisinde bir araya geldi. Arzular, sınırlar, cesaret ve zamanın kesişimlerinden yeni arayışlar ve anlamların arandığı sergide, resim, heykel, mekana özgü yerleştirmeler ve kolaj gibi farklı alanlarda çalışmalarla zengin bir anlatım dili sunuldu. Bugüne kadar birçok sergi ve söyleşiye ev sahipliği yaptıklarını belirten BonVivant kurucusu Perihan İnci, düzenledikleri etkinliklerle hedefledikleri gibi kaliteli ve iyi yaşamın adresi olduklarını dile getirdi. Gencer Uçar küratörlüğünde gerçekleştirilen ve en yalın haliyle insan doğasını merkezine alan sergi, 17 Aralık Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

■ ERCAN AKGÜN
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA