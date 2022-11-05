“En Sevdiğim Yere Giden Yol”da buluştular

Farklı disiplinlerde faaliyet gösteren 5 sanatçı, BonVivant Sanat Galerisi'nde açılan karma sergide eserlerini buluşturdu. Ayşegül Karakaş, Deniz Doğruyol, Ebru Öneriç, Haydar Akdağ ve Merve Dündar, "En Sevdiğim Yere Giden Yol" sergisinde bir araya geldi. Arzular, sınırlar, cesaret ve zamanın kesişimlerinden yeni arayışlar ve anlamların arandığı sergide, resim, heykel, mekana özgü yerleştirmeler ve kolaj gibi farklı alanlarda çalışmalarla zengin bir anlatım dili sunuldu. Bugüne kadar birçok sergi ve söyleşiye ev sahipliği yaptıklarını belirten BonVivant kurucusu Perihan İnci, düzenledikleri etkinliklerle hedefledikleri gibi kaliteli ve iyi yaşamın adresi olduklarını dile getirdi. Gencer Uçar küratörlüğünde gerçekleştirilen ve en yalın haliyle insan doğasını merkezine alan sergi, 17 Aralık Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.



■ ERCAN AKGÜN

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