Gardırobun kurtarıcısı deri blazer

Hem günlük hayatta hem de gece kombinlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz parçalar arıyorsanız deri blazer imdadınıza yetişiyor.

Özellikle alelacele çıkmanız gereken durumlarda deri blazer tam anlamıyla kurtarıcı bir görev üstlenebilir. Zira hem spor kombinlere hem de daha özel görünümlere dek uyarlanabiliyor.

Oversize kesimi nedeniyle pantolonlardan minilere geniş bir kullanım alanı da var.

Zira sokak stillerine baktığımızda karşımıza farklı yorumlamalarla çıkarken, bu sayede asi görünümünü de biraz yumuşatmışa benziyor.

FULYA TANYOL