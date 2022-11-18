Sürdürülebilir bir dünyanın yolu okumaktan geçıyor

Dünyadaki kaynakları limitsizce kullanarak geldiğimiz bugünlerde artık, 'kalan kaynakları nasıl daha etkili ve tasarruflu kullanabiliriz'in peşine düştük. Çünkü bilim insanları kaynakları bilinçsizce tüketmeye devam ettiğimiz sürece bizi nasıl bir geleceğin beklediğini yaptıkları araştırmalar ve yazdıkları kitaplarla gözler önüne seriyor. Seçim bizim, ya sürdürülebilir bir dünya için bilinçli tüketip doğayı koruyacağız ya da açlık, hava kirliliği ve doğal felaketlerle yüzleşeceğiz! Küresel ısınma ve sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilinçlenmemize katkıda bulunacak kitaplardan bazılarını sizler için derledik. Daha fazlasını D&R'da bulabilirsiniz...

Altıncı Yok Oluş- Elizabeth Kolbert

KİTAP, insanların daha önce hiçbir türün yapmadığı şekilde gezegendeki yaşamı neden ve nasıl değiştirdiğini anlatır. Yarım düzineden fazla farklı disiplinlerde yürütülen araştırmaları, zaten kaybolmuş olan büyüleyici türlerin tanımlarını ve bir neslin tükenmesinin kavramsal tarihini iç içe geçiren Kolbert, gözlerimizin önünde meydana gelen kaybolmaların hareketli ve kapsamlı bir açıklamasını sunar. Kolbert okura, altıncı yok oluşun muhtemelen insanlığın en kalıcı mirası olacağını gösterirken bizi insan olmanın ne anlama geldiğini yeniden düşünmeye zorluyor.

Çöküş: Toplumlar Başarısızlığı ve Başarıyı Nasıl Seçerler?-Jared Diamond

AYDINLATICI ve sürükleyici bir dille yazılan Çöküş: Toplumlar Başarısızlığı ve Başarıyı Nasıl Seçerler? kitabı, dünyamızın ekolojik intihardan en iyi şekilde nasıl kaçınabileceği sorunsalını gündeme getiriyor. Önceden yayımlanan Tüfek, Mikrop ve Çelik'te olduğu gibi Çöküş'te de bir dizi büyüleyici tarihsel-kültürel anlatı aracılığıyla küresel bir tez örüyor. Paskalya Adası'ndaki Polinezya kültürlerinden Grönland'daki lanetlenmiş Viking kolonisine kadar uzanan bir coğrafyayı inceleyen Diamond, felaket modelini temellerini kökenine inerek araştırıyor.

Sıfır Atık İçin 101 Yol - Kathryn Kellogg

Tek kullanımlık pipetlere, alışveriş poşetlerine, su şişelerine hayır diyerek çevresel ayak izimizi ciddi oranda azaltabileceğimizin altını çizen Kathryn Kellogg'un kaleme aldığı Sıfır Atık İçin 101 Yol, atıklarını azaltmak isteyen herkes için gerçekçi yaşam tarzı değişiklikleriyle pratik ve samimi bir değişim planı sunuyor. Kellog, kitapta kendin yap projelerini de içeren ipuçları paylaşıyor.

Yaşanmaz Bir Dünya- David Wallace-Wells

David Wallace-Wells yakın geleceğimize ilişkin kaleme aldığı Yaşanmaz Bir Dünya adlı kitabında, gıda kıtlığından mülteci acil durumlarına ve dünyayı yeniden şekillendirecek daha bir dizi krize dair bizi bekleyen iklim sorunlarına büyük bir açıklık getiriyor.

Bizsiz Dünya- Alan Weisman

İNSANLIĞIN gezegen üzerindeki etkisine ilişkin sorulara tamamen özgün bir yaklaşım sunan Alan Weisman bizden dünyamızı bizsiz tasavvur etmemizi istiyor. Bu geniş kapsamlı anlatıda Weisman, devasa altyapımızın insan varlığı olmadan nasıl çökeceğini ve sonunda ortadan kaybolacağını açıklıyor. İnsanların ortadan kaybolmasından sadece birkaç gün sonra, New York metrolarındaki sellerin şehrin temellerini nasıl aşındırmaya başlayacağını ve dünya şehirleri parçalanırken asfaltların nasıl ormanlara dönüşeceğini ortaya koyuyor.

Doğanın Sonu- Bill McKibben

1989 yılında Bill McKibben tarafından yazılan Doğanın Sonu, radikal ve yaşamı yenilemeyi arzulayan savunmasıyla günümüzde hala çevre araştırmaları konusunda çığır açan bir kitap. McKibben, gezegenimizin hayatta kalmasının doğayla ilişki kurma şeklimizdeki temel ve felsefi bir değişime bağlı olduğu argümanının her zamankinden daha da önemli olduğunu savunur bu kitabında. Sera etkisi, asit yağmuru ve ozon tabakasının incelmesi gibi temel sorunları ele alan McKibben, dünyamızın çevresel felaketi hakkında bilimsel verilere dayalı araştırmalarını okurla paylaşıyor.

Gelecek-Al Gore

ESKİ Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı Al Gore Gelecek adlı kitabında küresel değişimin altı dinamik gücünün açık ve net bir değerlendirmesini sunuyor. Al Gore Gelecek'te dünyamızı yeniden şekillendiren bu altı dinamik gücü şu şekilde tanımlar: Sürekli büyüyen ekonomik küreselleşme, dünya çapında sürdürülebilen dijital iletişim, global seviyedeki siyasi, ekonomik ve askeri güç dengesinin değişimi, kusurlu ekonomik politikaları, bilimsel gelişmelerle evrim kontrolünün insan eline geçmesi ve insanlar ile dünyadaki diğer ekosistemler arasındaki ilişkinin ciddi boyutlarda bozulması.

Seçtiğimiz Gelecek - Christiana Figueres & Tom Rivett-Carnac

2015 yılındaki tarihi Paris Anlaşması sırasında Birleşmiş Milletler müzakerelerini yöneten Christiana Figueres ve Tom Rivett- Carnac, dünyanın değişen iklimi ve insanlığın kaderi hakkındaki Seçtiğimiz Gelecek'i birlikte kaleme aldı. Yazarlar dünyamız için olası iki senaryonun altını çiziyor. Birinci senaryoda Paris Anlaşması'ndaki iklim hedeflerini karşılayamazsak, 2050 yılına kadar Dünya'daki yaşamın nasıl olacağını anlatırken diğerinde ise sürdürülebilir bir dünyada yaşamanın nasıl olacağını ortaya koyuyorlar. Seçtiğimiz Gelecek, bize seçeneklerimizi anlatıyor ve neler yapabileceğimizi açıklıyor.

İşte Bu Her Şeyi Değiştirir - Naomi Klein

Küresel ısınmayla ilgili bildiğiniz her şeyi unutmanızı isteyen Naomi Klein, küresel ısınmanın karbon ayak izi kaynaklı değil kapitalizm kaynaklı olduğunu ileri sürüyor. Klein, bir yandan iklim tartışmalarını gölgeleyen efsaneleri ortaya koyarken diğer yandan yürütülen başarısız ekonomik sistemi dönüştürerek kökten daha iyi bir şey inşa edebileceğimizi ve iklim krizini yenebileceğimizi açıklıyor. Dünya kimsenin güvende olmadığı kadar büyük bir şekilde değişmeden önce dünyada uyguladığımız sistemleri değiştirerek bu yok oluştan kurtulabileceğimiz üzerine bir kitap.