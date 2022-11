Tasarımı sanatsal lezzeti büyüleyici

8 bin 500 yıllık geçmişe sahip İzmir, tarihi ve kültürel kimliğiyle, insanlığın eriştiği evrensel uygarlığın beşiği konumunda bir şehir... Benzersiz, donanımlı bir kimlik... İzmir'in her noktası ayrı bir zenginlik. Bu hafta lezzet durağımızda sizi merkezde olmasına rağmen içine adım attığınız anda şehrin kalabalığından sizi bir anda uzaklaştırıp farklı ambiyansı, lezzetli yemekleri ve içecekleri ile herkesin kendinden bir şeyler bulduğu Balçova'daki Lucifer Gastropub'a götürüyoruz. İşletmecisi bir fotoğraf sanatçısı olunca dekorasyon da sanatçı titizliğini yansıtıyor. Kısa sürede Balçova'nın buluşma noktası olan, farklı lezzet ve konsept işletmeciliğiyle dikkat çeken Lucifer menüsünde iddialı... Günün yorgunluğunu atmak dostlarınızla hoş sohbetlerin yapıldığı mekan keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. İş çıkışı hafif içecekler eşliğinde rahatlayıp sohbet edebileceğiniz bir mekan.





TASARIMDA SANAT

Bu şık nezih mekan kapılarını 13.00'te açıp gece 02.00'ye kadar hizmet veriyor. Geçen yıl Eylül ayında açılmış. 120 kişilik mekanda öğle ve akşam servisi bulunuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi hastanesi ve Balçova Termal'in arasındaki turizm belgeli caddede yer alıyor. 25 yıldır fotoğraf stüdyosu olarak hizmet veren mekan, özel dizayn edilerek farklı, kaliteli bir ambiyans yaratılmış. Mekanın tasarımında Hasan Alaçal'ın sanatçı ruhu devreye girmiş. Hasan Alaçal, babadan, dededen fotoğraf sanatçısı, mükemmeliyetçi yapısı var. Hayata daha çok gönül gözünden bakan, yüreğinin güzelliği yüzüne yansıyan sıcak, samimi bir insan. Şanatçı kimliğine şimdi işletmecilik ekleyerek başarısını ortaya koymakta... Lucifer hakkında bilgi veren mekanın işletmecisi Hasan Alaçal, "Burada yeşili korumak istedik. Bir zeytin ve bir dut ağacımız şu anda işletmemizin içinde yer alıyor. İçeride dekoratif ve şık bir dekorasyon yaptık. Ayrıca şöminemiz de yakında gelecek. Yerimiz tam bir 'lucifer' olacak. Açıldığımız günden itibaren kısa sürede müdavimlerimiz oluştu. Gelen müşterilerimiz yeniden geliyor. Farklı ambiyansımızla dikkat çekiyoruz" demekte. Balçova ve Bostanlı'da yer alarak tüm İzmir'e hitap etmeyi düşünüyorlar. Canlı müzik çok kısa süre içinde başlayacak. Küba geceleri, jazz müzikleri olacak. Sonrasında DJ performansları olacak.





HAYVAN VE DOĞA DOSTU

İşletmenin daha da güzelleşmesini sağlayan sadece ağaçlar değil. Ayrıca mekandaki her müşteri dolaylı olarak sokak hayvanlarına destek oluyor. Lucifer'ın son projesi de bir Lucifer Ormanı oluşturmak. Kısa süre içinde ağaçlandırma çalışmaları içinde harcamalardan pay ayrılmaya başlanacak. Mekanda gün sonundaki yemekler çöpe atılmıyor. Gün sonunda sokak hayvanlarına veriliyor. Can dostlar mekanın yanında yer alan özel bölmede mamalarını ya da yemeklerini yiyebiliyor. Misafirler can dostlarıyla birlikte Lucifer'da zaman geçirebiliyor. Doğa ve hayvan sever mekan; kapılarını küçük dostlarınız ile birlikte keyifli zamanlar geçirmeniz için sevgiyle aralıyor.



SUCUK EKMEK İKRAMI

Cuma ve Cumartesi günleri 23.30'dan sonra mekanın müşterilerine sucuk ekmek ikramı yapılıyor. Salı ve Perşembe günleri akademisyen günü, akademisyen kartını gösterenlere indirim yapılıyor. Menüde çok özel lezzetler bulunmakta. Her şey günlük ve taze ürünlerden yapılmakta. Kaliteli bir içecek grubu var. Mekanın vazgeçilmez lezzetleri de oldukça beğeniliyor. Meksika yemekleri, hamburgerleri, pizzaları, sıcak tabakları, ana yemekleri ve tabi ki zengin içecek çeşitleri ile hizmet vermekte. Lucifer Tavuk çok değişik ve özel bir lezzet, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. 200 gram dolgu tavuğun içine 3 peynir çeşidi konularak çok farklı bir lezzet ortaya çıkmış. Bayıldım doğrusu harika... Çökertme kebabını tavuktan yapmışlar değişik olmuş. Pizza sevenler için bol çeşit var, ben kaburgalı pizzasını öneririm.

SON söz; İzmir'in Lucifer gibi kaliteli mekanlara ihtiyacı var. Bu sektörde işini seven işine sevgisini, yüreğini koyan gerçek işletmeciler olduğu sürece buna bir sanatçı yönü olan işletmeci de olunca kaliteli mekanlar ortaya çıkmaktadır.

Sanatçı dokunuşlarını işletmecilikte hissettiğimiz Hasan Alaçal'ı tebrik ediyorum başarılarının devamını diliyorum.

SEZER ALTAN / LEZZET DURAKLARI