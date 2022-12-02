Davette, sokakta her daim her yerde tulum

Moda dünyasında her mevsime ve her sezona uyum sağlayabilen en pratik kıyafetlerden olan tulumlar dolapların klasikleşmiş olmazsa olmaz parçalarından!

Son zamanlarda oldukça yükselişte olan tulum modası, hem gece şıklığı hem de gündüz şıklığının vazgeçilmez bir parçası olurken, kombinleme şekline göre yeri geldiğinde klasik bazen de modern bir görünüme kavuşmanıza olanak sağlıyor.

Gece şıklığı için ışıltılı, dar ve boru paçalı tulumları tercih ederek çarpıcı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Fulya TANYOL