Dogal yasamın içinde seften özel lezzetler

Gastronomi son zamanlarda giderek yükselen bir değer haline gelmiştir. Eski zamanlardan beri sosyolojik bir olgu olan yeme-içme günümüzde artan iş seyahatleri, yemek yapmaya ayrılan zamanın kısalması, kitleleşme ve boş zamanı değerlendirme ihtiyacıyla dışarıda yemek yeme olgusunun sosyo-kültürel bir aktiviteye dönüşmesine zemin hazırlamıştır. Meydana gelen bu değişimler ile sağlıklı, lezzetli ve kültürel değerleri içeren gastronomi kavramı önem kazanarak, yemek yeme kültürü bir estetik ve sanat ürünü haline gelmiştir. Bu bağlamda, hızla gelişen gastronomi son yıllarda kültürel çekiciliğin de ana kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla dünyada yiyecek- içecek kültürüne verilen önem ve gösterilen ilgi de artmıştır.

İzmir'de kuşkusuz ki görülmesi gereken yerlerin başında 425 bin metrekare alan üzerinde 120'den fazla türde 1200'ü aşkın hayvanı bünyesinde barındıran Çiğli'deki İzmir Doğal Yaşam Parkı gelir. Avrupa'nın en büyük doğal yaşam alanı olan İzmir Kuş Cenneti'nde 500 bin civarında kuş türü yaşamaktadır. Hayvan sayıları ve çeşitliği her gün artarken, ziyaretçilerin refahı ve özellikle çocukların eğitimleri konularında parkta yeni çalışmalar da devam etmektedir. Bu hafta lezzet durağımız İzmir'de gezilip görülecek listelerinin en başında yer alan Çiğli Sasalı'daki doğal yaşam parkının karşısında Fiyaka Restoran'da. Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın karşısında 10 dönüm arazi üzerine kurulu mekanda 2000 kişilik 5 tane düğün salonu 750 kişilik restoran yer alır. Çocuk oyun bahçeleri de olan mekanda et ve balık konsepti bulunmakta. Cuma, Cumartesi günleri canlı müzik yapılmakta, çok özel müzik grupları ile müzik ziyafeti çekilmekte.

MUTFAKTA BİR İZMİR AŞIĞI

Bu restoranı farklı ve özel kılan ferah, şehrin karmaşasından uzak harika manzaraya sahip bir konumda olması. En önemlisi de mutfağında dünyaca ünlü bir şefin bulunması. Bu güzel ortamla şefin ellerinden enfes lezzetler birleşince tadına doyum olmuyor. Mutfağın başındaki isim yurt dışında ve Türkiye'de birçok ünlü restorana danışmanlık yapan Şef Gökalp Baguç. Şef Gökalp Baguç... Hayvancılık ve et ile 8 yaşında tanışmış, sektöre ilkokul yıllarında Erzurum'da babasının yanında kasap dükkanında et sıyırarak başlamış. Bir süre sonra bu iş bir tutku haline gelmiş ve tutkusunun peşinden gitmiş. Yıllarca Amerika, Yunanistan, Katar, Dubai, Almanya ve Sırbistan'da 'steak house'larda şeflik yapmış. Türkiye macerasında ülkenin tanınmış şefleriyle birlikte Mehmet Yalçınkaya, Cüneyt Asan, Özgür Şef, Mithat Yalçınkaya ve daha niceleriyle birlikte çalışmış. 1993 yılında ailesi ile birlikte İzmir'e gelmiş. İzmir, Karşıyaka sevdalısı. 2010 yılında ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ile cruise gemilerinin mutfağında çalışmış. 2012 yılında Berlin Büyükelçiliği'nin özel yemeklerini vermişler. 2020 Mart ayında ülkemize dönüş yapmış. Geçen yıl Amerika'da kendini geliştirmek amacıyla gastronomi üzerine eğitim almış.. Şimdi Fiyaka Restoran'da harikalar yaratmakta.

KAHVALTIDA KAVURMA

Fiyaka Restoran'da kahvaltı ve akşam alakart servisi bulunmakta. Kahvaltıda tamamen yöresel ürünler kullanılmakta. Peynir, zeytin bal, kaymak, incir, çilek vişne reçeli ev yapımı olarak sunulmakta. Pastırmalı, sucuklu, kavurmalı yumurta ve atomları bulunmakta. Gökalp Şef'in kendi oluşturduğu atomuna bayıldım. Kavurmayı Gökalp Şef kendisi yapmakta. Eti kasaptan kendisi alıyor. Kahvaltıda Gökalp Şefin kavurmasıını denemenizi tavsiye ederim. Fiyaka Restoran'da 36 çeşit meze çeşidi sunulmaktadır. Şakşuka, atom, Girit güzeli, pembe sultan, kuru börülce, fava, patlıcan dövme kendilerinin yaptığı hamsi marin, levrek marin, çiroz, levrek turşu, benim sayabildiklerim. Ara sıcaklarda; Ege ot tabakları meşhur, tereyağlı karides, jumbo tropil soslu karides, çedar peyniri kremayla yapılan özel bir sosla servis edilmekte. Kadayıflı karidesin altındaki sos harikaydı. Bu şefe ait özel bir dip sos. Yerli kalamarı bir gün boyunca özel marinasyonla marine ediyorlar. Ahtapot tandır harika bir lezzet. Ahtapotu özel olarak Karaburun'dan alıyorlar. Ana yemekte; Granyoz şaşlık efsane, ızgara dil balığı ve yoğurtlu dil balığı, kılıç şiş, somon dilim, levrek, çipura mevsimine göre palamut özel istek üzerine ıstakoz da yapılmakta. Tatlı olarak; fırın helva, peynir tatlısı, dondurmalı irmik helva yiyebilirsiniz.

Son söz; Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde yeme içme sektörünün hızla büyümesi, gastronomi alanında hizmet veren ticari işletmelerinde heyecanını kabarttığı gibi daha çarpıcı yenilikleri gündeme getirmektedir. Fiyaka Restoran da bu konuda işinin uzmanı bir şefle çalışarak farkını ortaya koymuştur.

SEZER ALTAN