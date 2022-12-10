Öğretmenler korosu sahnede

AYDIN İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde Efeler Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan Türk Müziği Korosu ilk konserinde büyük beğeni topladı. Yoğun ilgi gören konserde, orkestra eşliğinde koro üyelerinin seslendirdiği Türk Sanat Musikisi, Türk Halk Müziği ve Türk Pop Müziği'nin seçkin eserleri ile dinleyenlerin kulaklarının pası silindi. Efeler, Söke ve Kuşadası ilçelerinden öğretmen, idareci ve farklı mesleklerden koristlerin bulunduğu musiki topluluğunun şefliğini Muammer Eliyatkın yürütüyor.

İL Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un öncülüğünde yürütülen çalışmalarda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erol Barut, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ve İl Milli Eğitim Özel Kalem Sorumlusu ve Koro Başkanı Göktül Akpınar bizzat icraacı olarak ekibe güçlü bir destek veriyor. Türk müziğinin seçkin eserlerinin başarıyla icra edildiği konser, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un Koro Şefine çiçek takdimi ile orkestra, koro ekibi ve konuklara teşekkür etmesiyle son buldu.

KAZIM YÖRÜKCE