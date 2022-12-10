Oyunculara yıl sonu bayramı

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II

INFINITY Ward'un geliştirdiği ve Activision'ın yayınladığı yeni CoD oyunu, Call of Duty: Modern Warfare II Kasım ayının en çok satan Steam oyunu oldu. Modern Warfare serisinin yeni üyesi, serinin alışıldık tüm aksiyon öğelerine ve elbette ki çok oyunculu mücadeleci modlara ev sahipliği yapıyor. Her ne kadar oyunun hikaye kısmı çok beğeni toplamamış olsa da çok oyunculu kısmı bu açığı kapatmaya yetiyor.

CYBERPUNK 2077

ÇIKIŞININ üstünden neredeyse iki yıl geçmiş olmasına rağmen Cyberpunk 2077, halen isminden söz ettiriyor. Bunun en büyük sebebi de yapımcı firmanın oyunu terk etmeyip sürekli olarak yamalar / güncellemeler ile ayakta tutmuş ve yayınlandığı günkü halinden çok daha iyi bir noktaya getirmiş olması. Özellikle yeni çıkan ekran kartlarının desteğiyle çok sağlam bir performans sergileyen oyunu uygun bir fiyattan almak artık mümkün.

SONIC FRONTIERS

DREAMCAST döneminde Sonic Adventure ile üç boyutlu dünyaya giriş yapan mavi kirpi Sonic, son macerası Sonic Frontiers ile bizi o eski ve eğlenceli günlere geri götürüyor. Açık dünya; formatında tasarlanan oyunda Sonic evreninde yer alan birçok ünlü isimle karşılaşıyor ve aksiyonu bol, eğlenceli birçok görevi tamamlamaya çalışıyoruz

PERSONA 5 ROYAL

PLAYSTATION'IN en popüler anime oyunlarından biri olan Persona 5 Royal takısıyla PC'ye de adım attı ve kısa sürede listelerde yükseldi. Phantom Thieves adındaki bir ekiple fantastik bir dünyada, çoğu hırsızlık temalı olan görevlerde boy gösterdiğimiz oyun, hem görselliğiyle, hem de atmosferiyle uzun süre akıllardan çıkmayacak bir oyun tecrübesi sunuyor.

GOD OF WAR

KRATOS'UN İskandinav mitolojisine adım attığı yeni macerasının Kasım ayının ¨en çok satanlar¨ listesinde olmasının tek bir nedeni var: PS4 ve PS5'te çıkan devam oyunu, God of War Ragnarok. PC oyuncuları, Ragnarok'un da bir gün PC'ye geleceğini bildiğinden ısınmak için serinin ilk oyununa adım attı ve oyunun listelerde tekrar yükselmesini sağladı. Belirtmeye gerek yok ama eğer henüz tecrübe etmediyseniz oyun tarihine damga vuran bu başyapıt mutlaka denemelisiniz!

EA SPORTS FIFA 23

EA'İN, lider konumda olan futbol oyunu serisi FIFA, son versiyonuyla da büyük beğeni topladı ve EA'in kendi platformunun yanı sıra Steam'de de en çok satanlar; listesine girmeyi başardı. Yıllardır her oyunuyla daha da iyiye giden FIFA serisinin 2023 versiyonunu da tüm futbol ve spor fanatiklerine tavsiye ediyoruz.

MARVEL'S SPIDER-MAN:

MİLES MORALES PLAYSTATION'IN en iyi aksiyon oyunlarından biri olan Örümcek-Adam'ın ¨mini devam oyunu¨ Miles Morales, Peter Parker yerine Miles'ı kontrol etmemize olanak tanıyan, yine Manhattan'ın altını üstüne getirdiğimiz heyecanlı bir macera sunuyor. Eğer uzun süre oynayacağınız bir açık dünya oyunu arayışındaysanız Miles Morales'i pas geçmeyin