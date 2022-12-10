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Haberler Cumartesi Yağmurlu güne renk katacak bir moda

Yağmurlu güne renk katacak bir moda

10.12.2022

Yağmurlu güne renk katacak bir moda

Yağmurlu günlerde ayaklarınızı sıcak, kuru ve modaya uygun tutmak için tercih edebileceğiniz yağmur botları, artık çok daha çeşitli formlarda tasarlanarak, fonksiyonel olmanın ötesinde günlük stilinize şıklık katıyor. Hem pantolon hem de elbise ve etek kombinlerine uyum sağlıyor.

Özellikle Chanel ve Bottega bu sezon yağmur botları ile ön plana çıkıyor. Yağmurlu havanın gri tonuna inat bu yıl ayaklarda rengarenk çizmeler göreceğiz. Bu renkli kombinler sayesinde yağmurlu havayı dört gözle bekleyeceksiniz!

FULYA TANYOL

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