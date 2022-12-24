2023 yılında başarı İkizler’i kucaklıyor

Bu yılı özetleyecek tek kelime varsa ilişkilerdir. Bu yıl tüm ilişkilerinizi mikroskop altına alacaksınız. Duygusal geçmişinizi gözden geçirmek için önemli bir yıl. Bu yıl sağlam ilişkiler peşindesiniz. Ve bunu sağlayacak şartları tercih edecek ve daha seçici olacaksınız. Kariyerinizi güçlendirmek için kendi gücünüzü ve fırsatları rahatlıkla kullanacaksınız. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı arttırma konusunda size yardımcı olacak. Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli olduğunu unutmayın. Güçlü organizasyonların altına imza atacak ve yeni yapıtlar ortaya çıkaracaksınız.

İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI

Ocak ayı içinde dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Verimli grup çalışmaları yapacaksınız. Şubat ayında; akıllı insanlar dikkatinizi çekiyor. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak, çevrenizi yönetmek ve ayni zamanda onlarla bütünleşmek isteyeceksiniz. Mart ikna yeteneğinizin yüksek olduğu bir bir dönem. Bazı paslaşmalar sonucunda istediğiniz ortamı yakalıyorsunuz. Nisan'da enerjiniz yüksek seyrediyor. Yapıcı, güçlü, fakat denetleyici olacaksınız. Yapacağınız çalışmaların sınırlarını siz belirleyecek, siz çaba göstereceksiniz. 5 Mayıs'ta çalışma evinizde ay tutulması gerçekleşiyor. Oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak işbirliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz. Haziran'da sağduyuyu ve sakinliği elden bırakmayın. Bu şekilde davrandığınızda ortaya çıkacak zor pozisyonlardan başarı ile çıkacaksınız. Temmuz'da zararlı konumlardan kendinizi korumalısınız. Ağustos'ta derin sorgulamalar sonucunda kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Eylül'de riskler konusunda temkinli davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisiniz. Karşınıza çıkacak şartlarla mücadele edecek, taviz vermeyeceksiniz. 14 Ekim'de Güneş tutulması çevresel koşulları değiştiriyor. Baskıya ve yönlendirmeye gelemiyorsunuz. Kasım'da uyumlu düşüncelerinizle ortaklıklar konusunda ılımlı bir hava estireceksiniz. Aralık'ta egonuzu güçlü tutacak ve isteklerinizde aşırıya kaçacaksınız.

AŞK VE SOSYAL YAŞAM

Ocak'ta sosyal yaşantınızın birden canlandığınız hissedeceksiniz. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlanmalısınız. Şubat'ta hangi ortamda olursanız olun inanılmaz bir aşk enerjisini üzerinize çekiyorsunuz. Mart'ta uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşecektir. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız. Nisan'da kariyerinizle birlikte paylaşacağınız bir aşk sizi mutlu edecek. Mayıs'ta Ay tutulması gündelik yaşamını karıştırabilir. Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartabilirsiniz. Haziran'da iş ve aşk aynı anda kapınız çalarken, uzun zamandır beklediğiniz fırsatların yağmuru altında sakın şımarmayın. Temmuz'da yanlış anlaşılmak istemediğiniz için, her duygunuzu içinizde yaşamak isteyebilirsiniz. Aslında, kişileri gözünüzde büyütmenin bir anlamı yok. Platonik duygular için ideal bir dönem fakat daha sonra bu duygular önemini kaybedecek. Ağustos'ta evinize kapanmayın. Düşüncelerini sizden gizleyen birinin aşk seronomisine hazırlıklı olun. Sizi hayretler içinde bırakacak duygular söz konusu. Eylül'de isteklerinizi enerjinizle donatmayı biliyor ve uyumlu bir kombinasyon yaratabiliyorsunuz. 14 Ekim'de Güneş tutulması 28 Ekim'de Ay tutulması gerçekleşiyor. Duygu ve mantık karmaşası yaşatabilir. Kasım'da partnerinize karşı fazla ısrarcı olmayın. Aralık'ta sıra dışı fikirlere açık olmanız rağmen, yeniliklere karşı temkinli olmalısınız. Sosyal ortamların aranılan insanı olmanız sizin hayatınızı renkli hale getiriyor. Bu dönemde ani başlayan geçici aşk ilişkilerine karşı tedbirli olmalısınız.

SAĞLIK YAŞAMINIZ

Ocak'ta Baş ve boğaz bölgenizi korumalısınız. Troid ve hormonlarla ilgili metabolizma sorunlarınız olabilir. Şubat'ta istenmeyen kazalara neden olabilirsiniz. Mart'ta kilo vermeye ve düzenli egzersiz yapmaya başlamalısınız. Nisan'da ayaklarınıza özen göstermelisiniz. Düzenli egzersizleri aksatmayın. 5 Mayıs'ta dolunayla birlikte Ay tutulması Akrep'te gerçekleşiyor. Haziran'da iskelet sisteminizi, dişlerinizi, kol ve bacaklarınızı, mafsallarınızı korumalısınız. İştahınız artacaktır. Temmuz'da değişen şartlardan etkilenmemek için çevresel konumlardan kendinizi koruyun. Ağustos ayında durumunuz oldukça iyi olacak. Fazla çalışarak vücudunuzu yüklenmemelisiniz. Eylül'de gereksiz cesaret gösterilerine kapılmayın. 14 Ekim'de Güneş tutulması 28 Ekim'de ay tutulması gerçekleşiyor. Yolculuklarda dikkatli olmalı ve kazalara karşı temkinli hareket etmelisiniz. Kasım'da uzun süredir ihmal ettiğiniz sağlık sorunlarınızı ele alabilirsiniz. Aralık ay içinde sağlık sorununuz görünmemesine rağmen, yaşadığınız yoğun duygular yüzünden strese bağlı tansiyon değişimleri yaşayabilirsiniz.

YENGEÇLER İÇİN OLDUKÇA İDDİALI BİR YIL OLACAK

Önsezilerinize güvenip düşüncelerinizden taviz vermek istemeyeceksiniz. Güçlü duygular ve önemli öğretileri içselleştireceksiniz. Çevrenizle ilgili büyük projelerinizi gerçekleştirmek için elinizde müthiş bir kozmik enerji var. Planlarınızı değiştirmek yerine, evrenin size sunacağı değişimden ne kadar yararlanacağınızı keşfedin ve fırsatları lehinize çevirmeye bakın. Çünkü büyük enerjilerin etkisi sizin isteklerinizin dışında gelişecektir. İyi pozisyondaki dostlarınızın yardımlarını göreceksiniz. Bu yıl sosyal fırsatlarınızı kendiniz yaratacaksınız. Birçoğunuz yabancı ülkelere yerleşebilir. Öğrenim görmek için ülke değiştirebilir. Yatırımlarınız size kazanç olarak geri gelecektir. Para kaynaklarına kolay bir şekilde ulaşacak, hatta eşinizin ve ortağınızın maddi imkanlarından faydalanacaksınız. Sezgileriniz sayesinde bazı engelleri çok kolay aşacaksınız.

İŞ VE KARİYER

Ocak ayında çevrenizin kalabalıklaşması sizi şaşırtmayacak ve iç disiplininizin bozulmasına izin vermeyeceksiniz. Organizasyon kabiliyetiniz artıyor. Şubat'ta kariyerinizle ilgili idealleriniz ve istekleriniz ön plana çıkarıyor. Hedefleriniz sizi yönlendirmeye başlıyor. Mart'ta akıllı ve güçlü kişilerle tanışabilirsiniz. Gelir kaynaklarınız artıyor. Nisan'da Güneş tutulması kariyer evinizde gerçekleşiyor. Köklü kararlar alacaksınız. Kendinizi geliştirirken etrafınıza da örnek olacaksınız. 5 Mayıs'ta Ay tutulması çevresel ilişkilerinizi etkiliyor. Enerjinizi sosyal ilişkilerinizle bütünleştirmek ve kariyerinizi destekleyici kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Haziran'da dostlarınızın iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz. Temmuz'da düşündüğünüz fakat bir türlü gerçekleştiremediğiniz projeleriniz varsa, bu dönemde başarı ile uygulayabilirsiniz. Ağustos'ta yaptığınız işi severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Eylül'de hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Ekim'de belki de babadan kalan bir işyerini siz işletebilir ve kendinizin patronu olursunuz. Kasım'da sorumluluklarınız artarken, iş disiplininiz daha yoğun bir hale gelecektir. Aralık'ta yanılgılar söz konusu.

AŞK VE SOSYAL HAYATINIZ

Ocak'ta işinize ağırlık verdiğiniz için, partnerinizle aranızda istemediğiniz bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Şubat'ta ilişkinizi geçici bir süre için dondurabilir ve sizi duygusal anlamda incitebilir. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir ay içindesiniz. Mart ayında Mars sizi yoruyor. Ani değişen şartlara karşı temkinli olmalı, ölçüyü kaçırmamalısınız. Nisan'da güven duygusunun önemli olduğunu somut bir şekilde görmek isteyeceksiniz. Çevrenizde meydana gelen olayları tamamen kendi doğrularınızla şekillendirip, değerlendireceksiniz. Aşk ve işin bir arada olacağı bazı çelişkilerin sizi yıpratmasına izin vermemelisiniz. Mayıs'ta sosyal aktivitenizin yüksek olmasından dolayı, çevreniz oldukça kalabalık olacak. İlişkilerinizde hareket ve canlılık yaşarken, duygularınız yüzünden, istenemeyen sorunlar da yaşayabilirsiniz. Haziran'da sadakat konusunda beklentileriniz gerçekleşmeyebilir. Temmuz'da duygusal yönleriniz ortaya çıkacak. Her zamanki çekiciliğinizi belirgin bir şekilde ilişkilerinize yansıtacaksınız. Ağustos'ta; Hırslı ve yaratıcı yönlerinizin destekleyici unsurları olarak enerjik arkadaş gurubuna ihtiyacınız var. Eylül'de hayatınızı düzenlemek için ilginç fırsatlar önünüze kaliteli bir şekilde sunulacak. Ekim'de Güneş ve ay tutulması sizi zorlayacak. Enerjimizi ortaya çıkaracak işler yapmak isterken, egolarımızda güçlenecek. Kasım'da bazı ilişkilerinize belli bir mesafe getireceksiniz. Aralık'ta aşk hayatınızda sıcak savaşlardan kaçınmalı ve partnerinize karşı politik olmalısınız. Gizli tutkular başınıza iş açmasın.

SAĞLIK YAŞAMINIZ

Uzun zamandır ihmal ettiğiniz bir genel kontrolden geçebilirsiniz. Ocak'ta kadınların yumurtalık ve rahim, erkeklerin prostat sorunları gündeme gelebilir. Strese bağlı baş ağrıları olabilir. Ayaklar hassaslaşabilir. Yine bu dönem fazla ilaç alarak, bünyenizi zorlamayın. Mart'ta öncelikle mide ve sindirim sisteminiz konusunda dikkatli olmalısınız. Safra kesenize ve cildinize dikkat etmelisiniz. Mayıs'ta enerjiniz düşebilir. Haziran'da dış görünüşünüzle ilgili yanlış kararlar alabilirsiniz. Temmuz'da kollarınızı, ayaklarınızı, uyluk kemiklerinizi ve dizlerinizi korumalısınız. Eylül'de mide ve sindirim sisteminiz konusunda dikkatli olmalısınız. Kasım'da böbrekler, cildiniz, bacak üstleriniz ve baldırlarınız önem kazanacaktır. Karaciğerinizi yoracak yiyeceklerden uzak kalmalı ve dengeli beslenmelisiniz.