Aile bütçesi yönetmenin de kuralları var

Kişisel ya da aile bütçesi yönetimi, mutlaka bir plan ve düzen ister. Plansız ve düzensiz atılan her adım ve yapılan her harcama ise, gelir gider dengesinin şaşmasına neden olmaktadır. Uzmanlar kişisel ve aile bütçesi yönetiminde dikkat etmeniz gerekenleri sıraladı... Gelir-gider tablosu Bir gelir-gider tablosu oluşturmak, aylık harcamaları görmek ve bu harcamalara yön vermek açısından kritik önem taşır. Bütçedeki temel gider kalemlerini, gelir-gider tablosuyla somut bir biçimde ortaya koymak, daha bilinçli ve doğru bir ekonomik hareket alanına sahip olmayı sağlayacaktır. Harcama önceliği Evin ve ailenin temel ihtiyaçları birincil önem taşımaktadır. Dolayısıyla temel ihtiyaçlar, gıda ve fatura ödemeleri gibi temel masraflar birincil öncelik olarak görülmeli, bu öncelikli harcamaların ödemeleri yapıldıktan sonra diğer ihtiyaçlar dikkate alınmalıdır.

Alışveriş listesi Alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir liste hazırlanması sanıldığının aksine büyük önem taşımaktadır. Sadık kalınan bir alışveriş listesi, sadece ihtiyaç olanı almak için yol gösterecek, gereksiz harcamaları engelleyerek mevcut bütçeye katkı sağlayacaktır. Birikim Mümkünse az bir meblağ dahi olsa kenara koymak, olası kötü senaryolar için kritik öneme sahiptir. Birikim yapmak, özellikle kritik dönemlere hazırlıklı olunmasını ve daha kolay atlatılmasını sağlayacaktır.

Finansal okuryazarlık Finansal okuryazar olmak, ekonomik anlamda daha bilinçli bir birey olunmasına, aile bütçesi oluştururken her giderin sorgulanmasına olanak sağlar. Finansal okuryazarlık, harcama alışkanlıklarının toptan değiştirilmesi ve borçları doğru yönetebilmek için eski alışkanlıkların yerini disiplinin alması ile mümkün olmaktadır. Dijital uygulamaları kullanmak Günlük hayatta önemli bir yere sahip olan mobil uygulamalar, hayatı kolaylaştıran özellikleriyle ön plana çıkıyor. Mobil uygulamalar; alışveriş, ev kirası, faturalar ve diğer tüm harcamaların kaydedilmesine ve bütçeye dair mevcut durumunun kolayca takibine imkan sunmaktadır.