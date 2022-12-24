Güzelbahçe’de bir lezzet ustası

İzmir'in şirin ilçesi Güzelbahçe'nin adı gibi doğal güzelliğinin yanı sıra bir özelliği daha var, balıkçı barınağı... İzmirliler, özellikle hafta sonları, uğramadan geçmez buradan... Güzelbahçe'nin tam merkezinde yer alan bu özel mekan, aynı zamanda hal olarak da kullanılıyor. İzmir'deki diğer balık merkezlerinden farklı olarak buranın ticari değeri daha yüksek ve daha sosyal. Aynı zamanda İzmir'de balıkçılar çarşısı olarak da biliniyor. Ve Türkiye'de balık pişiriciliği konseptini ilk başlatan mekan da Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'dır. Bu haftaki lezzet durağımız İzmir'de gün batımını en güzel izleyebileceğiniz, muhteşem bir manzara eşliğinde, hele şimdi sıcacık şömine başında, dostlarınızla benzersiz zamanlar geçirebileceğiniz Şef Murat Restoran...

Güzelbahçe'de çok özel, sıra dışı lezzetleriyle damakta harika tat bırakan Şef Murat Restoran, hem özel lezzetlerin sunulduğu bir balık restoranı hem de ömrünü bu sektöre adamış bir yemek sihirbazı olan Şef Murat'ın kişiye özel lezzetler yarattığı özel bir mekan... Bu nedenle daha çok üst düzey müşterileri olan Şef Murat, siparişleri hafta içi alıp, hafta sonuna hazır ediyor. Bazen insan kendini ödüllendirmek ister. İşte bu mekan da tam da o ölçüde... Denizin dinginliğinde ve martı sesleri eşliğinde yemeğinizi yerken balıkçı teknelerinin yolculuğunu, güneşin batışındaki o eşsiz kızıllığının denizin mavisi ile buluştuğu manzarayı harika lezzetler eşliğinde yaşamak içindir Şef Murat Restoran.

ŞEFİN DENİZ ÜRÜNLERİ

Bu nezih ortamda en lezzetli mezelerin, ara sıcakların hazırlandığını sakın unutmayın. Şef Murat Restoran'ın her dem taze deniz ürünleri ve birbirinden leziz mezeleriyle artık bir marka haline gelmiş olmasının sırrını daha ilk adımınızı attığınızda hissediyorsunuz. 8 yıl önce hizmete giren mekan kışın 230, yazın 250 kişi kapasiteli... Müşterileri arasında üst düzey yöneticiler ve holding sahibi işadamları bulunuyor.

Şef Murat Restoran, Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda Çeşme, Seferihisar ve Karaburun'un tam ortasında hizmet sunuyor müdavimlerine... Peki Şef Murat kimdir? Murat Turbil, 10 yaşından bu yana bu sektörün içinde, bütün yaşamı gastronomi olmuş, bu işin sahada eğitimini almış, yaptığı işin inceliklerini çok iyi bilen bir isim. Baba gıda toptancısı, büyük ağabey lokantacı, diğer ağabey de şef, aynı zamanda restoranı var.

İşin özü, Murat Şef bu işin tam göbeğinde yer almış, mesleğine tapmış... Bu işe ruhunu, her şeyini, hayatını vermiş; severek yapıyor. Aslında yapmıyor, yaşıyor. Mesleği onun yaşam enerjisi, tutkusu yani her şeyi... Pek çok kurumsal markada çalışmış, şeflik yapmış. Yurt dışında, Fransa'da eğitim almış. Üniversitelerde dersler, konferanslar veriyor. Aşçılar Derneği'nin kuruluşunda yer almış, Profesyonel Aşçılar Derneği'nin 2. başkanlığını yapmış. Bugün sektörde çalışan şeflerin yüzde 20- 30'unu Murat Şef yetiştirmiş, yetişmelerine yardımcı olmuş... Elbette bu kadar bilgi birikimi, emek, çaba, yemek kültürüne adanmış bir ömür, el lezzeti ile birleşince ortaya muhteşem lezzetler çıkıyor.

El lezzeti deyip geçmeyin bilimsel olarak bu kanıtlanmış Murat Şef bize uzun ve detaylı şekilde anlattı. Murat Şef'e, insanlar buraya neden gelsin diye sorduk? Bunu iki aşamalı cevapladı: "Öncelikle burası Balık Hali Balıkçı Barınağı Limanı, burada deniz balığını hem taze hem de %30- 40 ucuza alabilirsiniz. Buraları Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin denetimi altında... Balıklar dışında kullanılan yağlar, alkollü alkolsüz içecekler hepsi kontrolden geçiyor." Şef Murat Restoran'da kesinlikle GDO'suz ürünler kullanılıyor, organik ve yüzde 100 sağlıklı ürünleri direkt yerel üreticiden, köylüden alıyorlar.

50 ÇEŞİT MEZE VAR

Bu ürünler Şef Murat'ın usta elleri ile birleşince ortaya muhteşem lezzetler çıkıyor. Burasının diğer restoranlardan farkı, klasik bir balık restoranının dışında bir Şef Restoranı olması... Mönüsünde çok farklı, mekana ve Şef Murat'a özgü lezzetler bulunuyor. Özellikle hafta içi şef, size özel lezzetler sunuyor. Özel misafirleriniz, dostlarınız ve ailenizle çok keyifli lezzetler tadabiliyorsunuz. Dünya mutfağından çok özel etli yemekleri de özel misafirleri için hazırlanıyor. Hafta içi 30; hafta sonu 50 meze çeşidi bulunuyor.

KLASİKLERE FARKLI YORUM

Burada sadece Şef Murat Restoran'a özel eksi 30 derece soğukta pişirilen 'Torik Sırtı'nı mutlaka denemelisiniz. Hatay'ın meşhur mezelerinden Cevizli mezeye bayıldım. Balıkesir ve Antalya'nın tahini, Hatay'ın salçası, nar ekşisi ve yeşil zeytini kullanılarak yapılan mezeyi denemenizi tavsiye ederim. Süt damlası mezesi; koyun yoğurdundan yapılan peynir topları, avokado ve fesleğen sosla yapılan meze, hafif freşh bir lezzet. Süt bademle yapılan çıtır cibezi de öyle... Karadeniz'in meşhur Muhlamasının (Guymak) patlıcanlısını, şevketi bostanlısı ve Ege otlusunu yapıyorlar. Ben bir Egeli olarak Ege otlusunu merak ettim, denedim; muhteşem bir lezzet, tadına doyamadım. Türkiye'de olmayan başka bir yerde bulamayacağınız bir lezzet de " Balık Kaburga"... Balığın kaburgası, Uzak Doğu sosu, kekik ve kuşkonmazla servis edilmekte; özel bir lezzet denemek isteyenler için çok önemli. Ahtapot şaşlık da mekanın özel lezzetlerinden. İstiridyenin kremalize edilmiş hardallısı, yeşil salatası, çiğ olarak yapılmakta. Klasik tatlılara şef dokunuşu katılmış. Burada Ayva tatlısı tarçınlı ve karamelli... Karamelini de Şef Murat kendisi yapıyor. İnciri hamur haline getirerek fıstık sarma gibi incir sarılıyor. Elmalı, helvalı baklava ve kendisinin spesiyali haşhaş tatlısı çok lezzetli...

SON SÖZ

Şefler gastronomi alanında sürekli yeni tatlar ve yeni yöntemler ortaya çıkartarak, Gastronomi ve mutfak sanatlarının insanların doğasında bulunan beslenme güdüsünü memnuniyet, haz ve doyum unsurları ekleyerek karşılayabilmesi uzmanlık alanını evrensel bir konuma taşıyor. Bu açıdan bakınca Şef Murat'ın yaratıcılığı ve mesleğine gösterdiği özen her şeyin ötesinde. Şef Murat'a yani Murat Turbil'e teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

SEZER ALTAN