Yılın en parlak trendi

Son günlerde sokak modasında gittikçe göz kamaştırarak büyüyen bir trend var: parıldayan ayakkabılar! Spor tarzdaki görünümlere sızan bu gösterişli ayakkabılar, parti sezonuna damgasını vurmaya hazırlanıyor. Özellikle Chanel gibi büyük markalarda başlayan bu trend, şimdilerde sezonun vitrinlerinde!

Birçok stile uyarlanabiliyor. İster düz bir elbise, isterseniz bir takım giydiğinizde biraz ışıldamak için kullanabileceğiniz şahane bir tarz. Işıltılı kristal gibi duranlardan, metalik görünümlere heyecan verici ayakkabılar görsel şölen oluşturuyor.

Yeni yıla girmemize çok az kala önümüzdeki sezonun sinyallerini de veren bu trend geç kalmayı beklemez! Etrafta dolaşırken ışıldamayı unutmayın.

FULYA TANYOL