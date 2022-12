2023 yılında Terazilerin yaşam kalitesi yükseliyor

ASTROLOJİ KRALİÇESİ FİLİZ ÖZKOL YAZDI



Bu yıl, aşk her yerde karşınıza çıkacak ve sizi yakalamaya çalışacak. Yılın ilk altı ayı Jüpiter sizi evlendirmek istiyor. Yeni kişiler tanıyacak, belki de iş ve arkadaşlığı bir arada yaşayacaksınız. Yaşam değerleriniz yükseliyor. Her şeye rağmen, sizi başarılı bir çalışma temposu bekliyor. Şans ve yükseliş sizden yana. Sosyal ilişkilerinizin seyrini maddi kazançlara döndürebilirsiniz. Çevrenizdeki olayları lehinize çevireceksiniz. Finans evinizi destekleyici özel kişilerle birlikte olacaksınız.



İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI

Ocak'ta, para kazanma şansınız hep gündemde olacak. İsteklerinize bir sınır çizmenizde fayda var. Bu konuda kendinize sıkı bir disiplin getirmeli fakat enerjinizi de baskı altında bırakmamalısınız. Şubat'ta isteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Mart'ta suskun ve gizemli bir havaya girerek, düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Nisan'da güneş tutulması karşıt evinizde gerçekleşiyor. Bildiğiniz konuları ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmeye çalışacak, yolunuzdan dönmek istemeyeceksiniz. Kozmik etkiler, ay boyunca size gereken disiplini vererek zorlu anlarda aşmanız gereken sabrı göstermenizi sağlayacak. Mayıs'ta finans ve maddi konularla ilgili sorunların eşliğinde, beklediğiniz yatırımlarda gecikmeler olacaktır. Mahkeme ve hukuksal meselelerinizde, bu dönemde sorun çıkacaktır. Haziran'da her şeyi göze alacak kadar güçlüsünüz ve performansınız oldukça yüksek. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Temmuz'da hedefleriniz konusunda aşırıya kaçabilirsiniz. Ağustos'ta yalnız kalmak istemeyecek ve idealist, yönetici ruhu taşıyan kişilerle ortak çalışmalar içinde olacaksınız. Eylül'de organizasyon kabiliyetiniz artıyor. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlanmalısınız. Uzun süredir sürüncemede bekleyen işleriniz, aldığınız güçlü kozmik etkilerle değişecek. Ekim'de yaratıcılığınız kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak, çevrenizi yönetmek ve ayni zamanda onlarla bütünleşmek isteyeceksiniz. Kasım ikna yeteneğinizin yüksek olduğu bir dönem. Aralık'ta engelleri hızlı bir şekilde atlatacaksınız.



AŞK VE SOSYAL HAYATINIZ

Ocak'ta dostluklarınız pekişiyor. Şubat'ta sosyal yaşantınızın birden canlandığınız hissedeceksiniz. Mart'ta aşk hayatınızda hassasiyetin hakim olduğunu göreceksiniz. Nisan'da çevrenizde oldukça cazibeli bir hava estireceksiniz. Mayıs'ta ay tutulması gerçekleşiyor. Dikkatinizi çeken insanlarla farklı fakat arzuladığınız ortamlarda bulunacaksınız. Farkında olduğunuz ve istediğiniz düşleri gerçekleştirebileceksiniz. Fikir birliği ettiğiniz kişiler size uygun kişiler olacaklardır. Haziran'da partnerinizle ilgili aranızda netleştirmeniz gereken sorunlarınız var. İlişkilerinizi zorluklar içinde yaşıyorsunuz. Temmuz'da sürpriz fakat olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz. Böyle anlarda, içinizde çılgın bir enerji duyacaksınız. Bu dönemi hasarsız atlatmak istiyorsanız; kendi duygularınızın esiri olmayın, yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. Ağustos'ta ciddi ilişkiler peşindesiniz. Sizden yaşça büyük kişilerle diyologlarınız artacaktır. Eylül'de aşk ve sosyal hayatınızın enerjisi yüksek. Ekim'de duygusal takıntılarınız kafanızı meşgul edebilir. Romantik günler sizi bekliyor. Kasım'da tanışmalar ve ortak çalışmalar için uygun bir dönem değil. Bu tarihlerde kendi içinize yönelmeli, değer verdiğiniz duygularınızla ilgilenmek için çıkan fırsatları değerlendirmelisiniz. Aralık'ta hayal gücünüzü, istediğiniz koşulları oluşturmakta kullanabilirsiniz. Seyahatler ve geziler ön plana çıkacaktır.



SAĞLIK YAŞAMINIZ

Ocak ayında sağlığınız ve enerjiniz iyi görülüyor. Zihinsel yorgunluk söz konusu. Şubat'ta eğlence yaşamınız ve zevkleriniz nedeniyle rahatsızlıklar meydana gelebilir. İstemediğiniz halde vücudunuz yağlanabilir ve kan tablonuz bozulabilir. Nisan, sağlık konusunda güzel bir ay. Boğaz bölgenizi korumalısınız. Mayıs'ta enerji yoğunluğunuzdan dolayı gergin olabilirsiniz. Kesici ve yakıcı aletlerden uzak kalmalısınız. Haziran'da iskelet sisteminizi, dişlerinizi, kol ve bacaklarınızı, mafsallarınızı korumalısınız. Temmuz'da gerilimden uzak başlangıçlar, ruhsal yönden sizi rahatlatarak, gündelik yaşamınızın tüm kesitlerini olumlu etkileyecek. Zihinsel yorgunluk söz konusu. Ağustos'ta abartılı davranışlardan kaçının. Eylül'de sakin ortamları tercih etmelisiniz. Eylül'de stresi üzerinize çekmemelisiniz. Ekim'de geceleri uykusuz kalmayın. Kasım'da küçük sakarlıklar söz konusu. Aralık'ta yakın çevrenizdeki kişilerin sağlık sorunları ile uğraşacak, yüksek tansiyon ve kalp sorunları olan yaşlı dostlarınıza yardım edeceksiniz.

AKREPLER İÇİN BAŞARI DOLU BİR YIL OLACAK

Arzularınız baskın çıkacak ve gözü kara aşklar sizi bekliyor. 2023 yılı bir çok şeyi size öğretirken, yenilgilerin önemli olmadığını da gösterecek. Ruhsal gelişiminizi her şeyden üstün tutmak isteyebilirsiniz. Realiteniz yükseliyor. Meslek ve kariyerinizde olumlu pozisyonların içinde olacaksınız. Hedefleriniz sizi yönlendirmeye başlıyor. Daha çok çalışıp, daha çok kazanacaksınız. Birçok değişim sizi bekliyor. Büyük projelerinizi gerçekleştirmek için elinizde müthiş bir kozmik enerji var. Yalnızlık duygusuyla başa çıkmayı artık çok iyi biliyorsunuz.



İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI

Ocak ayında mesleki anlamada size yardımcı olabilecek ve istediğiniz kapıları açabilecek güçlü dostluklar kuracaksınız. Ruhsal anlamda kendinizi güçlü hissedeceğiniz Şubat ayında güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Mart'ta iş yaşantınızda kurallı hareket edecek ve başarınızı garantileyeceksiniz. Nisan'da iş arayan arkadaşlarınıza gerekli müdahaleleri yapacak, görev alanlarınızı farklı alanlara kaydıracaksınız. Mayıs'ta düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır takınarak, sosyal yaşantınızda farklı konumlar elde edecek, dayatmacı bir tavır sergileyeceksiniz. Haziran'da kendinizi ispat etmeniz gereken konularda geri planda kalmayın. Temmuz'da para kazanacak ve bol bol harcayacaksınız. Birçok yerden maddi değerler gelecek ve isteklerinizde büyük bir artış olacak. Ağustos'ta ideallerinizi gerçekleştirme yolunda adımlar atacaksınız. Eylül'de egonuzun yüksek olması nedeniyle, bulunacağınız ortamlarda önce kendinizi düşüneceksiniz. Ekim'de ani başlayan yolculuklar size ilginç haberleri de beraberinde getirecek. Kasım'da politik davranmalı ve karşıt düşüncelere karşı taktikler geliştirmelisiniz. Aralık'ta karşınızdaki kişinin düşüncelerine değer vermeyi ve dinlemeyi öğreneceksiniz.



AŞK VE SOSYAL YAŞAM

Ocak ayında gerçek aşkların kıyısına gelecek ve karar verme zorlukları yaşayacaksınız. Hiç evlenmek istemeyen aşırı uçlarda olan Akrepler için bile, ciddi ilişkiler devri başlıyor. Şubat ayında sevgiyi algılama biçiminiz çok farklı. Mart ayında büyük bir ayrılık gündeme gelebilir. Nisan'da çevrenizi genişletecek yeni tanışmalar partnerinizle birlikte size yeni ufuklar açacak. Kendiniz için veya yakın çevrenizde resmi kimlik kazanan ciddi birliktelikler olabilir. Mayıs'ta Suskun ve gizemli bir havaya gireceksiniz. Haziran'da sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Temmuz'da akıllıca adımlar atmalı ve hata yapmamalısınız. Eylül'de seçenekleriniz çok fazla. Ekim'de karşı cins ile olan ilişkilerinizde, ani gelişen duygularınız sizi yanıltacaktır. Söz vermeden önce düşünmelisiniz. Kasım'da yaşamla ilgili pratik düşünceler içinde olacaksınız. Aralık ayında, özel ilişkiler konusunda çok dikkatli olmalısınız. Çünkü, karşılaşacağınız kişilerin etkili sözleri ve anlamlı davranışları baştan çıkarıcı olurken, daha sonra vazgeçeceğiniz birlikteliklerin temelini atabilirsiniz.



SAĞLIK YAŞAMINIZ

Ocak ayında enerjinizi dikkatli kullanmak zorundasınız. Vücudunuzun verdiği küçük alarmlara karşı dikkatli olun. Mart'ta uyku ve beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Nisan duygusal takıntılardan uzak kalmanız gereken bir ay. Mayıs'ta hormonal rahatsızlıklar ve ayaklarınızla ilgili problemler ortaya çıkabilir. Haziran'da düzenli spor yapın, uykunuza dikkat edin. Temmuz'da ailenizdeki bireylerin sağlık durumu ile ilgili problemleri varsa iyileşme yoluna girecek. Ağustos'ta baş, boğaz bölgeniz ve boynunuza dikkat etmelisiniz. Eylül'de elektrikli aletlere karşı dikkatli olmalı ve evinizde her hangi bir elektrik kaçağı olmaması için önlemlerinizi almalısınız. Ekim'de sinir sisteminizi güçlendiren mineral ve vitaminlere ihtiyacınız olacak. Kasım'da dişler, dizler, kemikler bu ayın dikkat edilmesi gereken organlarınız. Aralık'ta ayaklarınızı üşütmemeli kendinize dikkat etmelisiniz.



