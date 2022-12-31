Sade Derma Estetik 10. yılını üyeleriyle kutladı

Estetik, zayıflama ve profesyonel cilt bakımları konusunda uzman kadrosu ve teknolojik cihazlarıyla hizmet veren Sade Derma Estetik, 10. yılını müşterileriyle birlikte kutladı. Çiğli'deki merkez binada kokteyl eşliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, davetlilere hem kurumun 10. yılı anısına hem de yılbaşı için özel olarak hazırlanan hediyeler verildi. 4 saatlik etkinlikte, konuklar Sade'nin sembolü olan ve sadeliği çağrıştıran melek kanatlı hostesler tarafından karşılanırken aynı zamanda kendileri için sunulan viyola dinletisine ortak oldu.

SON TEKNOLOJİ

Davetlilerle sohbet edip yakından ilgilenen Sade Derma Estetik Kurucu Yöneticisi Songül Torbaoğlu, estetik uygulamalar konusunda başarılarını ve sonuçlarını üyeleriyle paylaşarak, yeniliklere devam edeceklerini belirtti. Sektörde öncü adımlar atarak farklı ve güçlü cihazları İzmir'e getirmekten

hiçbir zaman çekinmediklerini de söyleyen Torbaoğlu, "Tecrübeli yönetim kadromuz, yetkin uzmanlarımız ve dünya trendi son teknoloji hizmetlerimizle

yıldır sizlere en iyisini sunuyoruz. Bugüne kadar başardıklarımız, bundan sonraki başarılarımıza güç katmaya devam edecek. Sizlerin gülen yüzü ve memnuniyeti, bizim için gurur kaynağıdır" dedi.

ERCAN AKGÜN