2023 Kovalar için köklü kararların yılı olacak

2023 yılında daha sabit ilişkilerin özlemini duyacaksınız. Gerçek aşkların kıyısına gelecek ve karar verme zorlukları yaşayacaksınız. Hiç evlenmek istemeyen aşırı uçlarda olan Kovalar için bile, ciddi ilişkiler devri başlıyor. Kariyer ve güç savaşlarına eklenecek olan aşk savaşları da belirginlik kazanacak. Köklü kararlar alacaksınız. Kendinizi geliştirirken etrafınıza da örnek olacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da size daha sonra hak vereceklerdir. Bu yıl değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Sınırlarınızı genişletmek için hedeflerinizi hırslarınızla beslemeye başlıyorsunuz.

İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI

Ocak ayında size karşı gelenlere tepki göstereceksiniz. Olaylarla ilgili net düşünce tarzınız çevrenizde şok etkisi yaratabilir. Şubat'ta birlikte çalıştığınız kişilerden memnun olmayabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar ve iş yerinizde yapılan dedikodulardan etkilenebilirsiniz. Mart ayı biraz karışık seyrediyor. Sevdiklerinizle paranızı paylaşmak isteyecek ve yaşam standartınızı yükselteceksiniz. Nisan'da sosyal yaşantınız ve iş hayatınız olumlu fakat bir o kadar da yüksek tansiyonlu olacak. Mayıs'ta çevrenizden beklemediğiniz avantajlar elde edebilirsiniz. Ailenizin büyükleri tarafından destek göreceksiniz. Haziran'da risklere girme konusunda tedbiri elden bırakmamalısınız. Temmuz'da kendinizi farklı fikirler yüzünden meydana gelecek tartışmalar içinde bulabilirsiniz.

Kişiliğinizi ön plana çıkaracak ve kendinizi mutlu hissettirecek sosyal çalışmalara ağırlık vereceksiniz. Ağustos'ta yapacağınız yatırımların size kazandırdığı paraları görmek sizi sevindirecektir. Eylül'de aile kavramları önem kazanacak. Aileniz ve mesleğiniz arasında gerilimli bir dönem yaşayabilirsiniz. Birçok sorun üst üste gelecek. Ekim'de kariyerinizle ilgili gelişmeler parasal konularınıza yansıyacak. İstediğiniz anlaşmaları yapacaksınız. Kasım'da bilinçaltınızda şekillendirdiğiniz konular ön plana çıkacak. Yaşama karşı çekimser olabilirsiniz. Aralık'ta engellerle mücadele edecek güçtesiniz. Kendinizi çok daha enerjik ve cesaretli hissedeceksiniz.

AŞK VE SOSYAL YAŞAM

Ocak, tanışmalar ve ortak çalışmalar için uygun bir ay değil. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. Şubat'ta takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Dostlarınızın sırları konusunda ketum davranacaksınız. Mart'ta gireceğiniz ortamlarda romantik bir buluşma sürprizlerine hazır olun. Duygusal tatmin sağlamak için, ay sonunu beklemeniz gerekecek. Nisan'da güneş tutulması gerçekleşiyor. Cesaret ve atılganlık isteyen tüm işlerde başarılı olacaksınız. 5 Mayıs'ta dostlarınızın fikirleri önemli olacak ve onlara aynı doğrultuda hareket edeceksiniz. Arkadaşlarınıza daha çok vakit ayırarak, onlarla ortak zevklerinizi paylaşacaksınız. Haziran'da çevrenizden beklemediğiniz avantajlar elde edebilirsiniz. Doğru zamanda doğru işler yapan biri olarak bu ay'ı mutlu bir şekilde kapatacaksınız. Temmuz'da sosyal yaşantınızın birden canlandığınız hissedeceksiniz. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlanmalısınız. Önemli ve sizi mutlu edecek kişilerle tanışıyorsunuz. Ağustos'ta kıskanç ve sahiplenici yönleriniz belirginleşiyor. Bu dönemde yeni bir aşk ilişkisine başlamamalısınız. Eylül'de akıllıca adımlar atmalı ve hata yapmamalısınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere ani tepkiler vermeyin. Ekim'de duygusal hayatınızın tadını çıkarabilirsiniz. Güçlü duygularınız sizi yanıltabilir. Kasım'da uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşecektir. Çekiciliğinizi belirgin bir şekilde ilişkilerinize yansıtacaksınız. Aralık'ta fikirlerinizi benimsemeyen ve size destek vermeyen kişileri yaşantınızdan uzaklaştırabilirsiniz.

SAĞLIK YAŞAMINIZ

Ocak ayında sağlığınız önemli problem çıkarmayacak. Şubat'ta uykunuza dikkat edin ve kendinize küçük kazalara karşı tedbirli olun. Mart'ta mide ve sindirim sisteminiz konusunda dikkatli olmalısınız. Nisan'da ayaklar bacaklar ve kalçalar hassas olabilir. Ağır spor yapmamalısınız. Mayıs, sağlık konusunda gergin olacağınız bir ay. Bilinçaltınız çok yoğun. Sinirsel gerilimlerin olacağını unutmamalısınız. Haziran'da zihinsel yorgunluk söz konusu. Daha az yemek yemeli ve spor yapmalısınız. Temmuz'da yeni bir egzersiz programına başlarken, havadar ortamlarda bulunmaya dikkat edin. Ağustos'ta ayaklarınız ve dolaşım sisteminizle ilgili problemler gündeme gelebilir. Eylül'de böbrekleriniz için bol suyu ihmal etmeyin. Ekim'de aşk ilişkileriniz direk olarak organizmanıza yansıyacak. Kasım'da değişen hava koşulları karın bölgenizde ağrılara neden olacaktır. Aralık'ta sağlık konusunda oldukça disiplinli hareket edeceksiniz.

BALIKLAR İÇİN YÜKSELİŞ YILI BAÇLIYOR

Derin sorgulamalar sonucunda kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Sezgisel yetenekleriniz daha da artıyor. Artık içinizden geçen her şeyi kolayca yaşama dökebileceksiniz. Ruhsal enerjinizin yardımıyla manevi yönünüz güçlenecek ve başarmayı planlarınız olaylar kendiliğinden rayına oturacak. Uzak yollarla ilgili şanslar sizden yana. Yılın ilk yarısında parasal konularda çok başarılı olacaksınız. Yatırım konusunda, partnerinizin ve güçlü işbirliği yaptığınız kişilerin düşüncelerinden olumlu bir şekilde etkileneceksiniz. Beklemediğiniz maceralar aniden kapınızı çalarken, bu ilişkilerin saman alevi gibi bitmesini de, engelleyemeyeceksiniz. Her şeye rağmen manevi gelişiminizi ön plana çıkaracak 2023 yılı sınavların başlangıcı ve yükseliş olarak kabul edebilirsiniz. Yaşam size çok şey kazandıracak unutmayın...

İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI

Ocak'ta ani başlayan yolculuklar ilginç haberleri de beraberinde getirecek. Şubat'ta birçok yerden maddi değerler gelecek ve isteklerinizde büyük bir artış olacak. Planladığınız projelerde, parasal konularda istediğiniz bolluğa kavuşacaksınız. Fakat harcamalarınızdaki artışları da düzenlemek zorundasınız. Mart'ta cesaret edemediğiniz konular yön değiştirecek, belki de farklı bir işe geçeceksiniz. İş yerinizde çıkabilecek aksiliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Nisan'da dostlarınızın desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Atılımlarınız ve sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Mayıs'ta yoğun duygularınızı süzgeçten geçirirken, kendinizle ilgili vereceğiniz radikal kararlar yaşamınıza farklı bir perspektif sunacaktır. Olayları genişleterek ve masaya yatırdığınız zaman, yaşamınızı zorlaştıran ve kendinizi kısıtlayan olayları daha net görmeye başlayacaksınız. Haziran'da kariyer savaşlarında sert bir tutum izleyebilirsiniz. Gücünüzü gösterebileceğiniz konuları seçmenizde yarar var. Mesleki başarınızın size sağlayacağı avantajları da unutmamalı ve duygusal doyum sağlayacağınız işleri tercih etmelisiniz. Temmuz'da kendinize olan güveniniz artıyor. Yeni atılımlar sizi bekliyor. Ağustos'ta iş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi çok fazla etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı ve girişimciliğinizi destekleyen davranışlar içindesiniz. Eylül'de engel tanımayan agresif duygular sergileyebilirsiniz. Maddi hırslarınız ön planda olacak. Ekim'de arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki diğer ortamlara da yaymalısınız. Bu sizi daha da çok motive edecek. Olayları kafanızda çok fazla büyütmeden, sonuçları beklemenizde yarar var. Kasım'da yatırım konusuna yoğunlaşmalısınız. Duygusal yaşantınızda hareketlenme ve canlılık söz konusu. Aileniz sizi destekliyor. Aralık'ta kişisel coşkularınıza karşılık bulabileceğiniz ortamlarda bulunmak istiyorsunuz. İşinizle ilgili yeni değişimler arzuluyorsunuz.

AŞK VE SOSYAL YAŞAM

Ocak ayı ilginç seyrediyor. Bazı insanlar, yaşantınızdan belki de bir daha asla biraraya gelemeyeceğiniz şekilde çıkacaklar. Şubat'ta; İlişiklerinize derin bir duygusallık hakim. Mart'ta hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmalısınız. Yakın arkadaşlarınızın kişisel çıkarları yüzünden zarar görebilirsiniz. Nisan'da kendinizi esir ettiğiniz kaoslardan kurtulmanın bir yolunu bulmalısınız. Mayıs'ta güvensizlik duygusu içinde olabilirsiniz. Sezgileriniz size yardım edecek. Haziran'da duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacaktır. Temmuz'da duygusal zaaflarınız artabilir. Dedikodulardan uzak kalın. Ağustos'ta çevrenize örnek oluyorsunuz. Bilinçaltınız oldukça yoğun. Eylül maddi ve manevi olarak iyi bir ay olacak. Enerjiniz güçlü ve çarpıcı. Ekim'de duygusal konularda, derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Kasım'da duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Değişik duygularla hareket edeceksiniz. Sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Aralıkta duygu ve mantık karmaşası yaşıyor ve bu günlerde içsel çatışmalarınızın önüne geçemiyorsunuz. Girdiğiniz her çevrede gözler sizin üstünüze çevriliyor. Karışık duygular içindesiniz.

SAĞLIK YAŞAMINIZ

Ocak'ta boynunuza masaj yaptırın. Şubat'ta enerjinizi doğru kullandığınız zaman hiçbir problem çıkmayacağına emin olabilirsiniz. Mart'ta her konuda dikkatli davranmalısınız. Dans ederken, spor yaparken, bacaklarınızı, kollarınızı ve baş bölgenizi korumalısınız. Migren sorunu olanlar tedavilerini yaptırmaya özen göstersinler. Nisan'da kendinizi ruhsal olarak dinlendirmelisiniz. Bu sizin daha sağlıklı kararlar vermenizi de sağlayacak. Mayıs'ta kemikleriniz için gerekli mineralleri almalı ve dişlerinizle ilgili sorunlarınızı çözmelisiniz. Haziran'da enerjinizin yükseldiğini hissediyorsunuz. Temmuz'da terapilere vereceğiniz ağırlık sizi önemli arınmalara getirecektir. Bu ay kalsiyum almayı ihmal etmeyin. Ağustos'ta bilinçaltınız muhteşem çalışıyor. Eylül'de kemiklerinizi ve iskelet sisteminizi korumalısınız. Merkür 14 Eylüle retro yapıyor. Ağır kaldırmamalı ve spor yaparken dikkatli olmalısınız. Ekim'de ağır kaldırmamalı ve spor yaparken dikkatli olmalısınız. Kasım'da tansiyon sorunu olanlar dikkatli olsunlar. Aralık'ta cildinize özen göstermeli ve ayak bileklerinizi korumalısınız.