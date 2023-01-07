Edebiyata ilham veren hayatlar

MUSSOLİNİ: OTOBİYOGRAFİM YAZAR: BENİTO MUSSOLİNİ

BİRİNCİ Dünya Savaşı'ndan sonra büyük bir siyasi kargaşa ve ekonomik bunalım içine giren İtalya'da antikomünist ve antikapitalist örgütlerin kurulmasına liderlik eden Mussolini, aynı zamanda Avrupa'daki pek çok faşist harekete de ilham vermiştir. Mussolini'nin kendi kaleminden çıkmış Otobiyografim kitabının siyasi, ekonomik, ekolojik, ahlaki ve toplumsal olmak üzere pek çok ciddi krizle boğuşan günümüz dünyasında ortaya çıkan siyasi hareketleri anlamak açısından öğreteceği çok şey vardır.

BENİM ADIM NEYMAR YAZAR: MİCHAEL PART

NEYMAR'IN yoksulluktan zirveye uzanışının öyküsü... Brezilyalı Santos ailesi, 1992 yılında bir araba kazası geçirdi... Dört aylık bebekleri, bu kazadan sağ kurtuldu... O bebek, bugün Barselona Futbol Kulübü'nün as oyuncularından biri olan Neymar da Silva Santos Junior idi. Bu kitapta inanç ve fedakârlığın yoksulluğa nasıl üstün geldiğini, Neymar Jr.'ın nasıl günümüzün en ünlüfutbolcularından birine dönüştüğünü okuyacaksınız.

HAYATI VE BİLİMİ: AZİZ SANCAR YAZAR: AZİZ SANCAR

8 EYLÜL 1946'da Mardin-Savur'da Sancar ailesinin yedinci çocuğu doğdu. Adını Aziz koydular. Kasabasından erken yaşta ayrılıp "okumaya" giden Aziz, yıllar sonra doğduğu yere genç bir hekim olarak geri döndü. Orada geçen gençlik yıllarını hayatının en güzel dönemi olarak hatırlasa da onun aklı fikri bilim yapmaktaydı. 26 yaşında Amerika'ya gitti ders kitaplarına geçen keşifler yaptı ve bu keşifleriyle 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Bilim alanında ilk Nobel alan Türk olan Aziz Sancar'ın İngilizce olarak yazdığı bu kitabın ilk bölümü tüm okurlara hitap etmektedir. İkinci bölüm ise Sancar'ın bilimsel keşiflerinin mahiyetini merak edenler, lise ve üniversite öğrencileri, öğretmenler, tıp ve yaşam bilimleri alanında uzmanlaşmış okurlar için bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

SAFİYE YAZAR: MURAT BARDAKÇI

AKDENİZ Bölgesi'nden, 1930'lu senelerde dört güçlü kadın sesi çıktı: Mısır'dan Ümmügülsüm, Fransa'dan Edith Piaf, Portekiz'den Amalia Rodrigues ve Türkiye'den Safiye Aylâ... Bu kitap bilinmeyen bir diyarda dünyaya gelen, kimsesizler yurdunda yetişen, çektiği yoklukların ardından şöhret ve servet sahibi olan Safiye Aylâ'nın 1998'de noktalanan renkli ama hüzünlü hayatının hikâyesidir.



FREUD-MUTLULUĞUN MİMARI YAZAR: STEFAN ZWEİG

ZWEİG, Freud'un öğrencilik yıllarından başlayarak önce bütün Avrupa'da daha sonra ise tüm dünyada geniş yankı uyandıran çalışmalarının izini sürüyor. Freud öncesi Avrupa'nın âdeta fotoğrafını çekerek ruhsal yönden "hasta bir Avrupa" portresi ortaya koyuyor ve Freud'un, "devrim" olarak nitelediği çalışmalarıyla bu hasta ruhları özgürleştiğini savunuyor. Mutluluğun Mimarı iki büyük ismi tek kitapta buluşturan ve roman tadında okunan eşsiz bir kitap...

SUYU ARAYAN ADAM YAZAR: ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR

TÜRK yazar, tarihçi ve iktisatçı Şevket Süreya Aydemir'in kendi yaşam öyküsünden yola çıkarak 1959 yılında kaleme aldığı Suyu Arayan Adam; Turancılık, Sosyalizm, Komünizm ile Kemalizm ideallerini yerinde ve derinlemesine ele alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından "100 Temel Eser" kapsamına alınan Suyu Arayan Adam, bir ilkokul öğretmeninin Kafkas ve Hazar ülkelerine yaptığı seyahatleri konu ediniyor. Romanında çocukluğundan başlayarak tüm yaşamını detaylı bir şekilde anlatan yazar, öz yaşam öyküsü üzerinden Anadolu'da II. Meşrutiyet itibarıyla etkisini gösteren siyasi ideal arayışlarını anlatıyor.



BÜYÜK İSKENDER

"BÜYÜK İskender, antik dünyanın, belki de tüm tarihin en büyük askerî lideriydi. Yalnızca dört sene içinde, kararlı liderliği, zekâ kokan taktikleri ve sarsılmaz azmi sayesinde Pers İmparatorluğu'nu dize getirmişti. Tarihçi Jona Lendering, Büyük İskender adlı bu roman tadındaki kitabında; karakteriyle, savaştığı ordularla, iletişimde olduğu devletlerle ve tüm felsefesiyle İskender'in hayatını anlatıyor. Antikçağ Yunan hikâyelerinden, Babil hükümdarlık kayıtlarından, İran kökenli belgelerden yararlanarak daha önce benzeri görülmemiş bir biyografik eser sunuyor.

ÖZGÜRLÜĞE UÇAN DEV NAİM SÜLEYMANOĞLU YAZAR: TUFAN TÜRENÇ

NAİM Süleymanoğlu halterde gelmiş geçmiş en iyi sporcu. Jivkov döneminde Türklerin Bulgarlaştırma projesi başlatılınca Naim isyan etti. Bulgaristan' daki Türklerin kimlikleri iptal edilerek her birine Bulgar ismi verildi. Türk isimlerini kullanmak, Türkçe konuşmak yasaklandı. Bu baskılara isyan eden Naim, Bulgar Zulmünü duyurmak için kaçmaya karar verdi. 1986' da Avustralya' dayken kaçtı ve bütün dünyaya yaşadıklarını anlattı. O hem dünyanın en büyük haltercisi, hem de bir "Özgürlük Savaşçısı" idi.



GUCCİ HANEDANI YAZAR: SARAH GAY FORDEN

THE Economist tarafından yılın en iyi kitaplarından biri seçilen ve Riddley Scott'ın filme uyarladığı Gucci Hanedanı, bir moda devinin parıltılı, entrika dolu yükselişini, düşüşünü ve yeniden dirilişini ayrıntılı bir şekilde işlerken, Gucci ailesinin trajedilerle dolu hikâyesini de gözler önüne seriyor.



STEVE JOBS YAZAR: WALTER ISAACSON

TEKNOLOJİ devi Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın baştan sona hayatının anlatıldığı bu eser, usta yazar Walter Isaacson tarafından kaleme alınıyor. Bu zamana değin Benjamin Franklin ve Albert Einstein gibi ustaların biyografilerini okuyucu ile buluşturan yazar, bu defa teknoloji devinin yaratıcısı Steve Jobs'ı tüm bilinmeyen yönleri ile ele alıyor. Nasıl bir hayat yaşadığı, karakteri, Apple'ı kurmaya ne zaman ve nasıl karar verdiği ve hastalıkla yüzleşme süreçlerinin anlatıldığı bu kitap ile Steve Jobs'ın hayatında keşfe çıkmaya hazır olun!

ZAMAN KAYBOLMAZ YAZAR: İLBER ORTAYLI, NİLGÜN UYSAL

İLBER Ortaylı'nın yaşam öyküsünü okurlara sunan Zaman Kaybolmaz, nehir söyleşi lezzetini her yaştan okura tattırırken bir tarihçinin çocukluğunu, eğitim hayatını, yetiştiği iklimi, çevresindeki mizaçları, tutkuya dönüşmüş meşgalelerini, değişen şehirlere ve ülkelere dair gözlemlerini, kısacası hayatın bütününe olan yaklaşımını da ortaya seriyor. Bu anlamda bir tecrübeler kitabı olarak da okunabilir. Zaman Kaybolmaz'ın sayfalarını çeviren tüm okurlar; İlber Ortaylı'nın engin anılar yumağını çözerken kendi hayatlarına eşsiz pratikler kazandıracak, yaşama daha farklı bir pencereden bakma imkânı bulacak, böylece daha anlamlı bir hayatın peşinden gidecekler hiç şüphesiz...