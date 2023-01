Kasap ustalığından gelen lezzet

Kentlerin markalaşmasında gastronominin etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde bir şehre yalnızca yöresel bir damak tadına bakmak ya da bir restoranda yemek yemek için giden turist profili oluşmuştur. İzmirliler bana "Gerçek lezzetinde eti nerede yiyebilirim?" diye sorarlar. Özellikle benim de yaşadığım Mavişehir Bostanlı bölgesinde iyi et restoranı sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu.

Bugün lezzet durağımız, kuşaktan kuşağa kasaplık geleneğini devam ettiren, kısa sürede et severlerin en önemli adreslerinden birisi olan, Mavişehir'deki By Gürsel Kasap ve Et Pişiricisi. Et severlerin vazgeçilmez mekânı olmak için yola çıkan By Gürsel, profesyonel ekibiyle, yöresel mutfağı ve eşsiz leziz etleriyle en nezih konseptiyle hizmet vermektedir. By Gürsel; zeytinyağlı mezeleri, Ege'nin eşsiz lezzetleri ve kendine özgü zengin seçenekleri ile müşterilerini buluşturmaktadır. 300 kişilik mekan 1000 metrekare alana kurulu.

EN İYİ BİLDİĞİ İŞİ YAPIYOR

Dede Ekrem Yaylacık'tan miras kalan kasaplık mesleğini devam ettiren Gürsel Güntekin dedesinin ve dayısının yanında yetişmiş. Güntekin, "Hayatımda tek işim gıda ve et oldu, en iyi bildiğim severek yaptığım iş, yaşamım, nefesim" demekte. Yıllar sonra kasaplık mesleğini yapmaya başladığında kasap dükkanına dedesinin kasabının adı olan 'Altındağ Kasabı' ismini vermiş.

Restoran işletmeciliği ise Gürsel beyin hep hayali olmuş. Gönlünde bu aslan hep yatıyormuş. Yılların bilgi birikim ve tecrübesini değerlendirmek, çok sevdiği İzmir halkına hizmet etmek amacıyla restoran işine girmişler. Mavişehir'de cam sektörünün duayenlerinden, ulusal bir marka olan İlyas Özdemir Şirketler grubu ile ortak olarak By Gürsel Et Pişiricisi ve Kasabı açmışlar.

DİSİPLİN VE GÜLERYÜZLÜ HİZMET

Burada hizmeti, kaliteyi, servisi, profesyonel bir anlayışla yapıyorlar. Markalaşmada en önemli unsur olan standardizasyonu sağlayarak bütünsel bir anlayışla hareket ediyorlar. İnsanlar burada kaliteli lezzetli et yiyip, ferah, özenle tasarlanmış aile ortamında keyifli zaman geçirebilir. Daha çok aileleri ağırlayan mekanın müşterileri arasında, iş insanları, akademisyenler yöneticiler, şehrin ileri gelenleri, üst düzey yöneticiler de var. Benim ziyaret ettiğim gün, İzmir Valisi, Karşıyaka Kaymakamı, siyasi parti temsilcileri By Gürsel'i ziyaret etmiş. Devamlı yenilik peşindeler, yeni lezzetler deneyimliyorlar. Profesyonel olarak hizmet satın alıyorlar. Müşteri memnuniyetine çok önem veriyorlar. Ne olursa olsun müşteri buradan memnun ayrılmalı, ödediği paranın karşılığını en iyi şekilde almalı diyorlar. Dedelerinden aldıkları disiplin ve kültürle güler yüzlü hizmet düsturları.

YÜKSEK KALİTE BOL ÇEŞİT

Etteki çeşitliliği artırmışlar. Mekanda fiyat kalite oranı uygun. Standart bir menü yok. Reyondan görerek arzu ettiğin et çeşitlerini seçebiliyorsun. Ben de sizler için seçim yaptım. Mekanın spesiyallerinden olan spagetti; dana bonfile, istiridye mantarı ve çedar peyniri ile yapılıyor. Muhteşem lezzet mutlaka deneyin. 5 çeşit köfteleri mevcut. Tabi en çok tercih edileni benim de favorim... Anne köftesi günlük olarak yapılmakta, kasap, İnegöl köfte, Urfa, Adana ve kıyma makinesine girmeyen satır zırh ile yapılan sebzeli köfte çeşitleri var. Bir Balıkesirli olarak kuzumuz meşhurdur. Kuzu sırttan yapılan Yağlıkara, portakal, limon kabuğu, kivi ve zeytinyağı ile 3 gün marine ediliyor. Ortaya mükemmel lezzet çıkmış. Beşi bir yerde diye tabir ettikleri kuzu kaburganın içine köfte koymuşlar 5 çeşit peynir ve ortasına da dana bonfile koyarak tam bir lezzet bombası.

Dry Age'de çok iddialılar antrikotun çıralısını bonfilenin en kalitelisini koyuyorlar. Kendi tabirleri ile pamuk kıvamına gelmeden Dry Age'ye koymuyoruz demekte. Antrikotu, limon, portakal kabuğu, sarımsak ve zeytinyağından oluşan özel soslarında bir hafta marine ettikten sonra servis ediyorlar. Süt kuzu tandır sekiz saat kendi suyunda bekletilerek pişirilmekte.

Dana ve kuzu tandır bulunmakta ama tabii benim tercihim kuzu tandırdır. Kuzu bonfileyi manda sütü, biber tanesi ve zeytinyağı ile 1,5 gün marine etmişler. Ortaya lokum çıkmış. Sebzeli ve sade olarak saç tavada dana bonfileden kavurma yapılmakta. Sucuk ve sosisleri kendileri yapmaktalar. Özellikle sucuklarını denemelisiniz gerçek et kullanıyorlar.

Beyti, kuzu lokum, küşleme, yürek kuzu, dana bonfile de muhteşem lezzetler arasında.

Mezelerde Girit kabağı, kuru cacık, köz patlıcan, yoğurtlu patlıcan havuç tarator bulunuyor. Çeşitler her gün değişiyor. Salata çeşitleri arasında roka salatası, gavurdağı, kaşık salata, Akdeniz yeşilliği var. Kendi yaptıkları peynir tatlısı ve benim bayıldığım manda sütünden sütlaçlarını mutlaka deneyin. İzmir'in meşhur marka baklavacısı Ağam'ın havuç dilimini de sipariş edebilirsiniz.

SON SÖZ; Genç kuşak dedelerinden, babalarından bugüne kadar gelen bilgi birikim ve tecrübelerini buraya yansıtmış. İşinizi sevgi ile yapınca, çocukluğunuzdan itibaren bu sektörün içerisinde her kademesinde çalışınca ve işinize ruhunuzu da katınca başarı kaçınılmaz olmaktadır. By Gürsel Kasap Et Pişiricisi ailesine lezzet yolculuğunda başarılar diliyorum.

SEZER ALTAN / LEZZET DURAKLARI