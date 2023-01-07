Louis Vuitton’a Yayoi Kusama darbesi

Japon çağdaş sanatçı Yayoi Kusama'nın ikonik renkli puantiyeleri, ikinci kez yeni bir Louis Vuitton koleksiyonunu sarıyor. İlk kez 2012 yılında bir araya gelen Louis Vuitton ve Japon çağdaş sanatçı Yayoi Kusama, yeni koleksiyon çalışması ile ikinci işbirliğine imza attı.

2023 yılının Ocak ayında piyasaya sürülecek koleksiyon şimdiden konuşulmaya başladı. Koleksiyona dair gelen ilk ipuçlarında 93 yaşındaki Japon sanatçının izleri belirgin şekilde görülüyor.

Bal kabağı şeklinde yeni şekil tasarımı, Louis Vuitton'un dama desenlerinin üzerine eklenen renkli puantiyeler ve konstrast çalışmalar öne çıkıyor.