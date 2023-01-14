Doğa beyaz gelinliğini giydi

Milyonlarca öğrenci, 12 Eylül'de başlayan eğitim ve öğretim maratonuna karnelerini alıp, yarıyıl molası vermek için gün sayıyor. Mevsim artık kış... Doğa beyaz gelinliğini bu yıl geç de olsa nihayet giydi. Neredeyse kar duasına çıkacak olan turizmcilerin ise yüzü son günlerde bir nebze olsun güldü. Evlerde, tatil planları yapılmaya başlandı. Tercihini kar tatilinden yana kullanmak isteyenler biryandan bavullarını hazırlarken biryandan da rezervasyonlarını yaptırmak için kolları sıvadı.



BOLU-ABANT

Kışın masalsı güzelliği Bolu Abant'ta yaşanır. Her mevsim doğanın bin bir rengiyle görsel şölen sunan Abant, kış mevsiminde de misafirlerini doyumsuz bir manzarayla buluşturuyor. Göl kıyısındaki ahşap eviyle kartpostallara konu olan ve akıllara kazınan Abant, köknar, çam, meşe, gürgen, kestane, kayın ve onlarca ağaç türünün çevrelediği milli parkta, yağan karın tadını uzun yürüyüşler yaparak çıkarabilirsiniz. Abant tatilini unutamayacak ilk fırsatta soluğu tekrar burada alacaksınız.



NEVŞEHİR- KAPADOKYA

Dünyaca ünlü Kapadokya, beyaza büründü. Türkiye'nin son yıllarda gözde olan turistik mekanı Kapadokya, dünyanın dört bir yanından turistlerin cazibe merkezi konumunda. Balonların, yaz mevsiminde gün doğumu kızıllığında gökyüzüne yükselişini izlemek kadar kışın beyaza bürünen peribacaları semalarında rengarenk şovu da oldukça büyüleyici bir atmosfer oluşturuyor. Kapadokya'da dillere destan bir yarıyıl tatili sizler bekliyor. Geniş konaklama seçenekleri mevcut.



KAYSERİ- ERCİYES

Muhteşem Erciyes kar tatilinde sizi bekliyor. Yaklaşık 1 milyon yıl yaşında sönmüş bir volkanik dağ olan Erciyes, kış sezonlarının en çok tercih edilen kayak merkezlerinden sadece biri. Dağcılık ve buzul tırmanışları için de profesyonel sporcuların en çok tercih ettiği merkezlerden olan Erciyes, kış boyunca kayak ve kar sporları severlere hizmet veriyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde Alp disiplini, kuzey disiplini, kar kızağı, buz pateni, snowboard ve serbest stillerden kayabileceğiniz pek çok pist bulunuyor.

ERZURUM-PALANDÖKEN

Türkiye'de kışı en sert yaşayan şehirlerinden Erzurum, kayak turizmi için vazgeçilmez noktalardan biridir. Meşhur Palandöken Kayak Merkezi, 2010 yılında Üniversite Kış Oyunları'na da ev sahipliği yaparak bu alandaki kalitesini gözler önüne koymuştur. Palandöken'de küçükten büyüğe, amatörden profesyonele herkes için uygun pistleriyle ailenizle gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceğiniz imkanlar sunuyor. Palandöken'de yılın 5 ayı kayak yapabilirsiniz. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın önde gelen kış tatil merkezidir.



KOCAELİ-KARTEPE

Muhteşem doğaya sahip Maşukiye'nin zirvesinde bulunan Kartepe, büyük kentlere yakınlığı ile tercih ediliyor. Kartepe'de kayak ve snowboard yapabilir, kendi kayak takımlarınız yoksa günübirlik kiralayabilirsiniz. Kartepe'de diğer kayak merkezlerinden farklı olarak doğa yürüyüşleri, yamaç paraşütü, kuş gözlemciliği gibi ilgi çekici aktivitelere katılabilirsiniz. Ayrıca çocuklar için güvenli 'baby lift' alanı bulunmaktadır.



RİZE- AYDER YAYLASI

Dünyada eşi benzeri yok. Karadeniz'in dillere destan oksijen deposu yeşil yayları, kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Her mevsim farklı bir atmosferi olan Ayder Yaylası, karlı dağ manzaraları ve kışın dondurucu soğuğuna rağmen sıcacık kaplıcalarıyla her türlü isteğinize göre bir tatil geçirebileceğiniz mükemmel bir rota. Kaplıcanın 55-60 derece sıcaklıktaki şifalı suyu, birçok hastalığın tedavisi için de kullanıyor. Bir yandan tatil yaparken bir yandan da aradığınız şifayı burada bulabilirsiniz. Kar üzerindeki horon şenliklerini, sizin için oldukça keyifli olacaktır. Güneş batıp karanlık çöktüğünde tüm yaylayı aydınlatan bembeyaz karlar üzerinde ateş yakarak şarkılar söylemek belki de hayatınızda yapmanız gereken aktivitelerden biridir.



KASTAMONU-ILGAZ

Uludağ kadar popüler olmasa da Karadeniz Bölgesi'nin en iyi kayak merkezlerinden birine sahip Ilgaz, sizlere çok daha uygun fiyatlara bir tatil geçirme fırsatı sağlıyor. Ilgaz Dağı eteklerinde, milli park sınırları içerisinde bulunan kayak merkezinde kayak ve snowboard yoğun olarak yapılan aktiviteler arasında. Sisin hakim olduğu Ilgaz Dağları, macera sporları yapmayı yavaşlatsa da atmosferiyle kışın mutlaka gitmeniz gereken yerler arasında yer alıyor. Ilgaz'da konaklamak için ise rengarenk ahşap konakların olduğu nostaljik bir konsept oluşturan köyü tercih edebilirsiniz.



