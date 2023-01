Korku edebiyatı nefesinizi kesecek

Kızıl Ölümün Maskesi

Yazar: Edgar Allan Poe 19. yüzyılın öncü gerilim, polisiye, korku ve gizem yazarlarından Edgar Allan Poe, bugün Amerika'nın en büyük yazarları arasında anılır.

Zorlu yaşamının yanı sıra hikâye ve şiirlerinin üslubundaki başarı sayesinde bugün hâlâ çokça merak edilen ve okunan yazarın "gerilim" tarzındaki hikâyeleri Kızıl Ölümün Maskesi'nde bir araya geldi. Usher Konağı'nın Çöküşü, Kara Kedi, Kuyu ve Sarkaç gibi meşhur hikâyelerinin yer aldığı kitap gerilim tutkunlarını Edgar Allan Poe'nun muhteşem zihnindeki dünyaya davet ediyor.



Ölü Ruhlar Ormanı

Yazar: Jean-Christophe Grange Genç ve yalnız bir kadın olan Yargıç Jeanne Korowa, tesadüfen şahit olduğu bir psikiyatri seansı sayesinde Paris'te işlenen tüyler ürpertici seri cinayetlerin failini keşfetmiştir.

Ama elinde hiçbir kanıt yoktur ve katilin peşine tek başına düşmek zorundadır.

Böylece Guatemala, Nikaragua ve Arjantin'de soluk soluğa ve kanlı bir takip başlar.





Saklambaç

Yazar: N.G. Kabal Ophelia Valley kasabasında yaz boyunca iki cinayet işlendi. Kayıp kızlar şüpheli şekilde ölü bulundu. Ansel, Maddie ve Kylie her zaman yaptıkları gibi hayatlarını basit ve ortada yaşayarak eğleniyorlar, böylece kimse kurcalamıyordu.

Ancak kasabaya yeni gelen genç Dedektif Wallace, kızların yakasını bırakacak gibi değil.



Korku Günlüğü

Yazar: Işıl Işık Bu günlük diğerlerinden çok farklı!

Süresiz ajanda olarak kullanabileceğiniz Korku Günlüğü ile haftalık planlamalarınızın yanında aylık hedeflerinizi oluştururken size popüler korku karakterleri ve şehir efsaneleri de eşlik edecek. İçinde bulunan birbirinden farklı etkinliklerle kitap okumaktan tiyatroya gitmeye, hedeflerinizi takip etmekten yazma yeteneğinizi keşfetmeye kadar birçok alışkanlık kazanacaksınız...



Hizmetçi

Yazar: Nita Prose Nita Prose'tan Hizmetçi beklenmedik sürprizlere sahip, insanlara farklı açılardan bakmayı öğreten ve her şeyin göründüğü gibi olmadığını anlatan mizahi bir suç gerilim romanı. Öldürülen bir müşteri, çılgın çalışanlar ve tuhaf bir hizmetçi... Lüks bir otelin perde arkasını keşfetmeye hazır olun! "Büyüleyici, yürek ısıtan, ustaca yazılmış ve zekice hazırlanmış özgün bir olay örgüsüyle bu olağandışı suç romanı, okurda sıcak bir gülümseme bırakacak."



Obsesif

Yazar: Chevy Stevens Otuz iki yaşında bir emlakçı olan Annie O'Sullivan bir psikopat tarafından kaçırılıp çok uzak bir dağ kulübesinde alıkonulduğu bir yılı aşkın bir süreyi psikiyatriste anlatmaya karar verir. Bu seanslar onun hayatındaki kopuk parçaları bir araya getirirken olayı araştıran bir dedektifle bulduğu bir ipucu eksik bir puzzle parçası gibi yerine oturduğunda, korkunç bir sürpriz de onu bekliyor olacaktır. Herkes bir sır saklarken kime güvenebilirdi.



Gece Yarısı Güneşi

Yazar: Stephenie Meyer Milyonları peşinden sürükleyen Alacakaranlık'ın unutulmaz âşıkları Bella ve Edward, serinin yayımlanan son kitabından on iki yıl sonra, başladıkları yere geri dönüyor. Hikâyelerini anlatmak bu kez Edward'a düşünce, en karanlık ve heyecan verici detaylar arasına dalmak da kaçınılmaz oluyor. Sahi, herkesin aklını okuyabilen bir vampirin zihnine süzülmeyi kim istemez ki?





Meksika Gotiği

Yazar: Silvia Moreno - Garcia Locus En İyi Korku Romanı Ödülü / Britanya Fantazi En İyi Korku Romanı Ödülü'nün de sahibi olan kitap aklınızı başınızdan alabilir. 1950'lerin Meksika'sında sosyetenin genç gözdelerinden Noemi Taboada eşinin onu zehirlediğini düşünen ve birinin ona yardım etmesi için yalvaran kuzeni Catalina'yı görmeye, kentten uzakta bir malikâne olan Doruk Mevki'ye doğru yola çıkar. Noemi oraya vardığında ne bulacağından emin değildi. Kuzeninin eşini ve adamın varlıklı ailesini tanımıyordu, gideceği bölge hakkında da çok az bilgisi vardı.



Kayıp Kızlar Adası

Yazar: Jennifer McMahon Tavşanın uzattığı patiyi küçük eliyle tutan Ernie, annesinin arabasından inip altın rengi Volkswagen'e gitti ve hiç karşı koymadan, tereddüt etmeden yolcu koltuğuna oturdu.

Yüzündeki gülümseme bir an bile kaybolmamıştı.

O gün Rhonda Farr, Pike's Crossing kasabasında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlamıştı.

Benzin istasyonunda öyle garip bir şey görmüştü ki, bir suçun işlenmesine tanıklık ettiğini ilk anda fark edememişti.

Tavşan kostümü giymiş birinin küçük bir kızı kaçırmasını izlemişti.



Osmanlı'da Bir Vampir Vakası

Yazar: Onur Ataç Mahlukat adlı korku türündeki sinema filmine de ilham veren bu roman, tarihsel kaynaklara dayanılarak kurgulanmış, soluk kesici, tüyler ürpertici bir hakikatin kanlı anekdotudur. Osmanlı döneminde yaşanan gerçek bir vaka...

Cinler, vampirler ve daha fazlası... Korkuyu iliklerinize kadar hissederken türüne getirdiği yenilik ile sizi her sayfasında şaşırtacak bir hikâye. En etkileyici kısmı ise kendi topraklarımızın, geçmişimizin hikâyesini anlatması.



Karanlıkta Anlatılacak Korkunç Öyküler

Yazar: Alvin Schwartz Korkunç Öyküler serisinde halkbilimci Alvin Schwartz, yüzyıllardır insanları her daim korkutan, dilden dile dolaşan ve farklı yerlerde farklı versiyonları bulunan tüyler ürpertici öyküler ile şehir efsanelerini kendine has tekinsiz üslubuyla yeniden anlatıyor.

Üç cildin ilkinde, katilinden intikam alan bir hayalet, her gece bacasından aşağı kesik bir kafa düşen lanetli bir ev, bir katilin dadandığı bebek bakıcısı ve ormanda geceleyen kişileri kaçıran kötücül bir ruh ve daha fazla korkunç öykü anlatılıyor.



Hannibal Doğuyor

Yazar: Thomas Harris Soğuk bir kış günü doğan Hannibal, masumiyetinin çok ötesinde hisler taşımaktadır. Yalnızdır, korkmuştur.

Yanında olduğunu hissettiği tek şeyse kötülüktür. Onu bulup yanlarına alan amcası ve ve amcasının eşiyle birlikte bir şansı olur. Özellikle amcasının eşi olan Leydi Murasaki'nin çabalarıyla iyileşmeye başlar.

Ancak baştan beri içine işleyen kötülük hissinden hiçbir zaman kurtulamadığını fark etmesi uzun sürmez.