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Haberler Cumartesi Altın şeritli takım görkemi

Altın şeritli takım görkemi

21.1.2023

Altın şeritli takım görkemi

İzmir'de Alsancak Şair Eşref Bulvarı'ndaki mağazasında yıllardır iş insanlarına çeşitli koleksiyonlar hazırlayan, erkek modasına yön veren kişiye özel terzi Nadir Demir, diktiği 225 bin TL değerindeki takım elbise ile adından söz ettirmeyi başardı. Elbiseyi adını gizli tuttuğu iş insanı için hazırladığını belirten Demir, "İngiltere'den özel 22 ayar altın şeritli kumaş getirdik. Bu kumaşla takım elbiseyi diktik. Ömür boyu gardropta duracak görkemli bir takım elbise oldu. Müşterim şıklığına çok önem veriyor" dedi. Erkeklerin iş dünyasında daha şık görünmek istediğini belirten Nadir Demir, İzmir'de erkek modasının çok ilerlediğini ve bu konuda bir marka şehir haline geldiğini vurguladı.

AMAÇ, ULUSAL BİR MARKA OLMAK
"Aslında modanın çıkış noktası kişiye özel terziliktir, kişi kendine göre bir tarz yaratır" diyen Nadir Demir, "Kullandığımız ürünler, dünyanın en kaliteli İngiliz, İtalyan kumaşları ve yerli üretimler. Kurumsal firmalara, isimli, logolu, kendi tarzlarına uygun dikimler yapıyoruz. Herkesin kendine özel terzisi olmalı. Gerçek usta, tarz yaratan modayı takip eden özgün işler ortaya koyandır. Kişiye özel terzilikte, moda ve giyim sektöründe, önce İzmir'de, Türkiye çapında ulusal bir marka olmak istiyoruz" diye konuştu.

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