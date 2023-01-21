Tatilde kitapların büyülü dünyasında keşfe çıkın

DON KİŞOT

YAZAR: Miguel de Cervantes Saavedra

DON Kişot'u bilirsiniz, hani şu ince-uzun, sakallı, şövalye romanları okuya okuya sonunda şövalye olmaya özenen roman karakteri. Dulcinea del Toboso'ya aşıktır, kendi gibi zayıf, çelimsiz Rocinante adlı bir atı vardır. Seyisi-yardımcısı- dostu Sanço Panza ile atışır sık sık. İşte yeldeğirmenlerine savaş açan bu aşık, yaşlı şövalye, Miguel de Cervantes Saavedra'nın yazdığı bu romanın başkahramanıdır.

YAVRU HAYVANLAR NASIL UYUR?

YAZAR: CAROLIN HELM

Yavru kuş uyumadan önce penguenleri saydı: 1, 2, 3 Yavru penguen uyumadan önce zebraları saydı: 1, 2, 3, 4 Yavru zebra uyumadan önce rakunları saydı: 1, 2, 3, 4, 5 Peki sen uyumadan önce ne sayacaksın? Çocukları uyku öncesinde gülümsetecek bir kitap.

METE-KÜÇÜK ALP

YAZAR: LOKMAN AYDOĞAN, MURAT UTKU

MERHABA, benim adım Mete. Sizden yaklaşık 2200 yıl önce Ötüken'de doğdum. Orta Asya'da Altay Dağları ile Orhun Nehri arasında kalan geniş bozkırda özgürce at koşturup maceralar yaşadım. Ben de sizler gibi oyun oynamayı, eğlenmeyi ve arkadaşlarımla zaman geçirmeyi çok seviyordum. Büyüklerimden ve eğitmenlerimden çok şey öğrendim. Maceralarım ve öğrendiklerim sayesinde büyük bir kağan oldum. Hun Devleti'ni bilinen en geniş sınırlarına ulaştırıp bütün Türkleri tek bayrak altında topladım. Gününüzde bile ordularda benim bulduğum onluk sistem kullanılmaya devam ediyor ve adım dilden dile dolaşıyor. Bu kitapta çocukluk maceralarımın bazılarını okurken öz Türkçe kelimeler öğrenecek ve bulmacalarla eğleneceksiniz. Ayrıca sahip olduğum değerlere de ortak olacaksınız.

İNSAN VÜCUDU TİYATROSU

YAZAR: MARIS WICKS

İNSAN Vücudu Tiyatrosu'na hoş geldiniz. İnsan biyolojisine yapacağınız bu büyüleyici yolculuğun her aşamasında size ben eşlik edeceğim. Önce sahneye bir iskelet olarak çıkacağım ve her bölümde kostümüme yeni bir katman eklenecek, ta ki vücudum tamamen oluşana kadar. Bu anatomik yolculukta konunun kalbine (hatta midesine, damarlarına, hücrelerine, kemiklerine, beynine) kadar ineceğiz. Oyunumuz eğlenceli, hatta o kadar eğlenceli ki bedenimiz hakkında bunca şeyi ne ara öğrendiğinize şaşıracaksınız. İnsan Vücudu Tiyatrosu, çocukların (ve yetişkinlerin) vücudumuzun işleyişini derinlemesine ve keyif alarak öğrenebilmesi için harika bir kaynak.

HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI

YAZAR: J. K. ROWLING

Dursley'ler o yaz öylesine çekilmez olmuşlardır ki, Harry bir an önce okulu Hogwarts'a geri dönmek için can atmaktadır. Eşyalarını toplarken ortaya çıkan ev cini Dobby ise onu uyarır: Hogwarts'a dönerse, bir felaket olacaktır. Olur da: Sırlar Odası'nın açılmasıyla ortaya çıkan karanlık bir güç, Hogwarts'takileri taşa çevirmeye başlar. Harry, hayatını tehlikeye atarak, Oda'nın elli yıllık ölümcül gizemini çözmeye çalışır. Ve gerçekten de başına gelmedik felaket kalmaz.

DENİZLER ALTINDA YİRMİ BİN FERSAH

YAZAR: JULES VERNE

Okyanuslarda tuhaf bir karmaşa yaşanıyordu. Ne olduğu bir türlü tahmin edilemeyen devasa bir yaratık, gemilere çarpıyor, imkânsız hızlarla hareket edebiliyor, hatta denize ışık saçıyordu. O dönemin teknolojisi bunun insan yapımı bir araç olması için çok yetersizdi, bu nedenle ortak düşünce bu canavarın aşırı gelişmiş bir deniz gergedanı olduğuydu. Sonunda hayvanın yakalanması için bir gemi hazırlandı ve okyanusa açıldı. Ekipte doğa bilimci Pierre Aronnax ve yardımcısı ile ünlü balina avcısı Ned Land de yer alıyordu. Gemi günlerce denizlerde dolaştı, ancak hayvan ortada yoktu. Umutların tükendiği ve dönüş konuşmalarının yapıldığı noktada, dev deniz canavarı karşılarına çıktı. Ancak hiçbir şey düşündükleri gibi değildi ve asıl macera bu andan sonra başlayacaktı.

ÇOCUKLAR İÇİN NASREDDİN HOCA FIKRALARI

YAZAR: KOLEKTİF

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği 100 Temel Eser arasında yer alan bu kitap, edebiyat tarihimizin önemli kişiliklerinden Memet Fuat'ın derlediği Nasreddin Hoca fıkralarından seçilerek hazırlanmıştır

HEP HAYIR! DİYEN ÇOCUK

YAZAR: CHARLIE GRIFFIN

Hep "Hayır! " Diyen Çocuk Kurallardan pek hoşlanmayan Berk, bir gün her şeye Hayır! demeye başladı. Kalkıp giyinmeye Hayır! Banyo keyfine Hayır! Güzel yiyeceklere Hayır! Annesinin aklına bir fikir geldi. Bakalım hep Hayır! Diyen Berk'i ikna edebilecek mi?

RÜZGARI DİZGİNLEYEN ÇOCUK

YAZAR: BRYAN MEALER, WILLIAM KAMKWAMBA

Malavi'deki küçük köyleri kuraklığa teslim olduğunda William Kamkwamba on üç yaşındadır. Ailesi bütün bir senenin mahsulünü kuraklık yüzünden kaybedince herkes gibi o da açlıkla tanışır. Parasızlık yüzünden çok sevdiği okulunu bırakmak zorunda kalır ama pes etmez, aksine merakı, zekâsı ve yaşam sevinciyle yokluğa, imkânsızlıklara meydan okur. William okula gidemez belki ama her gün köy kütüphanesinin yolunu tutar, burada fen kitaplarını keşfeder ve önünde yepyeni bir dünyanın kapıları aralanır. Onun artık bir hayali vardır: Bir yel değirmeni yapacak, köyüne elektrik, tarlalara su getirecektir.

DEĞNEK ADAM

YAZAR: JULIA DONALDSON

Değnek Adam ailesiyle birlikte ormanda mutlu bir yaşam sürüyordu. Bir sabah biraz hava almak için dışarı çıktı ve başına gelmeyen kalmadı. Değnek Adam çocukların doğa ve aile sevgisiyle ilgili düşüncelerini geliştirmek için yazılmış eğlenceli ve eğitici bir öyküdür.

MASAL MASAL İÇİNDE

YAZAR: AHMET ÜMİT

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, cinler cirit oynar iken eski hamam içinde, bir varmış bir yokmuş... Ahmet Ümit aile yadigârı masallarını taşıdığı çıkınını büyük bir cömertlikle seriyor okurlarının huzuruna. Oldukça iyi bir anlatıcı olan annemin düş dünyasını katarak zenginleştirdiği masalları büyük bir keyifle yazıya döktüğümü belirtmeden geçemeyeceğim.

KÜÇÜK KARA BALIK

YAZAR: SAMED BEHRENGİ

Kış ortasında bir akşam vaktiydi. Denizin en derin yerinde, yaşlı mı yaşlı bir balık nine sayıları on iki bini bulan çocuklarıyla torunlarını çevresine toplamış, onlara bir masal anlatıyordu...

HADİ SARILALIM ANNECİĞİM

YAZAR: MELANIE JOYCE

Ağaçların arasında hoplayıp zıplayan, oyunlar oynayan, büyük sulu havuçlar toplayan yavru tavşan ve annesine siz de katılın. Kalpleri ısıtan sıcacık bir öykü...

KRAL ŞAKİR 12 - DİKKAT KAYGAN ZEMİN!

YAZAR: VAROL YAŞAROĞLU

Merhaba arkadaşlar ben Şakir! Herkesin bildiği nam-ı diğer Kral Şakir! Bizim ailenin ve mahallenin her gününün ayrı bir macerayla geçtiğini artık hepimiz biliyoruz. Havaların soğumaya başladığı günlere giriş yaparken içinizi ısıtacak eğlenceli hikâyelerle karşınızdayız. Bakalım Necati Ağabey ve muhtişim dedektiflik ekibi kaybolan altın kupayı bulabilecek mi? O zaman hazırsanız, başlayalım!