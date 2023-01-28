Denizden sofraya lezzet sörfü

Kışın kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı bu günlerde, şehirden kaçıp sakin birkaç gün geçirmek isteyenler veya yeni yerler görüp muhteşem lezzet durakları arayanlar için Urla ilk akla gelen yerlerden... Urla köyleri, zeytinlikleri, bağları ve tarlaları ile son yıllarda açılan nefis 'şef restoranları', 'sıfır atık mutfakları' ve de 'tarladan sofraya restoranları', bağları ve de yerel lezzet mirasını sunan geleneksel restoranları ile son yıllarda Türkiye'nin önde gelen bir gastronomi üssü oldu. Bu hafta lezzet durağımızda denizden sofraya konseptini uygulayan şömine başında enfes lezzetler sunan Balıkçım Urla var. Urla jandarma kavşağının ilerisindeki Balıkçım Urla en taze ve çeşitli balık ve balık ürünlerinin keyfini çıkarmak için çok özel dekore edilmiş sıcak, samimi, keyifli bir mekan. Bölgenin balık piyasasına yön veren, asıl işi balıkçılık olan balıkçı bir ailenin işlettiği bir restoran Balıkçım Urla. Kışın 90, yazın 150 kişiye hizmet etmekte.

SERBEST DALIŞ SPORCUSU

Emre Kızılışık... Urlalı Yugoslav göçmeni bir ailenim çocuğu. Yaşamı, her şeyi ,aldığı nefesi, deniz ve balık. Çocukluğundan itibaren deniz ve dalmak tutkusu olmuş. Bu dalış merakını yıllarca üstüne koyarak hep ilerletmiş. Serbest dalışta Türkiye şampiyonalarına katılıyor. Millilik seviyesinde zıpkınla balık avlıyor. Karada 4.5 dakika nefes tutabiliyor. Serbest dalış tutkusu var ama dalmak isteyenlere tavsiye etmiyor, tehlikeli bir spor çünkü... Yaman paraşütünden sonra en çok ölümlerin gerçekleştiği spor dalıymış. 40 metrenin üstünde serbest dalış yapıyor. Olta ile balık avına da çıkıyorlar. Haftada en az 5 gün balığa çıkıyor. Bölgenin en iyi balık ve kalamarları onlara gelmekte.

7 MASA İLE BAŞLAMIŞ

Yıllarca balık ve deniz tutkusu olunca Urla'da 7 masalık balık pişirici dükkânı açmış. Bu balık pişirme işi çok tutmuş, sevilmiş. Talep çok gelince Balıkçım Urla adıyla yine Urla merkezde yeni bir mekan açmış. 4 yıl iki mekanın işletmeciliğini birlikte devam ettirmiş. 2021 yılında küçük mekanı kapatmış 2 yıldır Balıkçım Urla tek başına yoluna devam etmekte. Burası Emre beyin arkadaşının eviymiş restore etmiş çok da güzel olmuş. Emre beyin asıl işi balık satmak. Günlük 100- 150 paketle 10 motorcu ile Urla sınırlarına paket servisi yapmakta.

TAZE, KALİTELİ VE UCUZ

"İnsanlar buraya neden gelsin?" diye sorduğumda Emre Kızılışık, "Önce balık yemek için Urla'ya gelsin. Çünkü Urla bir gastronomi destinasyonu oldu ve en önemlisi Urla'nın denizi çok temiz hiçbir sanayi atığı denize verilmiyor, sanayi yok. Balıklar temiz denizde yetiştiği için lezzetli ve kaliteli oluyorlar. İkincisi bize gelsinler çünkü bizim işimiz, aşkımız, sevdamız balık. Balıkları, kalamarları kendimiz tutuyoruz. Bölgenin en iyi balıkları, kalamarları, ıstakozları, yengeçleri bize gelir. Biz de günlük taze olarak müşterimize sunarız. Balık konusunda aracı olmadığı, denizden sofraya konsepti olduğu için ilk elden fiyatlarımız uygun, kalitemiz yüksek "demekte. Müşterilerini evinde misafir ağırlıyormuş gibi ağırlamakta. Balığa eşi ile birlikte çıkıyorlar. Restoranda da beraberler. Çocukları bile otları biliyor. Ailecek dağdan ot topluyorlar. Balıkçım Urla'nın müşterileri belli. Çünkü buraya kaliteyi bilenler, deniz ürünlerinden anlayanlar, lezzete, keyiflerine düşkün olanlar gelmekte.

MEZE VE ARA SICAKLAR

Fava, atom, patlıcan ezmesi şakşuka, köz patlıcan gibi her yerde bulabileceğiz meze çeşitlerinin yanında kendilerinin hazırladığı deniz ürünleri mezeleri ile harikalar yaratmakta, fark ortaya koymakta çok iyiler. Somon füme, efsane lezzet, sanayi üretimi değil, yüzde yüz kendileri hazırlıyorlar. Somonu 3 gün tuzda marine ettikten sonra zeytindalı, biberiye, defne yaprağı ve meşe ağacının kabuğunun isinde 4 saat tütsülüyorlar. Muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çiroz, hamsi marin, isli uskumru, isli midye, hardal soslu levrek marin, mevsimine göre ot çeşitleri, mevsiminde yine meşhur enginar ve çıntar bulabilirsiniz. Ara sıcaklarda; Şevketi bostanlı ot tabağı çok iyi, denemelisiniz. Ama balık restoranlarının vazgeçilmezi, benim de olmazsa olmazım kalamar efsane. Kalamar benim ölçüm. Balık restoranlarını ona göre değerlendiriyorum. N"eden bu kadar lezzetli?" diye sordum. Emre Kızılışık, "Birincisi yerli olta kalamarı bölgenin en iyi kalamarı bizde, ikincisi pişirmesi çok iyi biliyoruz yağ kullanımına dikkat ediyoruz dükkan kirası kadar yağa para veriyorum" diye cevap verdi. Ara sıcaklarda denemenizi istediğim şey, 'Urla Karası' adını verdikleri deniz mahsullü makarna. Hamurunu kalamar mürekkebi ile kendilerinin açtığı makarna, deniz mahsulleri ile dolu. Kum midyesi, değişik yengeç ve ıstakoz çeşitleri de mevcut. Levrek lokum, hamsi, sardalya, çipura, istakoz ve her çeşit balığın en özel pişirme tekniği ile pişiriliyor. Tatlı olarak mevsiminde kabak ve ayva tatlısı, sufle ve bal badem çeşitleri mevcut.



Son söz; Hayatta işini tutku ile sevgi aşkla yapan insanlara hayranım çok saygı duyuyorum. Çünkü buradan çıkan sonuçlar çıkan işler mükemmel oluyor. Mimar Sinan "Yaptığı işi gönlünde hissedenin içinde ırmaklar çağlar" demiş. İşini başarılı şekilde yapan Emre Kızılışık ve ailesine teşekkür ediyorum.

SEZER ALTAN-LEZZET DURAKLARI