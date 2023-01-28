Söke’de tarih ve doğa ile iç içe bir hafta sonu

Söke, coğrafyası ile tarih boyunca önemli bir bölgede yer almıştır. İlk yerleşme M.Ö Geç Bronz çağına kadar uzanmaktadır. Arzava insanları burada yaşamış, bir Karia şehri olan Arkaik Priene muhtemelen burada kurulmuştur. Söke eski kervan yollarının bağlantı noktasındadır. 10. yüzyılda Hıristiyanların iki kutsal dağına çok yakındır. Bunlardan biri bugünün Beşparmak Dağı olan Latmos, Söke'nin karşısındadır. Diğeri ise Söke'nin eteklerinde kurulu olduğu Mykale yani Samsun Dağı'dır. Söke'de, Hititler, Luviler, Arzavalılar, Karyalılar, İonlar, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslar uzun süre hüküm sürmüşler, 1071'de, Malazgirt Savaşı'ndan Türkmenler Batı Anadolu'ya, Ege Denizi'ne ulaşmışlardır. Söke, 1919 yılında İtalyan ve 1922'de ise Yunanlar tarafından kısa bir süre işgal edilmiş ve Kurtuluş Savaşıyla bağımsızlığına tekrar kavuşmuştur.

İSMİ SU KENTİ ANLAMINI TAŞIYOR

Söke isminin Anadolu'nun ilk halkı sayılan Luvilerin kullandığı dilde "Boğaz-Yarımada" anlamına gelen "Ska" eki alarak Skaia olarak geçen bir sözcükten türediğinden bahsedilmektedir. Birçok yabancı kaynakta ise Söke' ye Büyük Menderes Nehri'ne yakın ve Söke Çayı kenarına kurulmuş olmasından dolayı "Su köy" denildiği bilinmektedir.

İlyas Ağa Camisi (Koca Cami): Söke'nin merkezinde yer alan İlyas Ağa Camisi (Koca Cami), barok üslupla inşa edilen cami örneklerindendir. Kesme taşla yükselen cami duvarları, kare planlı yapısı ile İlyas Ağa Camisi görülmeye değer ibadethanelerden biridir.

İstasyon Caddesi: Eğer alışveriş yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Cadde boyunca uzanan işyerlerinden dilediğiniz gibi alışveriş yapabilir, sevdiklerinizi mutlu edecek Söke hatırası hediyelikler alabilirsiniz.

Atatürk Parkı: Merkezde dolaşırken yorulduğunuz fark eder de dinlenmek için bir mekan ararsanız Söke'nin göbeğindeki Atatürk Parkı'nda dinlenebilirsiniz. Park içindeki seçkin kafeteryalarda çay veya kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Büyük Menderes Deltası Milli Parkı: Doğanbey köyündeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'ni mutlaka ziyaret edin. Milli parkta, 804 farklı bitki türü bulunuyor. 28 çeşit memeli, 42 çeşit sürüngen ve çok sayıda deniz canlısına da ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası'nda yaklaşık 256 kuş türü ile de karşılaşmak mümkün.

Doğanbey (Domatia) köyü: M.Ö. 7'nci yüzyıldan günümüze uzanan, eskiden bir Rum köyü olan Doğanbey, Söke'nin turist akınına uğrayan köylerinden biri. Bu köyü görmeden sakın Söke'den dönmeyin. Rum evlerinin sergilendiği bir açık hava müzesi tadında olan Doğanbey köyünün Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşın, doğasının keyfini çıkarın. Rum mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyan usta taş işçiliğinin ilk bakışta göze çarptığı Doğanbey evleri restore edilerek yeniden hayata kazandırılmış. Evleri kadar, dükkanları, şapel dediğimiz yapı ve hastanesi ile Türk mimarisinin güzel örneklerini bir arada sergileyen bu köy, birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor. Köydeki Şorlak şelalesi ve nehri de köye ayrı bir güzellik katıyor.

Karina: Doğanbey köyünü ziyaret ettikten sonra vaktiniz varsa Karina'yı da keşfedin. Menderes Deltası'nın en son bölümünde bulunan, Doğanbey köyüne 8 kilometre uzaklıkta bulunan Karina'nın muhteşem bir manzarası var. Burada mutlaka güneşin batışını izleyin... Zamanınız varsa balık yemeyi de ihmal etmeyin.

Güllübahçe köyü: Eskiden Gelebeç olarak anılan Güllübahçe köyü de Doğanbey köyü gibi şahane bir mimariye sahip. Yıkılmaya yüz tutan eski evler restore edilerek, köyün yeniden canlanması sağlanmış. Arnavut kaldırımlı sokaklarda gezinti fırsatı sunan Güllübahçe köyüne geldiğinizde, 1821'de inşa edilen Gelebeç Aziz Nikolaos Kilisesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Bu kilisede 1800'lü yıllardan kalma insan kemiklerini görme imkanı bulabilirsiniz.

Priene Antik kenti: Antik Yunan şehri olan Priene, Söke'nin merkezine 15 km uzaklıkta. Aslında deniz kenarına kurulan Priene kenti, Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonlar nedeniyle denizden uzaklaşmış. Kentin en dikkat çeken yapısı Athena Polias Tapınağı. Priene kentinin kuruluş zamanında Pytheos tarafından inşa edilen bu tapınak, kentin en eski ve en önemli yapılardan sayılıyor. Kentte aynı zamanda toplantı binaları, alışveriş merkezi, Bizans kiliseleri, belediye binaları, Roma tipi okul ve yarım daire şeklinde tasarlanan ve 5 bin kişilik kapasiteye sahip bir tiyatro da görmeniz mümkün.

Avşar (Myus) ve Milet Antik Kenti: Söke'nin Avşar köyüne yakın bir tepe üstünde kurulu Milet (Myous) Antik Kenti, tarih severler için görülmeye değer bir başka Yunan şehri. Milet Antik Kenti de aynı Priene gibi deniz kenarı kurulmuş bir liman kentiydi. Onun da zamanla alüvyonlar nedeniyle denizle bağlantısı kesilmiş. Antik kentten günümüze çok az tarihi yapıt ulaşmış olsa da Milet Antik Kenti'nde, 15 bin kişilik kapasiteye sahip bir tiyatro, Roma hamamları, ana dini merkez olan Delphinion, kuzey ve güney agora, Capito hamamları, gymnasium, bouleterion, Faustina hamamı ve Bizans Kalesi kalıntılarını görebilirsiniz.

İlyas Bey Külliyesi: Milet Antik Kenti'nin yakınında bulunan İlyas Bey Külliyesi mutlaka görülmesi gereken özel yerlerden biri. Bahçesinde cami, tarihi mezarları ve hamamı bulunan bu külliye, Menteşe Beyliği'nin başında olan İlyas Bey tarafından 1404 yılında yaptırılmış. Kendine özgü bir tasarıma sahip olan İlyas Bey Külliyesi, zengin taş süslemeleri ile dikkat çekiyor.



GÖRMEDEN, YEMEDEN, YAPMADAN DÖNMEYIN

SÖKE denilince akla ilk gelen şey tabii ki de Pamuk Ova'daki pamuk. İlçenin başlıca geçim kaynaklarından. Kışın deve güreşlerini izlemeden, davul zurna dinlemeden dönmeyin. Şu ana kadar yediğiniz tüm pidelerin tatlarını unutun. Söke'nin meşhur pidesi, yapılışı, hamuru, malzemesi ve çeşitleri ile pide konusunda zirvededir. Özellikle tahinli pideyi mutlaka tadın. Kara fırında odun ateşinde pişirilen tatlı maya ekmeği gerçek bir Söke efsanesidir. Kuşadası, Didim ve İzmir'e çok yakın olması cazibesini arttırıyor. Demiryolu ve karayolu ile ulaşım çok kolay. Zengin konaklama seçenekleri Söke'yi daha cazip hale getiriyor.

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