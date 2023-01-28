Vahşi batı stili ile iddialı bir sezon

Kovboy botlar ve çizmeler bu kış da iddiasını koruyor. Güney Amerika'da 1800'lü yılların ortalarına ilk kez karşımıza çıkan çizmeler, ata binmeyi kolaylaştırdığı için kovboylar tarafından sıklıkla tercih edilirdi. İsmi buradan gelmektedir. Zaman ilerledikçe halk içinde de yaygınlaşıp moda halini almıştır. Bohem, Cowgirl ve sokak stili tarzının vazgeçilmez anahtar parçasıdır. Kovboy çizmeleri ceket ve kimonolara da çok yakışıyor. Dar bir skinny jean ile yapılan kovboy bot kombinleri vahşi batı stilini en iddialı yansımalarıdır. Bol paçalı bir pantolonla tercih ederek daha estetik bir görünüm yakalayabilirsiniz.