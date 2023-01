“Yeni yılda yeni bir ben” diyenlere özel 10 kitap

Beden Dili

Yazar: Joe Navarro Bakışlarınız, postürünüz, ellerinizin duruşu, ayaklarınızın yönü, hareketlerinizin sıklığı... Verdiğiniz tüm bu bedensel izlenimler, karşınızdaki insanın sizinle ilgili kayda değer çıkarımlar yapmasını sağlıyor. Peki, ilişkilerinize dilediğiniz doğrultuda yön vermeye önce beden dilinizi yönetmekten başlamaya ne dersiniz? Joe Navarro'nun Beden Dili adlı kitabı ile bunu başarmak, artık kitap okumak kadar kolay.



Düşünce Gücüyle Tedavi

Yazar: Louise L. Hay Düşündüğünüz her şeyin, yaşayacağınız her şeyin belirleyicisi olduğunu hiç düşündünüz mü? Louise Hay "Düşünce Gücüyle Tedavi" adı altında kaleme aldığı kitabında bu düşünceden yola çıkarak yepyeni bir dünyanın kapılarını açıyor. Bu öyle bir dünya ki sevginin ve özgüvenin temelleri üzerine kurulu. Ve sevgiyle özgüvenin başaramayacağı hiçbir şey yok. Kitabı okumaya başladığınız anda, gerçekten bir şeylerin değişmesi gerektiğini farkediyor ve olumlu bir değişim içine girdiğinizi hissediyorsunuz. Bu bir tür düşünce tedavisidir. İyi, olumlu ve gerçek... Bugüne kadar başınıza gelen tüm olumsuzlukların ve hastalıkların, kendi kendinize ürettiğiniz olumsuz düşüncelerden kaynaklandığını söylüyor, Hay. Hangi hastalık için, hangi olumlu öneriyi düşüncelerimizin besini olarak kullanacağınızı da söylüyor.



Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı

Yazar: Mark Manson "Büyük Güç Büyük Sorumluluklar Getirir." Doğru. Ama bu sözün daha iyi bir akış açısı var, ve gerçekten derin bir bakış açısı. Tek yapmanız gereken sözlerin yerini değiştirmek: "Büyük sorumluluklar büyük güç getirir." "Her şeyi iyi tarafından görmek" gibi bir şey iyi gibi görünse de, gerçek şu ki hayat bazen berbattır ve yapabileceğiniz en sağlıklı şey de bunu kabul etmektir. Negatif duyguları inkâr etmek daha derin ve daha uzun ömürlü negatif duygulara ve duygusal bozukluğa neden olur. Sürekli pozitif olmak hayatın sorunları için geçerli bir çözüm değil, bir inkâr biçimidir. Değmeyecek şeyleri kafaya takmamak çok önemlidir. Dünyayı kurtaracak olan şey budur. Dünyanın bazen berbat olduğunu ama bunun da doğal olduğunu kabul ederek yaşamak gerek. Çünkü her zaman böyleydi ve her zaman da böyle olacak.



Bilinçli Yaşama Rehberi

Yazar: Shauna Shapiro İçinde bulunduğunuz anı geçmiş veya geleceğe dair kaygılarla kaçırmak yerine farkındalıkla deneyimlemek, aradığınız mutluluğun aslında çok da uzakta olmadığını gösterir. Sevgiye ve nezakete layık olmak için mükemmel olmanız gerekmez. Bu kitap, size öğrenmenin ve gelişmenin anahtarlarını verecek, çünkü dikkatinizi odakladığınız yer, hayatınız olur.

Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır

Yazar: Ahmet Şerif İzgören Ahmet Şerif İzgören, Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır kitabının ikincisiyle tekrar okurlarının karşısında. Çıktığı ilk günden itibaren çok satanlar listesinden hiç inmeyen efsane kitabın ikincisinde de güzel bir sohbete eşlik edeceksiniz. Hayatla ilgili birçok konuda yazarın fikirlerine, önerilerine ve sizleri gülümsetecek gerçek hikâyelere tanık olacaksınız.



Kendime Düşeni Yaparak Mutlu Olmak İstiyorum

Yazar: Saliha Erdim Doğru bir yaşayışı acil bir ihtiyacımız olarak gördükçe, bunun yollarını ve yöntemini aradıkça; bütün dünya bizim seçici algımıza hikmetli olanı sunacaktır. Bilelim ki, hayatımızı sadece biz onarabiliriz. Onun için en acil ihtiyacımız, bizi doğru yapılandıracak bilgi ve çevredir. Öğrenerek, öğrendiklerimizden doğru bir hayat modeli oluşturmaya bizi içten güçlendirmeye, geliştirmeye, başta kendimiz olmak üzere yaratılan her şeyi sevmeye ve değer katmaya hoş geldiniz. Bu kitap; satırların arasından yüreğinize dokunmaya aday. Öğrenmeye hazır zihinlere ışık tutabilmek niyeti ve duasıyla.



Her Şey Mümkün

Yazar: A. Ebru Tarım Dilekcan Bu kitapta çok kadim bilgilerin ve bilgelerin sırlarını keşfedeceksiniz. İlk sayfadan itibaren okumaya başladığımda, beni bu macerada neler bekliyor bilmiyordum. Verilen soru kalıplarını kullandıkça ve enerjiyi takip etmeyi anladıkça ben kitaba değil, kitap benim hayatıma dokundu. Tüm okuyanların hayatlarında farkındalık ve değişim yaratacağına inanıyorum. Bu sayfalarda gerçek bilginin ve bilgeliğin kapıları aralanıyor. Eşikten geçmek sizin elinizde. Geçen de geçmeyen de satırları arasında şifa bulsun.



Hepsi İneğin Suçu

Yazar: Mika Berman Onlar için pek de bir şey yapmamışım. Daha doğrusu yaptıklarım onlar için çok da önemli değilmiş. Öyle dediler! İlk başlarda çok üzülmüştüm. Biraz zaman geçince kendimi toparladım. Anladım ki meyve veren ağaç taşlanırmış. Her şeyi yıkıp yeniden yapmaya karar verdim. Hiçbir şey için geç değildi. Kendime güveniyordum. Yeniden ayağa kalkıp geçmiş hatalarımdan ders çıkartıp yoluma devam edebilirdim. Kararlıydım. İki önemli şeyi fark etmiştim: İlki, kimsenin beni inek yerine koymasına izin vermeyecektim. İkincisi ise, nasıl başarılı ve mutlu olacağımı artık biliyordum.



İçindeki Mucize

Yazar: Anıl Şehirlioğlu Dünyaya ceza çekmeye değil, kendini deneyimlemeye, eğlenerek öğrenmeye, sana verilen akıl ve yetenek ile onu şekillendirmeye geldiğini biliyor musun? Allah "Ol" dedi ve Ol'duk. Her şey bir düşünce ile başladı. Sen de düşüncelerinle hayatını şekillendirdiğinin farkında mısın? Düşüncelerin, söylediklerin ve yaptıkların bir duadır ve mutlaka Allah tarafından cevaplandırılır. Bu da senin kaderini şekillendirir. Önemli olan kim olduğun değil, kim olmak istediğindir. Her birimizin yaşam yolculuğu kendi parmak izini taşır. Kendi gerçeğine giden yolculuğa başladığında kendi ihtişamına varacak olan yola da koyulmuş olursun. Bu kitapla bu yolculuğa çıkmaya var mısın? "Ben nasıl ve neden yaratıldım?" "Hayat amacım, misyonum ne? Neden dünyadayım?" "Yaşamımı daha mutlu hale nasıl getirebilirim?" gibi soruların varsa aradığın cevapları bu kitapta bulacaksın.



İş Yaşamında Ufak Şeyleri Dert Etme

Yazar: Richard Carlson Her iş dalının ve her kariyer türünün kendine özgü sorunları ve stres kaynakları vardır. Her işin kendine özgü kısıtlamaları ve dönem dönem yüz yüze geleceğiniz kabusları vardır. Zaman zaman hepimizin pek çok tatsız konuyla karşı karşıya geliriz. Bu kitabı okuduğunuzda, daha az rahatsızlık hissedecek, daha az kaygılanacaksınız, canınız eskisi kadar sıkılmayacak; daha yaratıcı ve daha üretken olmaya zamanınızın yettiğini fark edeceksiniz. Sakinliğinizi yitirmediğiniz sürece sorunlara bulduğunuz çözümlerin, bir anda ortaya çıktığınız göreceksiniz.

BİR YERİNE İKİ AVANTAJI

OKUYAN ve keşfeden bir toplum için her bütçeye uygun fırsatlarla dolu kampanyalar düzenleyen D&R, yeni yılla birlikte kitap okuma hedefi ni de yenileyenler için binlerce kitabı kapsayan eşsiz bir kampanyayı da hayata geçirdi. Herkes kitap okusun ve kitapların kapısını araladığı eşsiz dünyaları doyasıya yaşasın diye düzenlenen kampanyada, 16 Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında tüm D&R mağazalarında "ikinci kitaba %60 indirim" fırsatı sunuluyor. Üstelik "çok satanlar", "yeni çıkanlar", "çok satan çizgi romanlar" ve "ithal kitaplar" kategorilerindeki kırmızı etiketli tüm kitaplar büyük kampanyaya dahil.