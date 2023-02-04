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Haberler Cumartesi Fırfırlarla renkleniyoruz

Fırfırlarla renkleniyoruz

4.2.2023

Fırfırlarla renkleniyoruz

Fırfır detaylı parçalar her gardırobun klasiklerinden biri. Bir bluzun ucundaki ufak detay, eteğinizin ucu veya elbisenizin kolları... Bu öylesine bir modadır ki, yediden yetmişe herkesin kullandığı ve kişileri canlı, cıvıl cıvıl gösteren bir modadır.

Fırfır aslında kişilerin nostaljik görünmesini, masumiyetini ortaya koyan bir tarz olarak da kabul edilebilir. O yüzden fırfır modası her yaşta, her dem doğru bir biçimde kombinlendiğinde her ortamda kullanılabilecek bir moda tarzı.

Bu sezon fırfırlı herşey çok moda! Eğer fırfırlı bir giysi kullanacaksanız bazı ufak detaylara dikkat etmenizde var. Aşırı kilolular iri fırfırlardan uzak durmalı.

FULYA TANYOL

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