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Haberler Cumartesi Koridorlara taşan kitap sevgisi

Koridorlara taşan kitap sevgisi

Nurullah Özdemir, yaklaşık 5 bin kitabı oda ve koridor duvarlarına yaptığı rafl arda muhafaza ediyor. Nurullah Özdemir, kitap okumanın kendisi için bir yaşam tarzı haline geldiğini söyledi.

4.2.2023

Koridorlara taşan kitap sevgisi

Kütahya'da yaşayan 38 yıllık devlet memuru Nurullah Özdemir, çobanlık yaparken kazandığı okuma alışkanlığı sayesinde biriktirdiği binlerce kitapla evini adeta kütüphaneye çevirdi. Maaşının bir bölümünü kitaplar için harcadığını anlatan Özdemir, "Zaman zaman sıkıntılar çektik ama kitap almayı ve okumayı bırakmadım. Yaklaşık 5 bin kitap biriktirdim ve tamamını okudum. Kitaplarımı artık eve sığdıramıyorum. Evin koridorunda, odalarında binlerce kitabım var. Kitaplarımı yerleştirmek için yer sıkıntım olduğundan dolayı birçoğunu kütüphaneye bağışladım. Okumak isteyen birçok kişiye kitaplarımdan verdim" diye konuştu.

KENDİSİ DE İKİ KİTAP YAZDI
Kitaplarla iç içe olmaktan büyük haz duyduğunu vurgulayan Özdemir, "Kitapların arasında olmayı seviyorum. Kitaplar benim gibi insanlar için bir mutluluk kaynağı. Gençlere kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Kitap okuduklarında hayatlarının değişeceğini görecekler" dedi. Özdemir, ayrıca "Kadim Şehir Kütahya" ve "Minareyi Kaybetmemek" isimli iki kitap yazdığını sözlerine ekledi.

ELİF ÇELİK

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