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Haberler Cumartesi “Seyyah Ömer” 20’nci fidanı Fethiye’de dikti

“Seyyah Ömer” 20’nci fidanı Fethiye’de dikti

Ömer Özer, gittiği şehirlerde fi dan dikerek orman yangınları konusunda farkındalık yaratıyor.

4.2.2023

“Seyyah Ömer” 20’nci fidanı Fethiye’de dikti

EGE ve Akdeniz'deki yangın felaketlerinin ardından yürüyüş başlatarak "81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum" sloganıyla yollara düşen 'Seyyah Ömer' lakaplı Ömer Özer, macerasına ortak olan 'Yoldaş' adlı köpeği ile birlikte geldiği Antalya'dan Antik Likya Yolu'nu yaklaşık 2 ayda tamamlayıp, Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Yaşadığı Manisa'dan, 5 Eylül 2021'de başlattığı yürüyüşte 4 bin kilometreyi tamamlayan Ömer Özer, "19 şehrin toprağına birer fidan diktim, 20'nci şehir olarak Fethiye'ye geldim. Yolculuğumun 21'inci şehri Uşak olacak. Oradan Afyon, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya kadar devam edecek. Daha yürüyeceğim ve fidan dikeceğim 61 il var" dedi.

MURAT YALÇIN

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