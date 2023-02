Can kurtaran dostlar

- Nerelerde görev alırlar?

Arama Kurtarma Köpekleri, kentsel arama kurtarma ve doğada arama kurtarma çalışmalarında görev alır. Enkaz altında kalan veya doğada kaybolan canlıların yerini tespit etmek için çalışır. Genellikle eğitmeni de olan AFAD Arama Kurtarma Uzmanı ile ekip halinde hareket eder. Uzman ve köpek, birlikte bir Köpekli Arama Kurtarma Timi'ni meydana getirir.

- Herhangi bir köpek teşkilata alınabilir mi?

AFAD teşkilatında görev alabilecek köpeklere, henüz yavruyken özel testler yapılır. Sadece gerekli şartları taşıyanlar aday olarak seçilir ve AFAD Köpek Eğitim Merkezleri'nde eğitime kabul edilir.

- Nasıl yetişir?

Aday köpekler, AFAD Köpek Eğitim Merkezlerinde iki yıllık yoğun bir eğitimden geçer. Basit komutları almayı öğrendikleri 'temel itaat', yemek ve tuvalet gibi becerileri aldıkları 'temel beceri', karmaşık komutları uygulayabildikleri 'ileri itaat', belirtilen herhangi bir kişiye itaat ve iz sürme gibi kompleks becerilere sahip oldukları 'ileri beceri' eğitimi alır. Bunların yanı sıra iz sürme arama kurtarma, gaz sızıntısı, yangın ve doğal tehlike bildirme gibi eğitimlerden geçer.

- Nasıl sertifikalandırılır?

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan aday köpekler, eğitmeni ile birlikte katıldığı Köpekli Arama Timleri Yeterlilik Sınavı'na girer. Köpeğin yer aldığı tim, iki yılda bir yapılan sınav ile komisyon karşısında özel parkurda sınava tabi tutulur. Başarılı olması halinde sertifikalandırılır.

Aday köpekler, böylece AFAD teşkilatının bir üyesi olur.

- Mizacı nasıl olmalı?

Bu amaç için en iyi olan köpek türü itaatkar, sezgisel ve mizacı olan bir hayvandır; bunlar, bu tür hayvanların temel özellikleridir. Yine de kurtarmada uzmanlaşmış çok çeşitli köpek ırkları vardır. Genel olarak, kurtarma ekiplerinin işlerinde daha iyi sonuçlar alabilmeleri için bu hayvanlara ihtiyaçları vardır.

Seçilen hayvanlar benzersizdir ve pek çok erdem ve niteliğe sahiptir. Kurtarma köpekleri mizacı iyi olan ve yüksek özgüvene sahip hayvanlardır ve spesifik görevler için çok uygundurlar.

- Arama kurtarma için en uygun ırklar hangisidir?

Alman çoban köpeği, Malinois, Tervuren, Border Collie, Labrador Retriever, Golden Retriever, Spanyel... Bu yedi ırk, benzersiz özelliklere sahiptir ve en iyi arama kurtarma köpekleri onlardan çıkar, çünkü diğer ırkların onların kişilik özellikleri ile rekabet etmeleri zordur.

BİR ARAMA KURTARMA KÖPEGİNDE ARANAN ÖZELLİKLER

● Son derece dikkatli. Görevlerini doğru bir şekilde yerine getirebilmeleri için dikkatlerinin dağılmaması gerekir. Bu tür hayvanlar her zaman son derece tetiktedir.

● Kendine güvenli. Bu iş için çok uygun olan bir köpek elinden gelenin en iyisini yapmak için çabalamalıdır.

Hatta, iyi bir iş çıkarmaktan zevk alırlar. Kendisi ile gurur duyan bir köpek, bu tür işler yapılırken güvenilirliğin garantisidir.

Sanki bunun için doğduklarını biliyor gibidirler.

● Motive. Kurtarma köpekleri harika bir kişiliğe sahiptir ve çoğu zaman problemleri çözmek için inisiyatif alırlar. Bu hayvanlar oldukça özerktir ve kendi başlarına ne yapmaları gerektiğini bilirler, bu da yaptıkları iş bakımından hayati önem taşır. Bu harikadır, çünkü rehberlerinin etrafta olmayacağı pek çok örnek vardır. Bir arama kurtarma köpeği oldukça yaratıcı olmalıdır.

● Israrcı. Kayıp bir kişiyi ya da hayvanı bulmak basit bir iş değildir. Hava durumu, konum gibi değişkenler ve diğer pek çok faktör genellikle bir aramayı karmaşıklaştırır. Bu nedenle, bu tür görevler için birlik halinde ve kararlı bir ekibe ihtiyaç vardır. Kurtarma köpekleri nadiren pes ederler çünkü bunu yapmamak üzere eğitilmişlerdir.

Yani hedeflerini gerçekleştirene dek durmazlar.

● Ciddi. Arama kurtarma hayvanları, kendileri için çok önemli olan bir şeyin peşinde olduklarını hissetmelidir. Hedeflerine ulaşmak söz konusu olduğunda bu çok önemlidir. Bu nedenle, bu tür bir çalışan köpeğin gösterdiği bağlılık gerçekten takdire değerdir.

● Enerjik. Arama kurtarma köpekleri yüksek dirençli hayvanlardır. Bu sayede olumsuzluklara dayanabilirler. Her zaman enerji doludurlar.

● Hassas. Bu hayvanların son derece gelişmiş içgüdüleri vardır ve bu da onların her türlü uyarana tepki verme becerilerini arttırır.

Bu hayvanların hassasiyeti erken yaşlardan itibaren belirgindir ve her zaman doğru yolu bulmaları şaşırtıcı değildir.

● Sağlam. Bu tür bir hayvanın karakteri iyi dengelidir ve belirli bir bilgi işleme yolları vardır.

Sakin ve gözlemcidirler ve bu nedenle onlarla birlikte çalışmak çok kolaydır.

● Bu hayvanlar, bu beceriler maruz kalabilecekleri herhangi bir dış değişiklik ile yüzleşmelerine olanak tanıyacağı için, son derece uyumlu ve esnek olmalıdır. Bu, özellikle çevresel değişiklikler ile başa çıkarken çok önemlidir.