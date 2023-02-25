87 yıl sonra tek tribün tek yürek!

Yıl 1936, aylardan Aralık... Adana'da aşırı yağışlardan kaynaklı, Seyhan nehri yaklaşık 6 metre derinlikte ve 400 metre genişlikte aktı. Bu süreçte, eski dilde "seylâb" yeni tabirle selden; 30.000 kişinin etkilendiği ve daha ilk günlerdeki tespitlere göre 551'i şehir merkezinde olmak üzere 1500 binanın yıkıldığı dönem gazetelerinde aktarılmıştı. Felaketin mali bilançosunun ise tahmini olarak 3 milyon lira olduğu aktarılmıştı.









HEDEF 5 MİLYON

Memleketin her köşesinde Adana felaketi için yardımlar yapılmakta idi. Atatürk bu felakette 10 bin TL bağışı Kızılay'a yapmıştı. İşte böylesine büyük bir felaket karşısında, İzmir kulüplerimiz ve spor mıntıkamız, ülkemizin diğer ucundaki kardeşleri için dayanışma örneği göstererek, hasılatı Adana felaketzedelerine bağışlanmak üzere maç düzenlemişlerdi.Tarihin gördüğü en önemli dayanışmalardan birisinin üzerinden yaklaşık 90 yıl geçti. Maalesef Kahramanmaraş merkezli depremlerle yaklaşık 12 ilimizi etkileyen büyük bir felaket ile karşı karşıya kaldık. 45 bine yakın canımız enkaz altında yaşamını yitirdi. Bölgeden 500 bine yakın insan tahliye edildi. Böylesine zor bir durum karşısında, kentimizin en eski kurumlarından olan Göztepe ve Karşıyaka da aralarındaki buzları eriterek, büyük bir dayanışma içerisinde deprem bölgesine 5 Milyon TL katkı yapmak için kolları sıvadı. Üniversiteli Karşıyakalılar Birliği tarafından kamuoyuna sunulan maç teklifine Göztepe UniForce grubunun olumlu yanıt vermesi üzerine kulüp yönetimleri ivedilikle bir araya gelerek depremzedeler için katkı sağlanabilecek "Dijital Maç" fikrini uygulamaya koydular. Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinin internet sitelerinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Takvimler 1981 yılını gösterirken '2. Lig'de dünya rekoru kırarak' tarihe

geçen efsane iki kulüp olarak; ülkece yaşadığımız felaket sonrası yüreklerimizdeki acıyla birlikte depremzedeler için yine bir araya geliyoruz. Körfezin ayırdığını vicdan birleştirecek. 26 Şubat 2023 tarihinde #TekTribünTek- Yürek dijital biletlerimizle 'vicdanlarda oynanacak bir maç için satılan en yüksek bilet sayısı' rekoruyla yaraları hep birlikte saracağız. Biletler için toplanan ücretler deprem bölgesine gönderilen yardımlar için kullanılacak. Temsili karşılaşmanın biletleri 17 Şubat Cuma günü saat 13.00'te Passolig sistemi üzerinden satışa açılacaktır. Hatıra biletlerinin satışları 26 Şubat Pazar günü saat 20.00'de sona erecektir. Hatıra bileti satış işlemleri için Passolig kart zorunluluğu bulunmamaktadır."



KARMA TAKIMLARIN 11'İ

Göztepe/Karşıyaka karması: Mahmut, İsmail, Kâmran, Selim, Hakkı, İrfan, Hikmet, Asım, Mehmet, Süleyman, Lütfü. Altınordu/Altay Karması: Hüseyin, Ali, Fuat, Cemil, Enver, İlyas, Kemal, Said, Şükrü, Basri, Namık.







HEP OMUZ OMUZAYDILAR

Adana için yapılan maç detaylarına gelirsek; Altınordu/Altay karması, Göztepe/Karşıyaka karmasına karşı maç öncesi daha kuvvetli bulunsa da Göztepe/Karşıyaka karması maçı 5-3 kazanmasını biliyordu. Hatta maç öncesi gazetede şöyle bahsediyordu: Altınordu/Altay muhtelitinin karşısında yine İzmir'in en kıymetli iki kulübü olan K.S.K ve Göztepe bir muhtelit halinde yer alacaklardır. Altınordu ve Altay takımlarının yapacakları muhtelit cidden kuvvetli bir ekip sayılabilir. Tabii Göztepe efsaneleri Fuat (Göztepe) ve Hakkı (Olaç)'ın K.S.K. yıldızları ile bir arada oynaması ekipleri denk bir hale getirdiği ilaveten bahsedilmiş. Göztepe kalecisi Mahmut (Yaylımateş)'i de Karşıyakalılar gayet iyi tanırlar esasen. Kaleci "Deli" Mahmut, Cumhuriyet sonrası Kaf Sin Kaf'ın ilk kalecilerinden Malik Yaylım'ın kardeşi. Bu konu ile detaylı bilgiler, kıymetli ağabeyim Sinan Genç'in Efsane Göztepe kitabında yazıldı. Detayları oradan okunabilir. Aslında efsane Göztepe ile İzmir'in en eski kulübü Kaf Sin Kaf hep omuz omuzaydı. Yani durum şimdi olduğu gibi tabir-i caizse kanlı-bıçaklı değildi. Bir örnek verecek olursak, Göztepe'nin kurucu futbolcularından Abbas (Göçmen) ve liglerimizin ilk gol krallarından Göztepeli Muzaffer Koral'ın 1930'da Yunanistan'da galip gelen ilk Türk takımı Karşıyaka'nın, Midilli'de Aris F.C. takımına karşı kadroda yer aldığını belirtebiliriz.







KARŞIYAKA-GÖZTEPE KARMASI ALTINORDU- ALTAY'I 5-3 YENDİ

Daha önce belirttiğimiz gibi takımlar sahaya çıkınca Göztepe/Karşıyaka Karması daha zayıf olduğuna yönelik bir kanaat olm uştu tribünlerde. Maçın ikinci dakikasında Altınordu/Altay Karması, Şükrü bey ile 1-0 öne geçmişti bile. Fakat Göztepe/Karşıyaka Karması 7. dakikada maçı beraberliğe getirmişti. 1-1. İlk yarı bittiğinde maç 3-3'e gelmişti. Ve Göztepe/Karşıyaka karmasının attığı goller senenin en güzel golleri olabileceği belirtilmiş, tribünler tarafından uzun süre alkışlanmıştı.İkinci yarı ise Altay/Altınordu Karmasının oyununu düzeltip galip geleceğini beklediği ve ortaya konan kupayı müzelerine götüreceği zannedilmekteydi. Göztepe/Karşıyaka karması bu düşünceler arasında penaltıdan bir gol daha bulup 4-3 öne geçmişti bile. Az bir zaman sonra ise maçın ve Göztepe/Karşıyaka Karmasının 5. golünü atarak maçın neticesini tayin etmişlerdi. 5-3.



TARİHİ KUPA KSK MÜZESİ'NDE

Maç sonrası Göztepe ve Karşıyaka kaptanlarına maçta ortaya konan kupalar verilmişti. O kupa Karşıyaka'nın yeni açılan tarihi müzesinde sergileniyor. Zor günlerde birlik olmak, dayanışma içinde olmak çok önemli. Birlikten kuvvet doğar diye boşa dememişler. Ancak maalesef fanatizm, tarafgirlik gibi fikir ve düşünceler bizleri doğrudan ve birlikten uzaklaştırıp, yanlışlığa ve liyakatsizliğe doğru götürür. Makamlar, kupalar, ödüller gelir geçer, ortaya konulan dostluk ve yardımlaşmadır aslolan.



ŞENOL KANTÜRK

