Baştan asağı elektrik mavisi

Sofistike olduğu kadar romantik, vahşi olduğu kadar iddialı bir renk olan elektrik mavi, kırmızı halı kadar, gündelik seçimlerle sokağın da modası olacak. Ayakkabıdan, elbiseye, çantadan eteğe kadar birçok kıyafette kullanabileceğiniz elektrik mavisini bu yaz da sokaklarda sık sık göreceğiz. Monocolor denen baştan aşağı tek renk giyinme trendi ile bir araya geliyor. Baştan aşağı azur mavisi giyinen ünlü moda bloggerları ve editörleri geçtiğimiz moda haftalarında da sıkça karşımıza çıktı. Sizi hem daha cool ve daha ciddi gösterecek bu renge bu sene dolaplarınızda yer açmayı unutmayın!



Bomber ile havalı stil

NEW YORK, Londra, Milano, Paris ve diğer moda haftaları sırasında sergilenen koleksiyonlar gerekse sokak modası gösterdi ki özellikle ilkbahar sezonunun en popüler modelleri bomber ceketler. 70'ler modasında kol detayları ve hafif şişkin görünümü ile oldukça popülerdi. Başta da belirttiğim gibi daha çok erkeklerin gözdesi olan bu ceketler daha kısa formlarıyla 2023 kadın modası içinde kendine yer bulmayı başardı ki bunun en güzel kanıtı da Kendall Jenner ve Gigi Hadid'in sokak stillerinde bu eketlere yer bulması.

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