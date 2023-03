Dünya mutfağına yöresel yorum

Bu hafta lezzet durağımızda sizleri çok özel bir mekana götüreceğim.

Dünya mutfağının seçkin lezzetlerine özel bir dokunuş ve yorum katarak muhteşem lezzetler ortaya çıkaran By Melly Pastry &

More'dayız. By Melly'nin keyifli atmosferinde, gününüze lezzetli bir dokunuş yapmak dostlarınızla, günlük hazırlanan tatlılar eşliğinde kahvenizi içebilirsiniz.

Yeşillikli bahçesi, hem merkezi hem de izole konumuyla tam bir keyif ve lezzet noktası olarak sizleri bekliyor...

By Melly'de sizler için özenle hazırlanmış ekmek ve kruvasan üstü lezzetleri sabah ve öğlen tadabilirsiniz.

Açıldığı günden beri aynı özenle ürettiği ürünlerle birlikte yeni tatları da menüsüne ekleyerek, bu keyifli deneyimi misafirlere yaşatmaya devam ediyorlar.

ATÖLYESİ ÜSTTE

45 kişilik mekan iki katlı. Üretim üst kattaki atölyede yapılıyor.

11 yıllık firma 2,5 yıldır Alsancak Reyhan Pastanesi'nin karşısındaki Çamlık sokakta hizmet veriyor. Sabah 09.00'da başlayan servis akşam 19.00'a kadar devam ediyor. Kahvaltı ile güne başlayabilir. Ayrıca kahvenin yanında çok özel spesiyal eşliklerle güne farklı bir başlangıç yapabilirsiniz.

Öğlen menüsünde yine özgün, vegan ürünleri tadabilirsiniz.

Buraya üst düzey yöneticiler iş görüşmeleri, günü keyifli kılmak isteyenler günün yorgunluğunu stresini atmak isteyeler ve öğrenciler yoğun olarak geliyor.

GÜNÜN HER SAATİNDE

Bütün ürünler kendi mutfaklarında hazırlanıyor, dışarıdan hiçbir hazır ürün almıyorlar.

Aksine dışarıya ürün veriyorlar. Çok büyük kurumlara Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve Akhisar gibi birçok bölgeye ürün gönderiyorlar. İster kahvaltıda, ister öğle yemeğinde ya da günün her saatinde size eşlik edebilecek ekmek üstü & kruvasan arası lezzetleri, modunuza, beslenme düzeninize ve damak tadınıza göre tercih edebilirsiniz. Zamanın sizin adınıza çalıştığı, en güzel kombinasyonu karakılçık ekşi mayadan soğuk fermente edilen ekşi maya ekmekleri aromalı tereyağları ile daha keyifli hale getirebilirsiniz.

By Melly mutfağında çalışan ekibin çoğu eğitimli. Mutfak sanatlarında eğitim almış pırıl pırıl bir ekibi var. Bir kruvasan hayal edin, kendisi Fransız, ama içeriği tamamen biz. Dünya tatlarını yeni yorumları ile buluşturan isim By Melly'nin yaratıcısı mimari şefi yani her şeyi Melike Konday... Bazı lezzetlerin ancak uyum içinde çalışan bir ekip ile başarılabileceğini inanan Konday, çıktığı bu yolculukta hayallerinin peşinden gitmeyi ve bunu eğitimli, genç, dinamik ekip arkadaşlarıyla başarmayı istiyor.

Şef Konday hedefini, 'Yenilebilir yenilikler hedefliyoruz' cümlesiyle açıklıyor.

Bodrumlu olup, İzmir'de büyüyen Melike Şef, Ege Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun olduktan sonra İtalya'da pastacılık eğitimlerini tamamlamış.

İlk Floransa'da Apicius International School of Hospitality'de Baking and Pastry bölümünü bitirmiş.

Ardından Torino'da ICIF- Italian Culinary Institute for Foreingners'da pastacılık, ekmekçilik ve süsleme üzerine ileri bir eğitim alarak okulunu birincilikle tamamlamış.

Çocukluk hayalini işe dönüştürebilen şanslı isimlerden şef Konday, kendi markası 'By Melly' ile 2011 yılından beri kutlama ürünleri üzerine pastanesinde hizmet veriyor.

Aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde eğitmen şefliğine ve çeşitli firmalarda danışmanlıklarına da devam ediyor. Opsiyonlu iki çeşit kahvaltı menüsü bulunuyor.

Jambonlu ekmek üstü ve kruvasanlı kahvaltı menüsünü seçebiliyorsunuz.

6 AYDA BİR FARKLI MENÜ

6 ayda bir menüden en az 3 ürün çıkarılıp yeni ürünler ekleniyor.

Bu eklemeler, değişiklikler misafirleri tarafından ilgiyle takip ediliyormuş. Burada ne yiyebilir, neleri tadabiliriz sorusunun cevaplarının başında efsane kruvasanı geliyor.

Benim tercihim badem ezmeli ve karamel dolgulu. Dolgulu ürünlerin hepsi birbirinden lezzetli, tatmanızı öneririm. Üretimi arttırarak imalatı büyütmek istiyorlar. Şubeleşme planları var. Bostanlı, Urla - Güzelbahçe, memleketi Bodrum ve yurt dışında da şubeleşmeyi planlıyorlar.

Kaliteyi bir bütün olarak sunuyorlar kaliteli hammaddeler kullanıyorlar. Kruvasan ve eşlikçileri arasında sade kruvasan, fratello (sade kruvasan, sürülebilir peynir, kurutulmuş domatesli yeşil zeytin pesto), Minisella; sade kruvasan, nutella bulunuyor. Tadım tabaklarında By Melly Basıc ve Guten Morgen yer alıyor.

Caprese, Füme Etli, jambonlu, humuslu, hindi fümeli peynirli, club (karabiberli hindi füme, somon füme, jambon, omlet, domates, marul ve peynir dilimi), somon füme, jul sezar, vıolet, Melly mac, Buenos dıas, türüf, croqe monsıuer, croque madam, günaydın (hellim peyniri, kasap sucuk, yumurta, wurst, scrambled egg, füme et scrambled egg, emmental sosis scrambled egg, Egg Benedict, Poşe (poşe yumurta, sürülebilir peynir, isli et, peynir dilimi, avakadolu mash, susam, çörek otu), poşe somon, twist, twist omlette, Fench Toast; Clasic french toast, salty french toast gibi ürünler de deneyebilecekleriniz arasında.

Tatlılar arasında; Pistachio, Pain au chocolat, Antep fıstıklı kruvasan, bademli kruvasan, çikolatalı Cruffin, lotus kremalı cruffin, frambuaz danish, yer fıstıklı loopy, rasberry loopy, kahveli cubby, Antep fıstıklı cubby, cheesecake, tiramisu, nutellalı tart ve supangle bulunuyor.

SON SÖZ; Çocukluk yıllarından itibaren bu işin içinde olan, işini sevgi ile tutku ile yapan Melike Konday ve By Melly ekibini kutluyorum başarılar diliyorum.

SEZER ALTAN