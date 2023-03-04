Yaş ve mevsim sınırı olmayan renk mint yeşili

B u sezon mint yeşili çok moda! Mevsim ve yaş gibi kısıtlayıcı unsurlara takılmayan bu şahane renk, kendi içinde birçok tona ayrılarak tam bir stil jokeri oluyor.

Mint yeşili kombinlerde dikkat etmeniz gereken konu renk kontrastını ten renginizle uyumlu olacak şekilde yapmanız olacaktır.

Mint yeşili elbise modelleri yaz aylarının olmazsa olmaz renkleri olarak karşımıza çıkıyor. Artık sezonuna girmiş olduğunuz blazer ceketleri, mint yeşili tonunda seçebilirsiniz. Bu ceketi, beyaz bir elbiseyle tamamlayabilirsiniz. Bu, kombininize ferah ve aydınlık bir görüntü kazandıracaktır.

FULYA TANYOL