Baharın favori rengi: Mint

İlkbahar / Yaz sezonunun en trend rengi mint yeşili vitrinleri süsledi, şimdi tüm modaseverleri bekliyor. Sadeliği ve göz alıcılığı bir arada bulunduran mint yeşili tonuyla, vaktinizin çoğunu geçirdiğiniz ofis ortamınız için farklı kombinler deneyebilir hatta bunu gündelik yaşamınıza bile taşıyabilirsiniz. Artık sezonuna girmiş olduğunuz blazer ceketleri, mint yeşili tonunda seçebilirsiniz. Ceketinizi, beyaz bir elbiseyle tamamlayabilirsiniz. Bu, kombininize ferah ve aydınlık bir görüntü kazandıracaktır.



FULYA TANYOL

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