  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Cumartesi Baharın favori rengi: Mint

Baharın favori rengi: Mint

25.3.2023

Baharın favori rengi: Mint
İlkbahar / Yaz sezonunun en trend rengi mint yeşili vitrinleri süsledi, şimdi tüm modaseverleri bekliyor. Sadeliği ve göz alıcılığı bir arada bulunduran mint yeşili tonuyla, vaktinizin çoğunu geçirdiğiniz ofis ortamınız için farklı kombinler deneyebilir hatta bunu gündelik yaşamınıza bile taşıyabilirsiniz. Artık sezonuna girmiş olduğunuz blazer ceketleri, mint yeşili tonunda seçebilirsiniz. Ceketinizi, beyaz bir elbiseyle tamamlayabilirsiniz. Bu, kombininize ferah ve aydınlık bir görüntü kazandıracaktır.

FULYA TANYOL
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA