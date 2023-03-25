Ege’nin yaşı küçük ama yüreği büyük

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Yaşanan afet sonrasında başlatılan yardım seferberliği ile birçok noktadan çıkan tırlar afet bölgesine gönderildi. Ülke genelinde 7'den 70'e herkes elinden gelen imkanlar ile depremzedeler için gönüllü çalışma başlattı.



OKULDAN SONRA ÖRGÜ

Deprem bölgesinde bulunan çocukları ekranda izlerken üşüdüğünü gören Denizlili 12 yaşındaki Ege İpar, soğuk hava şartları nedeniyle afet bölgesinde yaşayan çocukların en çok ihtiyaç duyduğu kışlık malzemelerden olan atkı ve bere gibi el yapımı ürünleri örüyor. Denizli'de Mehmetçik İlköğretim Okulunda 7. sınıf öğrencisi olan İpar, okul çıkışı hemen eve giderek örgü makinesinin başına geçiyor. Ege İpar, "Televizyonda benim yaşlarda arkadaşlarımın üşüdüğünü gördüm ve aklıma bere ve atkı yapmak geldi. İnternette örgü ören bir makine gördüm ve anneme söyleyerek aldık. Okuldan gelip ödevlerimi yaptıktan sonra da bere ve atkılarımı yapıyorum. Bir bere 1 saatimi alıyor ve örgü makinesinin kolunu saatlerce çeviriyorum. Televizyondaki çocukların üşüdüğünü gördükçe kolum ağrımasına rağmen örmeye devam ediyorum. İhtiyacı olan herkese ücretsiz vereceğim" dedi. Bir anne olarak çok gururlu olduğunu anlatan Gamze Ünver, "Küçük bir çocuğun bir şeyler yapması benim için çok önemliydi. Ege ilk gün örgü yaptığında ben oturup ağladım" ifadelerini kullandı.



SEBAHATTİN ALP

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