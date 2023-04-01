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Haberler Cumartesi Sınırları zorlayan moda buluşması

Sınırları zorlayan moda buluşması

1.4.2023

Gazete

Sınırları zorlayan moda buluşması
Mugler moda evi, kapsayıcı ve sınırları zorlayan estetik anlayışıyla sevilen, moda dünyasında dönüştürücü bir güç! Mugler, H&M ile yaptığı ortaklıkta ilham verici ve cüretkar stilini daha fazla hayranına ulaştırabilecek. 2018'den beri markaya kreatif direktör olarak liderlik eden Casey Cadwallader, yeniden üretilen birkaç arşiv ürünü dahil çarpıcı yeni parçalar ile Mugler'ın imzası olan stillerin bir karışımını içeren, özgürlüğü, kendini ifade etmeyi ve çeşitliliği vurgulayan etkileyici ve motive edici bir koleksiyon tasarladı. Mugler H&M, moda tutkunlarına markanın efsanevi geçmişinden bir ürüne sahip olma ve günümüzdeki hareketliliğin bir parçası olma şansı sunacaktır.

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