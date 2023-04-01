Teknoloji hayatımızı kurtarıyor

Son zamanlarda yaşadığımız deprem ve sel felaketleri, kayıp kişileri bulmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Teknoloji her geçen gün bu konudaki eksiklikleri gidermek için hızla gelişiyor. İşte deprem, sel gibi doğal afetlerde ve sonrasında kullanabileceğimiz teknolojiler... Kablosuz Güç Paylaşımı: Samsung Galaxy S ve Z Serisi, Galaxy Note 10, Note 20 cihazlarda kullanıcılar, telefon şarjını diğer uyumlu tüm marka ve modelleri şarj etmek için kullanabiliyor. Kullanıcılar, bunun için Ayarlar Bölümü'ndeki 'Pil ve Cihaz bakımı' sekmesinde, 'Pil' seçeneğini tercih ederek, 'Wireless Power Sharing - Kablosuz Güç Paylaşımı' bölümünden cihazın güç paylaşımını aktif edebiliyor. Böylece, iki telefonu arka arkaya konumlandırarak 2. cihazı şarj etmesini sağlayabiliyor. Deprem sonrasında en önemli sorunlardan biri olan şarj sorununa çözüm alternatifi sunuluyor. Güç Tasarrufu Modu: Kullanıcılar, 'Güç Tasarrufu Modu'nu aktif hale getirdiklerinde cihazın belli özellik ve animasyonlarının performansını azaltarak daha uzun pil kullanma süresine sahip olabiliyor. Bunu, 'uygulamaları ve ana ekranı sınırlama' özelliği ile sağlıyor. Bu sayede de tam dolu pil ile telefonu kullanım şeklinize göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte tahminen 2 tam gün pil ömrüne sahip olunması beklenmektedir. Gerçek pil ömrü, ağ ortamına, kullanım modellerine ve diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.* 'Güç Tasarrufu Modu', Ayarlar Bölümü'nden, 'Pil ve Cihaz' bakımı sekmesindeki 'Pil' kısmında yer alıyor ve buradan aktive edilebiliyor. Acil Durum Mesajı: Kullanıcılar, bu özelliği aktive etmeleri durumunda belirleyecekleri kişilere, 15 dakikada bir güncellenen konum bilgisi, pil durumu, ön ve arka kameralardan çekilmiş fotoğraflar SMS ve MMS olarak iletebilecek. Ayrıca, 5 saniyelik sesli mesaj gönderimini de aktif etmiş oluyorlar. Böylelikle kullanıcıların belirledikleri yakınları ve kişilerin, acil durumlarda kendisine çok daha hızlı bir şekilde ulaşma imkanı tanınmaya çalışılıyor. Acil Durum Mesajı özelliği, Ayarlar Bölümü'ndeki 'Güvenlik ve Acil Durum' sekmesinin altında yer alan 'Acil Durum Paylaşımı' kısmından aktive edilebiliyor. Telefonu Siren Olarak Kullanma Özelliği: Samsung kullanıcıları, acil durumlarda cihazlarını siren olarak da kullanabiliyorlar. Acil durum SOS özelliği; güç tuşuna basıldığında devreye girip, 112 Acil numarasını otomatik olarak aramayı mümkün hale getirmektedir. Ve acil durum kişilerine mesaj atarak konum bilgisi paylaşmaktadır. Bunun için Ayarlar Bölümü'ndeki 'Güvenlik ve Acil Durum' sekmesinin altında yer alan 'Acil Durum SOS' seçeneğini aktif hale getirebiliyor. Siren sesi,acil durum araması aktif olmadan önce başlayan geri sayım sırasında çalacaktır. 'Telefonumu Bul' Özelliği: Samsung kullanıcılar, telefonlarını kaybettiklerinde ya da nereye koyduklarını unuttukları durumlarda, 'SmartThings' veya 'Telefonumu Bul' özelliklerini kullanarak cihazlarını hızlıca bulabiliyorlar. Kullanıcıların bu özelliği aktive etmeleri için Gmail hesaplarını kullanarak, https://www.google.com/android/ find linkine giriş yapmaları yeterli oluyor. SmartThings Find'ı kullanmak için Samsung hesabınızda oturum açmanız ve kayıp cihazlarınızı bulmak için 'Çevrimdışı bul' seçeneğini akt

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