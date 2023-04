Baharda deniz keyfi

Göcek/MUĞLA

MAVİ bir tatil denilince akla ilk gelen yerlerden biri olan Göcek, Muğla'da yer alıyor. Mavi ve yeşili bir arada yaşayabileceğiniz harika bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Samimi halkı, berrak denizi ile göze çarpan Göcek'de tatilin çok keyifli geçeceğine eminiz. Nisan ayında da denize girebileceğiniz bölge, dalış ve rüzgar sörfü için de oldukça tercih edilen bir yer. Konaklama için 5 yıldızlı oteller, apartlar, evler, pansiyonlar ve lüks tekneler yer alıyor. Birçok farklı mezenin yer aldığı bu tatil zengin mutfağı ile göz dolduracak.







Kaş/ANTALYA

DOĞASI, pırıl pırıl denizi, muhteşem manzaraları ile Kaş tatil listenizde mutlaka olması gereken bir durak. Özellikle nisan ayında da denize girebileceğiniz, kalabalıktan uzak, huzurlu bir tatil arayanlar için vazgeçilmez bir yer. Türkiye'nin en önemli tatil yerlerinden biri olan Kaş, muhteşem denizinin yanı sıra tarihi güzellikleri ile de ön plana çıkıyor ve birçok antik kenti içinde barındırıyor. Hidayet Koyu, Küçük Çakıl Plajı, Büyük Çakıl Plajı, Kaputaş Plajı, Akçagerme Plajı, görmeniz gereken plajlardan sadece birkaçı. Kaş, önemli tatil beldelerinden biri olmasına rağmen aynı zamanda önemli gurme noktalarından biri. Kendine özgü kahvaltıları ve mezeleri ile bu iddiayı kanıtlar nitelikte.









Dalyan/MUĞLA

HAVA yolu ve kara yolu ile ulaşımın mümkün olduğu Dalyan, Muğla'da yer alıyor. Tatlı küçük bir cennet olarak anılan bu yer, deniz tatili ve yeni yerler görmek için bize oldukça fazla seçenek sunuyor. Dalyan'da rahat bir şekilde bahar aylarında da denize girebilirsiniz. Yıl boyunca birçok turiste ev sahipliği yapan Dalyan'ın aslında ev sahibi caretta carettalar. Sadece Türkiye'de değil dünyaca ünlü olan İztuzu Plajı yine Dalyan'da yer alıyor. Ayrıca Dalyanağzı Plajı, Kargıcak Koyu, Aşı Koyu, Ekincik Koyu, görmeniz gereken ve denize girebileceğiniz yerlerden sadece birkaçı.







Alanya/ANTALYA

TURİZM ile ön plana çıkan ilçelerin başında şüphesiz Alanya geliyor. Akdeniz'in maviliği ile Toroslar'ın arasına kurulmuş muhteşem bir tatil beldesi. Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile tatil için tüm beklentilerinizi karşılayacak. Akdeniz iklimi dolayısıyla ilkbaharın başından sonbahara kadar denize girmeniz mümkün. Fakat sezon başlamadan gitmek sizin için daha hesaplı olacak. Alanya'ya giderseniz mutlaka tekne turuna katılmanızı öneririz. Ayrıca Damlataş Plajı, Alanya Arkeoloji Müzesi, Alanya Etnografya Müzesi, Kleopatra Plajı, Dim Mağarası, Aşıklar Mağarası, görmeniz gereken yerlerden sadece birkaçı.







Kabak Koyu/FETHİYE

FETHİYE Ölüdeniz çevresinde yer alan Faralya Koyu, birçok saklı cenneti etrafında barındırıyor. Bu saklı cennet denilen yerlerden biri de muhteşem ormanlar içerisinde, denize yakın bir yamaçta bulunan Kabak Koyu. Yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla tercih ettiği bu el değmemiş bölge herkesin ilgi odağı olmayı çoktan başarmış. Kabak Koyu, gürültüden ve hayatın koşturmacasından uzaklaşmak isteyenler için mükemmel bir tatil imkanı sunuyor. İnce bir kıyafetle ağaç altında bir hamakta sallanıp keyfinize bakabilirsiniz. Birçok kamp alanı bulunan Kabak Koyu'nda bungalov, çadır, ağaç ev gibi konaklama için birçok seçenek yer alıyor. Ayrıca yöreye özgü lezzetlerden olan kavrulmuş et, leğen böreği, bulgurlu et kapama, etli patlıcan, sac böreği denemeniz gereken lezzetler arasında.











Kuşadası/AYDIN

AYDIN iline bağlı olan Kuşadası, ülkemizin önemli tatil yerlerinden biri. 106 bin olan nüfusu yerli ve yabancı turist sayıları ile 2 milyona kadar ulaşıyor. Bölgenin muhteşem bir doğaya sahip olması ve Bodrum, İzmir, Çeşme gibi turistik yerlere yakın olması bu kalabalığın sebeplerinden bazıları. Özellikle tatil için yaz ayları tercih ediliyor. Fakat sakin ve daha huzurlu bir tatil arıyorsanız Kuşadası için nisan ayı tam size göre. Bu sayede bu muhteşem yeri daha rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Önemli gelişmiş tatil kentlerinden biri olan Kuşadası'nda muhteşem plajlar haricinde görmeniz gereken birçok yer var. Bunların başında Meryem Ana Evi, Şirince, Güvercinada Kalesi geliyor.









Konyaaltı/ANTALYA

DOĞAL güzellikleri ve tarihi yapıları ile dikkat çeken Konyaaltı, Antalya merkeze yakınlığı ile de dikkat çekiyor. Konyaaltı içerisinde görmeniz gereken birçok güzelliği aynı anda barındırıyor. Plajları, şelaleleri, gölleri, akarsuları, tarihi güzellikleri ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Antalya Müzesi, Geyikbayırı Mağarası, Antalya Aquarium, Feslikan Yaylası, Roma Hamamı ve birçok plajı ile görülmeye değer mükemmel bir tatil beldesi.









Kızkalesi/MERSİN

DİĞER ismi "Deniz Kalesi" olarak bilinen Kızkalesi Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alıyor. İlk yerleşim tarihi M.Ö. 4. yüzyıla kadar dayanıyor. Tarih boyunca Romalılar, Selçuklular, Bizanslılar ve Osmanlı Devleti gibi birçok devlet ve imparatorluğun himayesi altında önemli ticaret yeri olarak kullanılmış. Günümüzde önemli turizm beldelerinden biri olan Kızkalesi, nisan ayında denize girmek için ideal duraklardan biri. Ayrıca ücretsiz girebileceğiniz birçok plajı da bulunuyor. Kale bölgesinde birçok su sporu yapılıyor. Bunlardan birkaçı; kano, jet ski, deniz bisikleti, banana, su sörfü, parasailing olarak sıralanabilir. Her yaşa hitap eden bu su sporları haricinde yöresel yiyecekleri deyeyimleyebileceğiniz muhteşem bir alan.