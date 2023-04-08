Kentlilik bilincini gelecek yüzyıla taşıyacak bir kitap

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı anısına, gazeteci-yazar Elçin Demirtaş'ın hazırladığı "Geleceğe Örülen Kilit Taşları" adlı kitap, kentin son 100 yılına ait belleğe, özel dokunuşlarla canlılık ve heyecan getirdi. Şehrin kurtuluş- kuruluş kuşağı insanlarıyla, kenti ikinci yüzyıla taşıyan kuşağı buluşturan eser, kültür tarihinde bugüne kadar denenmemiş bir çalışma olma özelliği taşıyor. Kentin sosyokültürel yapısını ayakta tutan "kilit taşı" insanların hayatı üzerinden son 100 yıla ışık tutuyor. Kitap, kentin simge insanlarının hayatı üzerinden, Cumhuriyet'le beraber değişen gündelik yaşamı, kültürel değişimi ve dönüşümleri yansıtıyor.



KENT KİMLİĞİ İÇİN

● Bu kitap nasıl ortaya çıktı?

İzmir 100 yılı geride bırakırken bu süreçte gündelik yaşamdan, iş hayatına kadar pek çok alanda değişimler oldu. Tüm bu değişim ve dönüşümler kent kültürünü, kent kimliğini şekillendirdi. Bizler bu kenti 2. yüzyıla taşıyanlar olarak, bizden önceki kuşağın yani kurtuluş ve kuruluş kuşağının yarattığı değerleri unutmamalıyız. Hatırladığımız ölçüde kent kültürümüze, kent kimliğimize sahip çıkabiliriz. İzmir'in sosyokültürel yapısını ayakta tutan "kilit taşı" insanlarını anmak ve onların bize aşıladığı kentlilik bilincini gelecek yüzyıla taşımak amacıyla "Geleceğe Örülen Kilit Taşları" anı kitabı fikri ortaya çıktı.





YOL GÖSTERİCİ OLACAK

● Kent belleğine önemli bir dokunuşu oldu kitabın. Bu dokunuş geleceğe nasıl yansır?

Bu kolektif çalışmanın ikinci yüzyıl için atılacak adımlarda yol gösterici olacağını düşünüyorum. Kitapta yer verilen İzmir'in simge insanlarının yıllar önce İzmir'e kattığı değerler, bugün bizleri aynı duygularla bir arada tutuyor. Bu duygu aidiyet ve ortak değerlerde buluşmanın duygusu. Bu duyguyu büyütmek ve yaygınlaştırmak gerekiyor elbette. Bu sayede gelecek kuşaklar da bizler gibi kentine, kültürüne sahip çıkacaktır.



● Kitabında farklı kesimlerden ilginç isimlerin görüşleri ve anıları var. Bu kurgu nasıl oluştu?

Kurtuluş-Kuruluş Kuşağı ile İzmir'i ikinci yüzyıla taşıyan kuşağı buluşturmak istedim. Kitapta anılan isimler kadar yazarlar da bu kentin "kilit taşı" insanları. Mümkün olabildiğince çok insana yer vermenin en ideal yolu buydu. Kitapta benimle birlikte 35 kişinin imzası var. Her kesimin kuşağını temsil eden isimleri belirlemek çok da kolay olmadı. Çünkü İzmir, bir kitaba sığamayacak kadar çok değerli insana sahip bir şehir. Sanat, edebiyat, spor, siyaset ve iş dünyası gibi farklı alanlardan kişiler kitapta yer almalıydı. İsimleri belirlerken öncelikle yazacağı kişi ile hayatta olduğu dönemde dostluk-arkadaşlık yapmış olan kişiler olmasını önemsedim.



● Bu eseri nasıl tanımlarsın?

İsimler belirlendikten sonra her şey takvime uygun ilerledi. Türkiye'nin ve İzmir'in birbirinden değerli yazarları bir aradaydı. Herkes İzmir için, şehrin 100. yılı için aynı heyecanı yaşıyordu. Kolektif bilinçle çok güzel bir çalışma ortaya çıktı. Herkes yaşanmışlıklarını, duygu ve düşüncelerini ortaya koydu. Sanırım İzmir için yapılmış en samimi, en içten, en sevgi dolu ama en önemlisi en gerçek çalışma oldu.





İZMİRLİLERİ TANIMAK

● Kitaba İzmirlilerin ilgisi nasıl oldu?

Sosyal medya, okuyucuyla iletişim kurabilmek adına çok yardımcı oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından mesajlar geliyor. Okuyucu yorumları da gösteriyor ki İzmir'le -az ya da çok, fark etmez bir şekilde ilişki kurmuş herkes bu kitapta kendini buluyor. Başka şehirde yaşayan ve İzmir'i, İzmirlileri tanımak isteyenler de kitaba ilgi gösteriyor. Öte yandan son iki aydır imza günleri ve söyleşiler de okuyucularla buluşuyoruz. Sohbetlerimizde aynı duygu ve düşünceleri paylaştığımızı görmek beni çok mutlu ediyor.



● Geçtiğimiz günlerde "100. Yıl Söyleşileri"nin ilkini gerçekleştirdin. Sanırım devamı gelecek. Nasıl bir program hazırladın?

İlk söyleşimiz dinleyicilerin sorularıyla hayli keyifli geçmişti ve yıl boyu İzmir'in çeşitli noktalarında da devam edecek. Kitabın zengin bir yazar kadrosu var. Her söyleşiyi üç yazarımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Kitapta İzmir'in son 100 yılına bakmıştık, söyleşilerde ise gelecek 100 yıla bakıyoruz. Bu yıl cumhuriyetin 100. yılını kutluyoruz. Kuruluşunda olduğu gibi ülkemizin gelecek yüzyılında da İzmir'in öncü ve yol gösterici olacağına inanıyorum.



YENİ KİTAP SÜRPRİZ

● Gazetecilik yaptığın -1990'lar ve 2000'lerde-, kitapta adı geçen ve şu an hayatta olmayan kişiler arasında tanıştığın, haberlerini yaptığın isimler var mı?

Evet var. Yardımseverliğiyle birçok insana örnek olmuş Ayşe Mayda, "hocaların hocası" olarak tanınan Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, İzmir iş dünyasının en renkli siması Tekin Çullu, yazar Tarık Dursun K., İzmir Barosu eski başkanlarından ve çevre hareketi avukatlarından Noyan Özkan. Ahmet Piriştina ile İzmir milletvekilli olduğu dönemde de büyükşehir belediyesi başkanı olduğu dönemde de birçok kez haber için görüştüm.



● Sonrası için başka kitap hazırlama düşüncen var mı? Varsa türü ne olur?

Evet var ama şimdilik sürpriz olsun.



ERCAN AKGÜN