Kitaplardan tasan lezzet

Karatay Mutfağı

Yazar: Canan Efendigil

Karatay Kitap adeta bir sağlıklı yaşam prospektüsü niteliğinde: Doğal ve temiz malzeme seçimi, sağlıklı pişirme yöntemleri, yoğurt, tereyağı gibi evde yapılabilecek doğal ürünlerin tarifleri...

Ve çorbalardan salatalara, mezelerden yumurtalı yemeklere, zeytinyağlılardan et ve balık yemeklerine tamamı denenmiş onlarca leziz tarif. Küçük 'tatlı' kaçamaklar ve dinlendiren çay formülleri de hediyesi! Bu tariflerin en önemli özelliği ise zayıflatması...



Deniz Mezeleri

Yazar: Yakup Sağlık

Bu kitap 81'i deniz ürünü Olmak üzere toplam 118 meze tarifini içermekte. Tüm tariflerin bir kaç temel ortak noktası var; Birincisi hiçbirisi fantastik, zorlama veya abartıyla süslenmiş tarifler değil. İkincisi de tariflerdeki mezeleri hazırlamak için herhangi bir evin mutfağında zaten var olan araç gereçler ve var olan baharat çeşitlerinin yeterli olması. Bir diğeri ise, çok gerekli olmadıkça tariflerdeki malzeme, özellikle de tuz, biber gibi çeşnilerin çok kesin ve milimetrik ölçüler ile değil de genellikle yaklaşık değerler ve oranlar ile verilmesi.





Glütensiz Özgün Geleneksel Yemek Kitabı

Yazar: Nilgün Çırak

Bu kitap glüten hassasiyeti teşhisi konulması ile sınırlı sayıda tariflerle beslenmeye çalışan arkadaşım Özlem Duman'a, glüten hassasiyeti olan tüm insanlara ithafen yazılmıştır. Yanı sıra holistik iyileşmeye katkı, kolay uygulanabilen, özgün, sağlıklı, yöresel, unutulmaya yüz tutmuş tarifler olup; her yaş için beslenmeye uygun, ruhsal ve bedensel doygunluk, şifa veren tariflerdir.

Bu kitap glüten hassasiyeti teşhisi konulması ile sınırlı sayıda tariflerle beslenmeye çalışan arkadaşım Özlem Duman'a, glüten hassasiyeti olan tüm insanlara ithafen yazılmıştır. Yanı sıra holistik iyileşmeye katkı, kolay uygulanabilen, özgün, sağlıklı, yöresel, unutulmaya yüz tutmuş tarifler olup; her yaş için beslenmeye uygun, ruhsal ve bedensel doygunluk, şifa veren tariflerdir.



Boşnak Yemekleri

Yazar: Selma Peşteli

Kahvaltılıklar, çorbalar, yemekler, börekler, tatlı ve kekler başlıklarıyla toplam 96 tarif. Boşnaklar için yemek kültürü önemlidir. Boşnak yemeklerinin ilk sıralarını; börekler ve etli yemekler oluşturmaktadır. Yağ olarak tereyağı, susam yağı ve kuyruk yağı kullanılır. Osmanlı mutfağında olduğu gibi etli yemeklere sirke konur. Boşnak yemeklerini annemden öğrendim. Bulduğum yemek tariflerini önce denedim. Diğer bildiğimiz, yaptığımız yemeklerin ölçüleri yoktu. Onları da ölçülü hale getirdim.



Güneydoğu Anadolu Yemekleri

Yazar: M. Faruk Bayrak

Güneydoğulular; eti, yağı, yoğurdu, bulguru çok severler. Dağlardan toplanmış yabani otlarla yemekler yaparlar; en sevdikleri kengerdir. Bir köfte diyarıdır aynı zamanda. En meşhur çiğköftesinden tutun da, içli köftelere, guduklara kadar pek çok köftesi vardır. Kuruluk dedikleri kuru patlıcan, haylan kabağı, acur, biberle veya bunların tazeleriyle nefis dolmalar yaparlar. Bulgur ve dövme mutfağın en önemli malzemeleridir nefis bulgur pilavları yapılır. Tatlıları zaten malum. En güzel kadayıflar, en güzel baklavalar burada yapılır.





Buyurun Ziyafete

Yazar: Vedat Milor

"Yemek kültürü"nü nasıl edinip geliştirir? Yemek yenilen yerin "ambiyansı" ne kadar önemlidir? Karnabahar yemeye lokantaya gidilir mi? Geleneksel olan her zaman en iyisi midir? Başka ülkelerden esinlenmek kötü bir şey midir? Mutfağımız dünyada hatırı sayılır bir yere gelebilir mi? Ne yersek o muyuz? Balığa limon sıkılır mı? Buyurun Ziyafete, tüm bu sorulara ve daha fazlasına etraflı yanıtlar içeren bir Vedat Milor kitabı.



Gülbeşeker Türk Tatlıları Tarihi

Yazar: Priscilla Mary Işın

Türk yemekleri üzerine yazılmış eski ve yeni kitaplarda tatlıların da önemli bir yeri var, tatlılar üzerine eski ve yeni Türkçe kitaplar da yok değil... Nöbet şekerinden peynir şekerine; kudret helvasından ağız miskine; bâdem şekerinden çarşı helvalarına; tatlı sucuktan güllaç, baklava ve kadayıfa; pelteden lokuma; âşûreden zerdeye Türk tatlı ve şekerlemeleri...



Turşu - Ata Usulü 60 Geleneksel Tarif

Yazar: Sema Temizkan

Turşu atalarımızdan bize kalan en değerli miraslardan... Yazar geleneksel usulle yapılan turşu reçetelerini, bu Anadolu kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bizlerle paylaşıyor. Kitapta, dört mevsim turşu keyfini sürebilmeniz için, kolaylıkla yapabileceğiniz birbirinden lezzetli 60 farklı tarif bulunuyor. Tabii bu tariflerin yanında, en ünlü turşu ustalarının çok özel turşu sırları da yer alıyor... Otlar, meyveler ve sebzelerle, mis kokulu ve göz alıcı renkte turşuları kurmak için ne bekliyoruz?



Kokulu Ot ve Baharat Ansiklopedisi

Yazar: Tony Hill

120 çeşit baharat ve kokulu otun nitelikleri... Anavatanları, tarihsel süreçteki yolculukları, botanik özellikleri, Latince tanımları ve Türkçe'de en yaygın kullanılan adları... Duyduğunuz, hiç bilmediğiniz ve de varlıklarıyla, kullanımlarıyla sizi şaşırtacak malzemelere dair bilgiler, tek bir kitapta elinizin altında.





Ramazan Geldi Hoş Geldi Baklava Tepsisi Boş Gel(me)di

Yazar: Deniz Gürsoy

Ramazan için çorbadan tatlısına, hepsi denenerek mükemmelleştirilmiş iftar ve sahur yemekleri... Hem de Sonbahar- Kış ve llkbahar- Yaz Ramazanları için otuz günlük iki ayrı mönü planıyla...







Doğu Anadolu Yemekleri Kitap Açıklaması

Yayın Yönetmeni: Mustafa Küpüşoğlu

Doğu Anadolu'da Türkmen, Kürt, Ermeni, Zaza, Azeri, Kafkas kültürlerinin etkisiyle çok zengin bir mutfak görülür. Temel besin kaynağı buğday ve ettir. Ama ekmeğin yeri ayrıdır. Doğu Anadolu ekmeğe övgüdür dense yeridir. Cağ kebabı, içli köfte, tuzlu kaz, kadayıf dolması, kiraz yaprağı sarması, su böreği, hangel, hıngel, tatar böreği, kete, omaç helvası, azeri pilavları, lor dolması, kaysefe, murtuğa, büryan, avşor, analı kızlı, keledoş, katıklı dolma, acılı ayranıyla Doğu Anadolu bir zenginliktir.



Lezzetin Tarihi

Yazar: Zeki Tez

Prof. Zeki Tez bugün sofralarımızı süsleyen birçok gıda ve içeceğin tarihsel kökenlerine iniyor. Okuyucuyu 'lezzetli' ve 'keyif verici' bir tarihi gezintiye çıkarıyor. Bu yolculukta birbirinden ilginç bilgilerle karşılaşıyoruz. Patates, domates, pirinç, makarna, zeytinyağı, sirke, tuz, şeker, kahve ve çay, sofralarımıza gelene dek hangi tarihsel maceralardan geçti? Tarihte ilk yemek nasıl pişirildi? gibi enteresan soruların yanıtlarını buluyoruz.





Özel Beslenenler İçin Tarifler

Yazar: Sıla Baki Alkan

Bu kitaptaki tarifler her branştaki hekim arkadaşların işini kolaylaştıracak ve hastalarının iyileşmesine en büyük katkıyı yaparken daha mutlu olmalarını sağlayacaktır. Doktor muayenesinden sonra "Yediklerinize dikkat edin" sözünü duyan herkes bu kitaptan faydalanabilir.





Lübnan Mutfağı

Yazar: Kolektif

George Havanik'in hazırladığı Lübnan Mutfağı kitabında, 12 çorba, 32 meze, 35 salata, 24 sebze, 21 balık, 16 tavuk, 11 et, 22 pilav ve makarna, 12 hamur işi, 12 tatlı, 11 içecek, 8 sos tarifi bulunuyor.





Suşi Alaturka

Yazar: Arzu Yurtseven

Meze Suşiyle Buluşursa... "Arzu'nun suşileri, ne zaman yesem beni mest etmiştir. Küçük lezzet bombaları..." -Birce Akalay... "Bence yemek, sanatın bir dalı olabilir. Arzu senin çok yetenekli olduğunu düşünüyorum, yediklerimiz için ellerine sağlık." -Derya Alabora..."Suşi Alaturka ismi bile lezzet vaat ediyor... Tarifler harika ve evde suşi partisi yapmak artık zor değil!" -Selen Sevigen



