Melisa kansere meydan okuyor

Manisa Akhisar'da yaşayan 32 yaşındaki Melisa Kayalı tam bir kanser savaşçısı. Onun hikayesi kanserle mücadele eden ve 'tükendim' diyenlere umut olacak türden. 4 kez tekrar eden meme kanserinin ardından mide kanserine yakalanan ve yaşadıklarını anlatan Melisa Kayalı, annesini de henüz 28 yaşındayken meme kanserinden kaybetti. Melisa Kayalı, "2015 yılında elime gelen bir kitleyle kanser teşhisi aldım. 3. evre meme kanseri olduğumu öğrendim. Erken evre olmadığı için kemoterapi tedavim başladı, ilk tanımı aldığımda 25 yaşındaydım. Kemoterapinin ardından ameliyat oldum, daha sonra akıllı ilaç ve radyoterapi tedavilerim yapıldı. 2017 yılına kadar bu şekilde gitti. Bir yıl kadar sağlıklı geçirdim, bir yıl sonra yine aynı memede bu sefer daha saldırgan şekilde geri geldi. Yine ileri evreydi, çevredeki dokulara metastaz yapmıştı. Ameliyat şansım yoktu, tekrar bir kemoterapi sürecim başladı. Sonrasında şansım yaver gitti ve ameliyat olabilecek duruma geldim. Mucize oldu ve ikinci ameliyatımı oldum. Koruyucu tedavilere devam ettim. 2019 yılına kadar sorunsuz geçirdim ama tekrardan bir kitle oluştu. Meme kanseri metastazı ile tekrar ameliyat geçirdim. Bu sürede kemoterapi devam etti. Tekrar 2020 yılında koltuk altında metastaz yaptı ve yine ameliyat oldum. Yoğun bir kemoterapi ile sürecime devam ettim" diye konuştu.





P53 GEN MUTASYONU VAR

Melisa Kayalı'nın kanserle olan savaşı aralıksız devam etti. Yapılan gen testleri ile kansere yatkınlığının olduğu ortaya çıkan Melisa Kayalı, "Ben p53 gen mutasyonlu hastasıyım ve tüm kanser türlerine karşı yatkınlığım var. 2022 yılının son aylarında kontrol amaçlı endoskopi, kolonoskopi yaptırdığımda tesadüfen mide ile yemek borusu arasında kitle tespit edildi. Bu sefer de mide kanseri tanısı aldım. Çok riskli bir yerdeydi ve bu süreçte aldığım ilaçlara bağlı karaciğer sirozum oluştu. Bu kez de mide ameliyatına girdim, 5 saatlik bir ameliyatla tümör çıkarıldı. Meme kanserini durdurduk, şu anda uykuda. Mide kanseriyle ilgili tedavim devam ediyor, yeniden bir ameliyat olabilirim. 7 yılı aşkın bir sürede 110 kür kemoterapi, 30 seans radyoterapi aldım" dedi. TEDAVİ gördüğü süreçte kendi hikayesini paylaşmayı düşündüğünü ve Kanserle Dans Derneği ile tanıştığını anlatan Melisa Kayalı, derneğin sosyal medya yöneticiliğini yapıyor. Kanser hastalarını gönüllü doktorlarla buluşturuyor ve bilgilendire çalışmalarına katılıyor. Farkındalık yaratmak istediğini anlatan Melisa Kayalı, "İlk tanı aldığımda çok büyük boşluğa düştüm, ağlayamadım. Ama sadece ben değilim diye düşündüm, benim gibi çok fazla insan vardı. Sosyal medya üzerinden araştırmaya başladım, Kanserle Dans Derneği'yle yollarım kesişti. Bu beni çok rahatlattı. Ben de birilerine destek olmak istedim. Tanımadığım insanların hikayeleriyle gönül bağı kurdum. Kanserle Dans Derneği'nde sosyal medya üzerinden gönüllülük yapıyorum. Derneğimiz kolon kanseri, meme kanseri üzerine birçok kentte çalışmalar yapıyor. Farkındalık yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.



Melisa Kanserle Dans derneği çatısı altında kendisi gibi savaşçılara destek oluyor.



MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM

Mide kanserini de yeneceğine inandığını kaydeden Melisa Kayalı, "Tekrar tekrar kansere yakalanınca kanseri yenebileceğimi anladım. Ben bununla yaşamayı öğreneceğim dedim. Bu hastalık beni ara ara ziyaret edecek, ağırlayıp göndereceğim diye düşündüm. Onunla yaşamaya alıştım. Hayatımdan ödün vermeden, günlük sosyal yaşantımdan kopmadan mücadele ediyorum. Kanserle mücadele eden insanlar düşüşler yaşayabilir. Hayattan kopmamaya çalışsınlar. 7 senem mücadele ile geçti ve bu mücadeleyi sürdürüp ikinci kanser türümden de kurtulacağım" dedi.





25 yaşında ileri evre kanserle tanışan Melisa Kayalı'nın hastalıkla savaşı aralıksız devam ediyor.

NERMİN UÇTU