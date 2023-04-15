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Haberler Cumartesi Ateş savasçıları yaza hazırlanıyor

Ateş savasçıları yaza hazırlanıyor

15.4.2023

Gazete

Ateş savasçıları yaza hazırlanıyor
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadele eden arazöz ve yangın söndürme ekiplerinin 2023 yılı iş başı eğitimleri başladı. Eğitime, Seydikemer ve Fethiye bölgesinde bulunan orman gönüllüleri de katıldı. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yangın söndürme çalışmalarında direk görev yapan İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve yangın söndürme işçilerine yaptığı konuşmada, her yıl yaz ayları öncesi yapılan bu iş başı eğitimlerinin bilgilerin tazelenmesi anlamında önemli olduğunu söyledi.



Orman teşkilatı olarak orman yangınlarıyla mücadeleyi aynı zamanda bir vatan savunması bilinciyle yaptıklarını kaydeden Bölge Müdürü Yaprak, yeşil vatan savunmasında görev alacak personele yönelik yapılan bu eğitimlerin verimli ve başarılı geçmesini diledi.Eğitim sonunda arazöz ekipleri arasında en hızlı hortum serme ve suyu ilk hortum ucuna verme yarışması yapıldı. Ekipler 300 metre hortumu en hızlı şekilde serip ve arazözden hortum ucuna ilk suyu veren ekip olmak için kıyasıya yarıştı. Dereceye giren

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