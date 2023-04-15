Dila’nın turnaları Hatay’a uçacak

İzmirli Dila Kaya, 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından Haydi Katlayalım ve Uçuralım! Türkiye için 1000 Turna Kuşu Projesi'ni hazırladı. İki yıldır Londra'da okuyan, 10'uncu sınıf öğrencisi Dila Kaya, origami atölyesi düzenledi. Kağıdı katlayarak elde ettikleri ev figürünü ve turna kuşlarını deprem bölgesi için topladıkları kitapların arasına koyan Kaya, elde ettiği geliri de depremzedelerle paylaşıyor.

6 Şubat'taki depremi ilk duyduğunda büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Dila Kaya, "Depremi yaşayanlara nasıl yardımcı olabilirim diye düşündüm. İngiltere'deki arkadaşlarımla büyük bir kermes organize edildiğini duydum. Mahalledeki Türkler de buna çok büyük katkı sağlıyordu. Biz de arkadaşlarımla katılmak istedik. Kek, börek, kıyafet satılarak para toplanıyordu. Çok büyük paralar toplanmıştı. Biz de bu kermesin içinde bir atölye yapmaya karar verdik. Çocuklara origamiden turna ve ev yapmayı öğrettik" dedi.

UMUT, BARIŞ VE SEVGİ

Turna kuşlarının kendisi için büyük önem taşıdığını anlatan Kaya, "Turna, umudu, barışı ve sevgiyi temsil ediyor. Aynı zamanda göçmen kuşlar. Biz de göçmen olduğumuz için turna kuşlarını kendimize benzetiyoruz. Turna kuşlarını ve evleri bir metafor olarak kullandık. Burada kağıttan yaptığımız bir ev, orada gerçek bir eve dönüşüyor. Atölyeye katılanlar her bir kuş için 5 pound ödedi. Çok fazla aile geldiği için biz oradan çok para kazandık. Destek gördüğümüz için çok mutlu olduk" diye konuştu.

GALLER PRENSESI'NDEN DESTEK

LONDRA'NIN ardından İstanbul ve İzmir'de de atölyeler yaptığını anlatan Dila Kaya, anaokulu öğrencilerine origami yapmayı öğretip, bunları kitapların arasına yerleştirdiklerini belirtti. İngiltere'deki kermesin kendisi için ayrı bir önem taşıdığını kaydeden Kaya şöyle devam etti: "İngiltere'deki kermesin ardından Galler Prensi William ile Prenses Kate Middleton, bizimle görüşüp, tebrik etti. Birlikte turna yaptık. Hem maddi hem manevi katkı sağladılar. Londra'daki kermese okuldaki arkadaşlarım da çok destek verdi. Acımızı önemsediler.

Prensesin gelmesiyle yabancı basında yer aldık. Bundan sonra Ankara'da atölye yapmak istiyorum. Hatay'a gidip, fiziksel olarak da onların yanında olmak istiyorum. 23 Nisan yaklaştığı için onlara daha fazla yardımcı olmayı amaçlıyorum. Yaptığımız her ev depremzedeler için gerçek bir eve dönüşecek, hayalimiz bu. Bir inanışa göre 1000 tane turna katlarsanız bir dileğiniz gerçek olurmuş. Biz de 1000 tane turna katladık. Hatay'da bir okul açılmasını diledik."