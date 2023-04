Geleceğin kilidini açan kitaplar

Yazar: Daniel J. Siegel Ekran bağımlılığı, yemek seçme alışkanlığı, yatma vakti gibi can sıkıcı sorunlarla yüzleştiklerinde, çocuklar algılayıcı olmak yerine reaksiyon göstererek ya kendilerini kapatırlar ya da rol yaparlar. İşte yazarlar, bu olumsuz duruma Hayır Beyni yanıtı diyorlar. Fakat çocuklarımıza kendi problemleriyle başa çıkmaları ve bu problemleri çözme yeteneklerini geliştirmeleri için Evet Beyni yaklaşımını öğretebiliriz. Çocuklar Evet Beyni yaklaşımına geçtiklerinde, daha yaratıcı ve psikolojik olarak daha dayanıklı hale gelirler. Çevreleriyle olan ilişkilerinde ve zorluklarla baş etme konusunda daha becerikli olurlar. Hata yapma konusunda ise çok daha az endişeli...Yazar: Adem Güneş Her anne babanın canını sıkan sorunlardır; çocuğunun bir türlü tuvalet alışkanlığı kazanamaması, yemek yememesi, kardeşiyle kavga etmesi, inatçılığı, internet düşkünlüğü ve dahası... Pedagog Dr. Adem Güneş Çocuk Neyi Neden Yapar? İsimli kitabı, bir 'çocuk davranışları anlama rehberi' olarak hazırladı. Çocuk davranışlarının nedenlerini ve çözüm önerilerini yalın bir dille, ebeveynlerle paylaştı. Konu bitiminde verilen soru-cevaplarla da anne babaya; o davranışın nasıl ortaya çıktığını, çocuğun bu davranışı niçin sergilemiş olduğunu ve anne babanın nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlattı.Yazar: Alper Hasanoğlu, Şirin Seçkin Rezilyans, olumsuzluklara karşı hazırlıklı olma, stres ve travmayla başa çıkabilme, zor koşullara uyum sağlama, yıkıcı deneyimlerden bir şeyler öğrenerek gelişme kapasitesidir. Bu kitap, olumsuz durumların üstesinden kolaylıkla gelebilen, toparlanabilme ve esneklik becerisine sahip, başarılı, huzurlu ve güçlü bir çocuk yetiştirmenin püf noktalarını anlatıyor. Çocukta Rezilyans, her anne babanın okuması gereken bir kitap...Yazar: Elaine Mazlish, Adele Faber Çocuğunuzun ne hissettiğini nasıl anlarsınız? Azarlamadan ya da cezalandırmadan ona nasıl yol gösterirsiniz? Çocuğunuz isteklerinde ısrar ettiğinde ne yapmalısınız? Onunla doğru iletişim kurabilmek için hangi yolu izlemelisiniz? Konuş ki Dinlesin Dinle ki Konuşsun sadece anne babalar için değil, aynı zamanda eğitimciler için de destekleyici, samimi ve etkili yöntemlerin olduğu bir rehber niteliğinde.Yazar: Isabelle Filliozat 12-17 yaş aralığında çocuğu olan anne babalar! Bu kitap sizin için. İlle de marka giyinmek mi istiyor? Akran zorbalığına maruz kalıyor veya başkalarına zorbalık mı yapıyor? Hiç arkadaşı yok mu? Hep bir şeyler istiyor ve hemen olsun mu istiyor? Size korkunç şeyler mi söylüyor? Çocuğunuzun bu tür can sıkıcı davranışları aslında hiç tahmin etmediğiniz nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Bu kitap var gücünüzle ittiğiniz halde açamadığınız kapıları belki de sadece çekerek kolayca açabileceğinizi gösteriyor.Yazar: Özlem Sürücü "Çocuğunuzda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu var!" Bu cümleyi bir uzmandan ilk kez duyduğunuz andan itibaren aklınızdan pek çok soru geçmiş olmalı... Fakat bundan sonra yapmanız gereken şey DEHB ile savaşmak değildir. Savaş yıkıcıdır, onu yok etmeye çalışırken siz de ciddi kayıplar verirsiniz. Hedefiniz "DEHB'nin varlığını kabul edip, onunla barış anlaşması imzalayıp, olumlu yönlerini de yanınıza alıp, DEHB ile birlikte mutlu, verimli, doyurucu bir yaşam sürebilmenin yollarını keşfetmek" olmalıdır.Yazar: Aletha J. Solter Çocuğunuzun davranış sorunlarını oyun aracılığıyla nasıl çözersiniz? Hangi tür oyunlar ebeveyn-çocuk bağını güçlendirir? Travmayla başa çıkmakta oyundan nasıl yararlanırsınız? Ev ödevlerini oyunla nasıl keyifli hale getirirsiniz? Çocuklar anne babalarıyla mutlu ve uyumlu bir ilişki kuramadıklarında ya da herhangi bir travma yaşadıklarında, aralarındaki bağ zayıflar; bu da davranış sorunlarına ve duygusal sıkıntılara yol açabilir.Yazar: Henry Cloud Çocuklarda Sınırlar kitabında, aynı anda hem sınırlar koyup hem de sevecen bir annebaba olmanın yollarını, kontrolden çıkmış bir aile hayatına kontrolü getirmeyi, ebeveynlikte sınırların on yasasını, çocuklarınız için uygun hale getirebileceğini sınırları ve sonuçlarını tanımlamayı ve çok daha fazlasını öğreneceksiniz.Yazar: Özgür Bolat Çocuk Eğitiminde Doğru Bildiğimiz Yanlışlar! Acaba ödülle ilgili tüm bildiklerimiz yanlış mı? Ödül, neden motivasyonu düşürür? Ödülle değerler neden öğretilemez? Ödül, yaratıcılığı neden olumsuz etkiler? Ödül, yapay sevginin bir göstergesi midir? Ödülle büyüyen çocukları ne tür tehlikeler bekler? Mutlu ve başarılı bir çocuk gerçekte nasıl yetiştirilir? Bunun gibi merak edilen birçok sorunun yanıtını eğitim bilimci Dr. Özgür Bolat, son 70 yılda yapılan bilimsel araştırma ve gerçek vakalarla net bir şekilde ortaya koyuyor.Yazar: Hal Edward Runkel Bağırmayan Anne Baba Olmak şiddetsiz iletişimi anlatıyor. Hal Edward Runkel dünyayı ilişki ilişki, tek tek sakinleştireceğine inanıyor. Yeni bir metot, "üç günde çocuğunuzu nasıl muma çevirirsiniz" türünden bir ebeveynlik yöntemi sunmuyor. Aksine, kendinize odaklandığınızda ve böylece sakin kalabildiğinizde yaşamakta olduğunuz sorunları hiç yaşamayacağınızı söylüyor.Yazar: Gary Chapman, Ross Campbell Çocuğunuz bazen dikkatinizi çekmek için çırpınırken neden başka zamanlarda sizi tamamen yok sayıyor? Neden bir gün sevgi ve minnet doluyken başka bir gün büsbütün kayıtsız görünüyor? Tavır. Davranış. Gelişim. Her şey sizin çocuğunuzla aranızda kurulan ilişkiye bağlı. Çocuklar sevildiklerini hissettiklerinde en iyisini yapmaya çalışırlar. Fakat çocuğunuzun sevildiğini gerçekten hissettiğinden nasıl emin olabilirsiniz?Yazar: Doğan Cüceloğlu Bu kitap, çocuğunun başarılı olması için, "Çok çalış oğlum/kızım," demenin ya da tüm maddi olanaklarını seferber etmenin ötesinde bir şeyler yapmak isteyen anababalara yol göstermek amacıyla yazıldı. Her anababa, okul başarısı için çocuğuna yardımcı olmak ister. Ama öğrenme sürecinin bilimsel temellerini kavramadan atılacak her adım, iyi niyetli de olsa, çocuğu engelleyebilir. Başarıya Götüren Aile, sınav döneminde çocuklarına destek olmak için doğru ve etkili yöntemler arayan tüm anababalara kılavuzluk edecek.Yazar: Dana Suskind, Beth Suskind "Çocuğa erişecek yegâne araç iletişimdir. Ebeveynler her şeyden önce iletişim becerisini artırmalıdır. Doğru kelimelerle kurulan iletişim kişilik gelişimini destekler. Yanlış seçilen kelimeler ise çocuğun duygu dünyasına zarar verir. Buzdağı Yayınevi'nin Türkçeye kazandırdığı Otuz Milyon Kelime işte bu gerçeği ortaya koyan önemli bir çalışma. Dr. Dana Suskind bilimsel gerçeklerle kelimelerin gücünü, sevginin iyi edici yanını ele almış. Çocuğa değer veren her yetişkinin kütüphanesinde yerini alması gereken bir eser."Yazar: Doğan Cüceloğlu Geliştiren Anne-Baba olmak için kendinizi ve çocuğunuzu tanımanız, beklentilerinizi, niyetinizi keşfetmeniz; değerlerinizi ve aile ilişkinizi sağlıklı tutmanız önemli. Bilen, anlayan, seven gözlerle yaşama bakmak kendi elinizde... Güler yüzlü, sakin, güvenen, hayata, ailesine şükür duygusu içinde bakan bir anne, bir baba olmak çocuklarınıza verebileceğiniz en büyük armağandır. Çocuklar böyle bir armağanı hak ediyorlar.Yazar: Selçuk Şirin Çocuklarımız için her şeyi "doğru" yapmanın reçetesini ararken çoğunlukla kendimizi strese boğuyoruz. Bu gerçeklikten yola çıkan Prof. Dr. Selçuk Şirin, 20 yıl süren akademik çalışmaların bir ürünü olan Yetişin Çocuklar'da ebeveyn ve eğitimcilere sesleniyor. Şirin, bu kitapla özellikle "mükemmel ebeveynlik" baskısını hissedenlere bilimsel ve yalın bir yaklaşımla iç ferahlatıcı bir başucu kitabı sunuyor. Bu kitap çocuk yetiştirirken somut, uygulanabilir çözümler arayan herkese çok iyi gelecek!Yazar: Alfie Kohn Çoğu ebeveyn kitabı, "Çocuklara nasıl laf dinletiriz?" sorusuyla başlar ve onları itaat ettirmenin yollarını tartışır. Alfie Kohn ise tam anlamıyla ezber bozan bu kitapta "Çocuklar neye gereksinim duyar ve bu gereksinimleri nasıl karşılarız?" sorusunu soruyor ve sağlıklı bir psikolojik gelişim yolunda çocuklarla birlikte çalışmayı hedefleyen yöntemleri açıklıyor.