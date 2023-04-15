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Haberler Cumartesi Sezonun ‘hit’i denim çantalar

Sezonun ‘hit’i denim çantalar

15.4.2023

Gazete

Sezonun ‘hit’i denim çantalar
Gündelik hayat içerisinde en çok tercih edilen pantolon türlerinden biri olan 'jean'ler, bu sezon çantalara dönüşerek tarz sahibi kadınların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Evet yanlış duymadınız denim çantalar bu sezonun en hit parçası! Özellikle Chanel gibi büyük markaların son iki sezondur koleksiyonlarında bulunan denim çantalar bu sezon tüm markalarda karşımıza çıkıyor. Peki bu çantaları nasıl kombinlemeliyiz? Baştan aşağı denim parçalarla kombinleyebilirsiniz. Ya da eşofman takımlarla kullanabilirsiniz.

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