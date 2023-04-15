Sezonun ‘hit’i denim çantalar

Gündelik hayat içerisinde en çok tercih edilen pantolon türlerinden biri olan 'jean'ler, bu sezon çantalara dönüşerek tarz sahibi kadınların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Evet yanlış duymadınız denim çantalar bu sezonun en hit parçası! Özellikle Chanel gibi büyük markaların son iki sezondur koleksiyonlarında bulunan denim çantalar bu sezon tüm markalarda karşımıza çıkıyor. Peki bu çantaları nasıl kombinlemeliyiz? Baştan aşağı denim parçalarla kombinleyebilirsiniz. Ya da eşofman takımlarla kullanabilirsiniz.



FULYA TANYOL

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