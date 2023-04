İlk olarak Paris'teki Miu Miu 2022 İlkbahar/Yaz defilesinde görülen New Balance ve Miu Miu iş birliği bu sezon da devam ediyor. Miu Miu 2023 İlkbahar / Yaz koleksiyonunda, New Balance'ın ikonik 574 spor ayakkabısının üç yeni versiyonuyla yer alıyor. Yeni sezonda püsküllü mavi ve mermer efektli, haki denim ve beyazlatılmış deriden üretilen spor ayakkabılar, Miu Miu el yazısıyla birleştiriliyor ve sevilen seksenler görünümüyle New Balance mirasını koruyor.



