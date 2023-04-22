Coşkulu kutlamanın geleneksel konseri

Hayallerinden heyecan duyan bir toplumda yaşamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Cevdet İnci Eğitim Vakfı, 2023 yılı planları içerisinde yer alan etkinliklerini hayata geçiriyor. İnci Vakfı Çocuk ve Gençlik Orkestrası, 15 Nisan'da Bornova Küçükpark ve Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde gerçekleştirdiği sürpriz konserlerle İzmirlilere bayram coşkusunu yaşatmaya başladı. Hep birlikte ritim tutulan parçalarda İzmirliler orkestrayı yoğun ilgi ve coşkuyla dinledi.



KİTAP KARDEŞİM OLUR MUSUN?

Orkestra, 23 Nisan'da saat 16.00'da Mavi Bahçe AVM'de sahne alarak bayram konserlerini tamamlayacak. Konser, İnci Vakfı instagram hesabından da canlı yayınlanacak. Depremden etkilenen çocukları da unutmayan İnci Vakfı, Mavi Bahçe AVM iş birliği ile deprem bölgesinden İzmir'e gelen çocuklar için Kitap Kardeşim Kampanyası başlattı. Kampanyaya katılarak destekte bulunmak isteyenler 15-23 Nisan tarihleri arasında Mavi Bahçe AVM'ye kitaplarını getirebilirler. Toplanan kitaplar İnci Vakfı tarafından depremden etkilenen çocuklara ulaştırılacak. Gezici Kütüphane de çocukların ziyareti için 23 Nisan'da AVM'de olacak. Ayrıca Gezici Kütüphane de 25 Nisan'da Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenecek olan şenliğe katılarak, Uzundere Nasrettin Hoca Çocuk Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi bulunduğu alanda yapılacak etkinlikte çocuklarla buluşacak.

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