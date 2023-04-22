İzmir’in 125 yıllık fotoğraf arsivi

İzmir'de, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Girit'ten İzmir'e mübadele sonrası göç eden İzmir'in ilk Müslüman Türk fotoğrafçılardan olan Hamza Rüstem'in torunu Mert Rüstem, ailesinin mirasını yaşatıyor. Dedesi Hamza Rüstem'in hayatının maceralarla dolu olduğunu belirten Mert Rüstem, 1890 yıllarındaki olaylar nedeniyle dedesinin Girit'ten ayrıldığını, Jön Türk olarak tutuklandığını ve yeniden kaçıp, Girit'e geri döndüğünü belirtti. Dedesine belediyede mühendislik teklif edilmesine rağmen bu teklifi kabul etmediğini anlatan Rüstem, 1897 yılında fotoğrafçı Bahaeddin Bey tarafından kurulan fotoğrafhanede çırak olarak çalışmaya başladığını anlattı. Ustasının İstanbul'a gitmesiyle fotoğrafhaneyi dedesinin devraldığını anlatan Mert Rüstem, 1925 yılı mübadeleye kadar Girit'in en önemli fotoğrafhanesi olarak hizmet verdiğini söyledi. Mübadele döneminde dedesinin araştırma yaparak İzmir'de fotoğrafçı olmadığını tespit ettikten sonra 1925 yılında İzmir'e taşındığını anlatan Mert Rüstem, fotoğrafhane çalışanları ile ailelerini ve fotoğrafhane malzemelerini de yanlarına getirdiklerini belirtip, "Büyükbabam şu anda içinde bulunduğumuz binanın çatı katında fotoğraf stüdyosu açıyor. Müşteri karşılamayı ise zemin katta yapıyor. Yanında getirdiği ailelere mesleği öğreterek pek çok fotoğrafçının yetişmesini sağladı. Hamza Rüstem'in dükkanı bir okul gibi çalışıyor" diye konuştu.Dedesinin Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir ziyaretlerinde özel fotoğrafçılığını yaptığını dile getiren Mert Rüstem, Rıza Şah Pehlevi, İsmet İnönü, Hasan Ali Yücel gibi devlet büyüklerini ve ünlü isimleri fotoğrafladığını aktarıp, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmir'e geldiğinde fotoğraflarını çeken bir kişi. Isparta, Burdur, Aydın gibi yakın seyahatlerinde ya yanındaki fotoğrafçılardan gönderiyor ya da kendi giderekMustafa Kemal'in özel fotoğraflarını çekiyor. Onunla anıları var. Mesela, büyük babam Mustafa Kemal'in de bulunduğu bir ortamda zeybek oynarken fotoğrafını çekmeyi başarıyor. Atatürk, kendisinden izin alınmadan fotoğraf çekilmesine izin vermezmiş. Bu yüzden büyükbabamdan filmleri alıyor" dedi.Ailesinin Türk fotoğrafçılığının köşe taşı olduğunu belirten Rüstem, "Bir koleksiyon ya da arşiv yapmamıştı. 1997 yılında bu eksikliği fark ettim. O günden beri İzmir kartpostallarını, Hamza Rüstem'e ait veya diğer fotoğrafhanelere ait İzmir'de çekilmiş aile fotoğrafları, manzara fotoğrafları, Girit fotoğraflarını ve fotoğrafçılığa dair bütün objeleri biriktiriyorum. 2011 yılında Karşıyaka'da Hamza Rüstem Fotoğraf Müzesi'yle bunu taçlandırdık. Avrupa'nın ve Türkiye'nin sayılı koleksiyonlarından birine sahibim" dedi.